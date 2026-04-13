Hur mycket som Iran-kriget kommer att kosta är ännu inte klart. Men allt fler varnar Vita huset för de långsiktiga konsekvenserna.
Varningen till Vita huset: Kriget kan bli mycket dyrare än väntat
Vita huset möter växande oro för de ekonomiska konsekvenserna av konflikten med Iran.
Under de senaste månaderna har presidenten och hans rådgivare fått återkommande varningar från ministrar, näringslivsföreträdare och ekonomiska experter.
Deras budskap är att ett utdraget krig kan få betydande effekter på den amerikanska ekonomin.
Pekas ut som sårbart
Särskilt fokus har legat på hur länge konflikten kan pågå innan den börjar påverka tillväxt, inflation och energipriser mer varaktigt.
Finansminister Scott Bessent har enligt uppgifter haft löpande diskussioner med presidenten om marknadsreaktioner och möjliga åtgärder vid en längre konflikt, skriver Wall Street Journal.
Scenarier med strider som pågår i upp till tre månader har analyserats, där stigande bensinpriser pekas ut som en central risk. Europa och Asien bedöms vara särskilt sårbara för energichocker.
Samtidigt har Vita huset intensifierat kontakterna med näringslivet för att mildra effekterna.
Höjda bensinpriser
Ekonomiska rådgivare, däribland Kevin Hassett, har analyserat hur konflikten påverkar både Wall Street och den bredare ekonomin.
Effekterna märks redan. Inflationstakten har stigit och oljepriset har periodvis överstigit 100 dollar per fat.
Bensinpriserna i USA har ökat tydligt, samtidigt som börsen visat kraftiga svängningar kopplade till utvecklingen i konflikten, skriver USA Today.
Även näringslivet har höjt tonen.
Tufft för jordbrukssektorn
JP Morgan-vd:n Jamie Dimon har varnat för att ett utdraget krig kan leda till varaktigt högre råvarupriser, störningar i globala leveranskedjor och därmed ökad inflation och högre räntor.
Särskild oro gäller Hormuzsundet, en strategiskt avgörande transportled för global energi.
Företrädare för stora oljebolag har i samtal med administrationen pekat på risken för allvarliga störningar i utbudet om trafiken där begränsas under en längre period.
Även jordbrukssektorn påverkas. Amerikanska lantbrukare varnar för stigande priser på gödsel, där en stor del av den globala produktionen transporteras via samma region. Det riskerar att pressa livsmedelspriser ytterligare.
