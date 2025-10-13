Vid årsskiftet väntar en utökad skattefri grundnivå till 300 000 kronor på ISK och kapitalförsäkring. Men om oppositionen vinner valet i september så kan det istället bli en höjd ISK-skatt.
Höjd ISK-skatt kan vänta vid regeringsskifte
“Det här är ett mycket olyckligt förslag”, säger Frida Bratt till Dagens PS. Nordnets sparekonom har granskat oppositionspartiernas respons på regeringens skänkta ISK-skatt.
Läs även: ISK-skatt 2026: Så maxar du skattefriheten – Dagens PS
Skattefrihet upp till 300 000 kronor 2026
Den nuvarande regeringen gick till val på att sänka skatten på sparande och hösten 2024 meddelades att ett skattefritt belopp infördes på alla besparingar upp till 150 000 kronor 2025.
“Det här ger fler möjlighet att bygga upp ett fuck-off-kapital”, sa Cecilia Rönn, Liberalernas ekonomisk-politisk talesperson, som medverkade på pressträffen från Tidö-partierna i samband med beskedet.
Inför 2026 höjs den gränsen till 300 000 kronor.
Därmed får de allra flesta sparare en ännu lägre sparskatt under kommande år.
Två partier vill se höjd ISK-skatt
Men hur sparskatten utvecklas därefter i Sverige kan komma att avgöras på valdagen den tredje söndagen i september nästa höst.
För två av fyra oppositionspartierna vill nämligen höja ISK-skatten.
Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank”
”När jag började för ett år sedan hade vi 30 000 kortkunder. Per i dag har vi över 167 000. Det är en enorm tillväxt för oss som bank.”
“I Vänsterpartiets skuggbudget för 2026 framkommer att partiet vill se en sänkt skattefri grundnivå till 50 000 kronor. Dessutom vill man sätta ett tak på sparande på ISK på 2 miljoner kronor”, skriver Frida Bratt på Nordnet och fortsätter;
“Miljöpartiet skriver i sin skuggbudget för 2026 att sparande visserligen ska uppmuntras, men att förslaget om en skattefri grundnivå på 300 000 kronor är ”alltför omfattande”. Istället vill även Miljöpartiet sätta gränsen för en skattefri grundnivå på 50 000 kronor.”
S kan tänka sig en “tredje beskattningsnivå”
Hon kallar beskeden från V och Mp för “mycket olyckliga förslag”.
“Att Socialdemokraterna ställer sig bakom den nuvarande skattefria grundnivån är absolut ett lugnande besked. Det minskar risken för en återgång till en rent spararfientlig regi”, säger Frida Bratt och tillägger;
“Samtidigt vet vi sedan tidigare att också mindre partier kan få sin vilja igenom i enskilda sakfrågor i förhandlingar.”
“Vad som också ökar osäkerheten är Socialdemokraternas ambition att införa en tredje beskattningsnivå för dem med ”störst kapitalinnehav”. Vad som definieras som ett stort kapitalinnehav låter man i skuggbudgeten för 2026 vara osagt.”
Det fjärde oppositionspartiet Centern nämns inte i Nordnets genomgång men sett till deras ekonomiska politiska inriktning i stort är det inte troligt att det kommer driva på för en höjd ISK-skatt.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
