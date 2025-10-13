Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Höjd ISK-skatt kan vänta vid regeringsskifte

Två av fyra oppositionspartier vill höja ISK-skatten visar en genomgång av nätmäklaren Nordnet.
Två av fyra oppositionspartier vill höja ISK-skatten visar en genomgång av nätmäklaren Nordnet. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Vid årsskiftet väntar en utökad skattefri grundnivå till 300 000 kronor på ISK och kapitalförsäkring. Men om oppositionen vinner valet i september så kan det istället bli en höjd ISK-skatt.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

“Det här är ett mycket olyckligt förslag”, säger Frida Bratt till Dagens PS. Nordnets sparekonom har granskat oppositionspartiernas respons på regeringens skänkta ISK-skatt.

Läs även: ISK-skatt 2026: Så maxar du skattefriheten – Dagens PS

Skattefrihet upp till 300 000 kronor 2026

Den nuvarande regeringen gick till val på att sänka skatten på sparande och hösten 2024 meddelades att ett skattefritt belopp infördes på alla besparingar upp till 150 000 kronor 2025.

“Det här ger fler möjlighet att bygga upp ett fuck-off-kapital”, sa Cecilia Rönn, Liberalernas ekonomisk-politisk talesperson, som medverkade på pressträffen från Tidö-partierna i samband med beskedet.

Inför 2026 höjs den gränsen till 300 000 kronor.

Därmed får de allra flesta sparare en ännu lägre sparskatt under kommande år.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Två partier vill se höjd ISK-skatt

Men hur sparskatten utvecklas därefter i Sverige kan komma att avgöras på valdagen den tredje söndagen i september nästa höst.

ANNONS

För två av fyra oppositionspartierna vill nämligen höja ISK-skatten.

Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank”

”När jag började för ett år sedan hade vi 30 000 kortkunder. Per i dag har vi över 167 000. Det är en enorm tillväxt för oss som bank.”

“I Vänsterpartiets skuggbudget för 2026 framkommer att partiet vill se en sänkt skattefri grundnivå till 50 000 kronor. Dessutom vill man sätta ett tak på sparande på ISK på 2 miljoner kronor”, skriver Frida Bratt på Nordnet och fortsätter;

“Miljöpartiet skriver i sin skuggbudget för 2026 att sparande visserligen ska uppmuntras, men att förslaget om en skattefri grundnivå på 300 000 kronor är ”alltför omfattande”. Istället vill även Miljöpartiet sätta gränsen för en skattefri grundnivå på 50 000 kronor.”

S kan tänka sig en “tredje beskattningsnivå”

Hon kallar beskeden från V och Mp för “mycket olyckliga förslag”.

“Att Socialdemokraterna ställer sig bakom den nuvarande skattefria grundnivån är absolut ett lugnande besked. Det minskar risken för en återgång till en rent spararfientlig regi”, säger Frida Bratt och tillägger;

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. (Foto: Nordnet)

“Samtidigt vet vi sedan tidigare att också mindre partier kan få sin vilja igenom i enskilda sakfrågor i förhandlingar.”

ANNONS

“Vad som också ökar osäkerheten är Socialdemokraternas ambition att införa en tredje beskattningsnivå  för dem med ”störst kapitalinnehav”. Vad som definieras som ett stort kapitalinnehav låter man i skuggbudgeten för 2026 vara osagt.”

Det fjärde oppositionspartiet Centern nämns inte i Nordnets genomgång men sett till deras ekonomiska politiska inriktning i stort är det inte troligt att det kommer driva på för en höjd ISK-skatt.

Läs även: Swedbank iskall till Handelsbanken – ser liten chans till kurslyft – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiIskskattStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS