Höjd ISK-skatt kan vänta vid regeringsskifte

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Två partier vill se höjd ISK-skatt

Men hur sparskatten utvecklas därefter i Sverige kan komma att avgöras på valdagen den tredje söndagen i september nästa höst.

ANNONS

För två av fyra oppositionspartierna vill nämligen höja ISK-skatten.

“I Vänsterpartiets skuggbudget för 2026 framkommer att partiet vill se en sänkt skattefri grundnivå till 50 000 kronor. Dessutom vill man sätta ett tak på sparande på ISK på 2 miljoner kronor”, skriver Frida Bratt på Nordnet och fortsätter;

“Miljöpartiet skriver i sin skuggbudget för 2026 att sparande visserligen ska uppmuntras, men att förslaget om en skattefri grundnivå på 300 000 kronor är ”alltför omfattande”. Istället vill även Miljöpartiet sätta gränsen för en skattefri grundnivå på 50 000 kronor.”

S kan tänka sig en “tredje beskattningsnivå”

Hon kallar beskeden från V och Mp för “mycket olyckliga förslag”.

“Att Socialdemokraterna ställer sig bakom den nuvarande skattefria grundnivån är absolut ett lugnande besked. Det minskar risken för en återgång till en rent spararfientlig regi”, säger Frida Bratt och tillägger;

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. (Foto: Nordnet)

“Samtidigt vet vi sedan tidigare att också mindre partier kan få sin vilja igenom i enskilda sakfrågor i förhandlingar.”

ANNONS

“Vad som också ökar osäkerheten är Socialdemokraternas ambition att införa en tredje beskattningsnivå för dem med ”störst kapitalinnehav”. Vad som definieras som ett stort kapitalinnehav låter man i skuggbudgeten för 2026 vara osagt.”

Det fjärde oppositionspartiet Centern nämns inte i Nordnets genomgång men sett till deras ekonomiska politiska inriktning i stort är det inte troligt att det kommer driva på för en höjd ISK-skatt.

Läs även: Swedbank iskall till Handelsbanken – ser liten chans till kurslyft – Dagens PS