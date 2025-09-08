ISK-skatt 2026: Så maxar du skattefriheten

David Ingnäs, ekonomiskribent på Dagens PS, reder ut vad som väntar.

“Det är inte säkert att skatten höjs, men mycket pekar på det”, säger Ingnäs.

ISK-skatten styrs av statslåneräntan i slutet av november, och eftersom räntan är högre i år än samma tid i fjol ser det ut att bli en höjning med cirka 0,1 procentenheter. I år ligger skatten på 0,9 procent.

Samtidigt höjs den skattefria gränsen från 150 000 till 300 000 kronor.

“Det gör att alla med ett sparande under 300 000 slipper ISK-skatt helt nästa år”, säger Ingnäs.

Miljonärer får betala – småsparare tjänar

Förändringen gynnar främst små- och medelsparare. Aktiespararnas beräkningar visar att man kan ha upp till två miljoner kronor på ISK innan höjningen överhuvudtaget märks.

“För den som har riktigt stora belopp kan det bli en marginell höjning, men det handlar om ganska små pengar”, säger Ingnäs.