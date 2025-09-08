En skattehöjning kan vara på väg för miljontals svenska sparare. Men samtidigt dubblas den skattefria gränsen, vilket gör att de flesta ändå tjänar på förändringen.
ISK-skatt 2026: Så maxar du skattefriheten
David Ingnäs, ekonomiskribent på Dagens PS, reder ut vad som väntar.
“Det är inte säkert att skatten höjs, men mycket pekar på det”, säger Ingnäs.
ISK-skatten styrs av statslåneräntan i slutet av november, och eftersom räntan är högre i år än samma tid i fjol ser det ut att bli en höjning med cirka 0,1 procentenheter. I år ligger skatten på 0,9 procent.
Samtidigt höjs den skattefria gränsen från 150 000 till 300 000 kronor.
“Det gör att alla med ett sparande under 300 000 slipper ISK-skatt helt nästa år”, säger Ingnäs.
Läs mer:
ISK-skatten höjs – och sänks för miljoner sparare 2026. Dagens PS
Miljonärer får betala – småsparare tjänar
Förändringen gynnar främst små- och medelsparare. Aktiespararnas beräkningar visar att man kan ha upp till två miljoner kronor på ISK innan höjningen överhuvudtaget märks.
“För den som har riktigt stora belopp kan det bli en marginell höjning, men det handlar om ganska små pengar”, säger Ingnäs.
Så optimerar du ISK-sparandet
Det finns enkla knep för den som vill minimera skatten. Ett av de mest effektiva är att dela upp kapitalet.
“Om du är ett par med gemensamt sparande, se till att båda har varsitt ISK. Då får ni 300 000 skattefritt var”, säger Ingnäs.
Samma sak gäller barnsparande.
“Har du barnets pengar i ditt namn slås de ihop med ditt övriga sparande. Då missar du skattefriheten”, säger han.
Läs även:
Har svenskarna blivit beroende av låga räntor? Realtid TV
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
