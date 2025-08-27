2025 så sänkes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft.
ISK-skatten höjs – och sänks för nära 4 miljoner sparare 2026
Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer.
Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS
Rekordhög 2024
2024 var ISK-skatten på den högsta nivån någonsin sedan den populära sparformen infördes 2012.
Formeln för hur sparskatten räknas ut är 30 procent av statslåneräntan plus 1,0 procent.
Statslåneräntan sätts varje torsdag av Riksgälden men det är nivån som gäller den sista november varje år som de facto styr skatten för året efter.
Hösten 2023 var statslåneräntan 2,62 procent, vilket gav 1,09 procent i skatt 2024. I november 2024 sjönk statslåneräntan till 1,96 procent vilket gav en skatt på 0,888 procent för sparåret 2025.
ISK-skatten ser ut att stiga 2026
Nu ser skatten ut att stiga igen nästa år 2026 skriver Aktiespararna som gjort en genomgång.
“Håller den högre långräntan i sig till slutet av november, när räntan för ISK fastställs, hamnar skatten 2026 på 0,975 procent”, slår organisationen fast i en ny artikel.
ISK-knep: Så kan du slippa höga skatten på din pension
Vill du slippa 50 procent skatt på din pension? Då gör du bäst i att lyssna på Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar, som vill sänka din skatt på pension med 30 procent med ett ISK-knep.
På den positiva sidan så ökar dock det skattefria beloppet som infördes 2025 med ytterligare 150 000 kronor. Alltså totalt 300 000 kronor.
Det gör att den samlade skatteeffekten trots allt kan bli positiv för många sparare.
Gränsen för lägre skatt
“Som Aktiespararnas beräkningar visar krävs det ett sparande på upp mot 2 miljoner för att ISK-skatten ska bli högre 2026” skriver organisationen och fortsätter;
“För ett sparande på en halv miljon blir skattesänkningen, genom grundavdraget, drygt 1 000 kronor lägre.”
Nära 4 miljoner svenskar har i dag ett ISK-konto, eller 3,8 miljoner för att vara mer exakt.
Läs även: Rapporten övertygade inte: Experten behåller säljrådet i aktien – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
2025 så sänkes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft. Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer. Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS
