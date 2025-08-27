ISK-skatten höjs – och sänks för nära 4 miljoner sparare 2026

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer.

Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS

ANNONS

Rekordhög 2024

2024 var ISK-skatten på den högsta nivån någonsin sedan den populära sparformen infördes 2012.

Formeln för hur sparskatten räknas ut är 30 procent av statslåneräntan plus 1,0 procent.

Statslåneräntan sätts varje torsdag av Riksgälden men det är nivån som gäller den sista november varje år som de facto styr skatten för året efter.

Hösten 2023 var statslåneräntan 2,62 procent, vilket gav 1,09 procent i skatt 2024. I november 2024 sjönk statslåneräntan till 1,96 procent vilket gav en skatt på 0,888 procent för sparåret 2025.