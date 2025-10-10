Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank”

Det berättar Julie Chatterjee, vd på den svenska Northmill vars populära betalkort nu börjar dyka upp i var mans ficka. Men för utmanarbanken som en gång i tiden var först i Sverige med digital låneprocess och bank-id är kortframgången bara ett steg på vägen.

För Dagens PS berättar Veckans börsprofil om hur hon vill ta kampen med storbankerna, sin egen ovanliga väg in i branschen och varför man nu i höst gav ut den första boken om ekonomisk krisberedskap i sitt slag.

Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.

Namn: Julie Chatterjee

Titel: Vd för Northmill Bank

Bakgrund: Civilingenjör vid KTH, tidigare vd på OKQ8-bank och maltesiska banken Maltitude. Vd för Northmill Bank sedan augusti 2024.

Aktuell: Har vuxit i rakettakt på betalkort-marknaden och har nu ambitionen att bli en fullservice bank i slutet av 2026.

1. Det finns en mängd nishbanker av olika slag i Sverige, hur skulle du beskriva Northmills position som bank och hur ni sticker ut?

Vi ser inte oss själva som en nishbank, vi säger utmanarbank.

Northmill Bank startade som en utmanare redan 2006 när grundarna såg ett gap i marknaden och som första aktör lyckades skapa en helt digitaliserad låneprocess.

Sedan dess är vår vision att förbättra varje persons finansiella liv och ekonomiska vardag.

Hela resan har gjorts utan riskkapital tack vare att Northmill Bank varit lönsamma varje år sedan start.

2019 fick vi banklicens och då sattes också visionen att bygga ”en riktig bra bank”.

Som jag sa var vi de första att digitalisera låneprocessen. Vi var också först med att använda bank-id i den processen och i slutet av 2024 blev vi den första banken i Sverige att använda oss av Riksbankens nya system för direktbetalning via konto till konto.

Banklicensen innebar att vi exempelvis kunde öppna upp vår egen sparprodukt vilket gör att vi även kan ta inlåning. Det kunde vi inte innan.

Med målet att vi skulle bli en fullservice bank bestämdes också att öppna upp en till vertikal. Vi var redan duktiga på konsument och konsumentlån, men vi ville också bli företagsbanken för små- och medelstora företag (SME).

Vi är själva ett SME och vi vet vilka utmaningar som finns. Med den kunskapen vill vi stötta och hjälpa till som en partner som andra SME kan växa med.

En central del i Northmill Banks DNA är tekniken. I kombination med att vi alltid varit innovativa.

För det tredje har vi ett stort fokus på den mänskliga faktorn när det kommer till att skapa den bästa kundupplevelsen, utöver teknik och innovation.

Som kund hos oss ska du alltid kunna nå en riktig människa. Vi erbjuder till exempelvis chat – men bakom skärmen sitter alltid en person som lyssnar, hjälper och förstår. Den mänskliga kontakten är viktigt för oss, oavsett om du är privatperson eller företagare.