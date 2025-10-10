”När jag började för ett år sedan hade vi 30 000 kortkunder. Per i dag har vi över 167 000. Det är en enorm tillväxt för oss som bank.”
Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank”
Mest läst i kategorin
Oro för bankerna på börsen: "Risk för besvikelse"
Bankerna har varit en av årets klart bästa sektorer att ha sina pengar placerade i på Stockholmsbörsen. Men nu finns det risk att festen tar slut. ”Med tre av fyra bankaktier på rekordnivåer ökar risken för besvikelser om prognoserna inte infrias”, skriver Di:s prisbelönta bankanalytiker Agnetha Jönsson inför de stundande Q3-rapporterna. Läs även: Tokyobörsen lyfter …
Försvarsaktier: Uppstickaren får stororder i USA
Försvarsaktien är upp 61 procent på börsen i år. Nu har den svenska uppstickaren fått en genombrottsorder i USA på 52 miljoner kronor. ”Detta är den största ordern på MilDefs egenutvecklade 19/2-teknikplattform (datorer, switchar, servrar, routrar) som tagits av vårt bolag i USA”, bekräftar bolagets IR-chef Olof Engvall till Dagens PS. Läs även: Oro för …
Varnar för billiga kläder från Kina: "Löjligt"
Europas textilindustri slår larm. Kina dumpar billiga kläder på den europeiska marknaden – och EU:s svar är långt ifrån tillräckligt, menar producenterna. Kinas exportmaskin har tagit ny fart efter de amerikanska tullarna. När USA stängde dörren för en rad varor har flödet istället styrts mot andra marknader, inte minst Europa. Resultatet är en lavin av …
Vindkraftssektorn skakar: gigant säger upp tusentals
Vindkraftsjätten Ørsted skär bort var fjärde anställd och lämnar USA-marknaden. Samtidigt gör bolaget en rekordstor nyemission på nästan 60 miljarder danska kronor för att stärka kassan. Ørsted genomför en stor omstrukturering och minskar personalstyrkan med 25 procent, motsvarande omkring 2 000 anställda. Neddragningarna ska vara klara senast 2027 och sker genom naturlig avgång, avyttringar och …
Han kammar hem supervinst i svenska nischbanken
Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har redan gjort en supervinst på 600 miljoner kronor i den svenska nischbankjätten Noba Bank. Den svenska nischbankjätten Noba Bank noterades i slutet av september i Stockholm där värderingen hamnade på 35 miljarder kronor. Satsade på Fabege Norges rikaste man John Fredriksen är ofta snabb med sina investeringar, där …
Det berättar Julie Chatterjee, vd på den svenska Northmill vars populära betalkort nu börjar dyka upp i var mans ficka. Men för utmanarbanken som en gång i tiden var först i Sverige med digital låneprocess och bank-id är kortframgången bara ett steg på vägen.
För Dagens PS berättar Veckans börsprofil om hur hon vill ta kampen med storbankerna, sin egen ovanliga väg in i branschen och varför man nu i höst gav ut den första boken om ekonomisk krisberedskap i sitt slag.
Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.
Namn: Julie Chatterjee
Titel: Vd för Northmill Bank
Bakgrund: Civilingenjör vid KTH, tidigare vd på OKQ8-bank och maltesiska banken Maltitude. Vd för Northmill Bank sedan augusti 2024.
Aktuell: Har vuxit i rakettakt på betalkort-marknaden och har nu ambitionen att bli en fullservice bank i slutet av 2026.
1. Det finns en mängd nishbanker av olika slag i Sverige, hur skulle du beskriva Northmills position som bank och hur ni sticker ut?
Vi ser inte oss själva som en nishbank, vi säger utmanarbank.
Northmill Bank startade som en utmanare redan 2006 när grundarna såg ett gap i marknaden och som första aktör lyckades skapa en helt digitaliserad låneprocess.
Sedan dess är vår vision att förbättra varje persons finansiella liv och ekonomiska vardag.
Hela resan har gjorts utan riskkapital tack vare att Northmill Bank varit lönsamma varje år sedan start.
2019 fick vi banklicens och då sattes också visionen att bygga ”en riktig bra bank”.
Som jag sa var vi de första att digitalisera låneprocessen. Vi var också först med att använda bank-id i den processen och i slutet av 2024 blev vi den första banken i Sverige att använda oss av Riksbankens nya system för direktbetalning via konto till konto.
Banklicensen innebar att vi exempelvis kunde öppna upp vår egen sparprodukt vilket gör att vi även kan ta inlåning. Det kunde vi inte innan.
Med målet att vi skulle bli en fullservice bank bestämdes också att öppna upp en till vertikal. Vi var redan duktiga på konsument och konsumentlån, men vi ville också bli företagsbanken för små- och medelstora företag (SME).
Vi är själva ett SME och vi vet vilka utmaningar som finns. Med den kunskapen vill vi stötta och hjälpa till som en partner som andra SME kan växa med.
En central del i Northmill Banks DNA är tekniken. I kombination med att vi alltid varit innovativa.
Oro för bankerna på börsen: “Risk för besvikelse”
Bankerna har varit en av årets klart bästa sektorer att ha sina pengar placerade i på Stockholmsbörsen. Men nu finns det risk att festen tar slut.
Som jag sa var vi de första att digitalisera låneprocessen. Vi var också först med att använda bank-id i den processen och i slutet av 2024 blev vi den första banken i Sverige att använda oss av Riksbankens nya system för direktbetalning via konto till konto.
För det tredje har vi ett stort fokus på den mänskliga faktorn när det kommer till att skapa den bästa kundupplevelsen, utöver teknik och innovation.
Som kund hos oss ska du alltid kunna nå en riktig människa. Vi erbjuder till exempelvis chat – men bakom skärmen sitter alltid en person som lyssnar, hjälper och förstår. Den mänskliga kontakten är viktigt för oss, oavsett om du är privatperson eller företagare.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
2. Ni siktar på att bli en fullservice-bank, hur långt har ni kommit nu och hur ser strategin ut framåt?
På företagssidan är vi faktiskt en fullservice-bank redan idag.
Våra SME-kunder behöver ingen annan bank om de inte vill. Vi har alltifrån transaktionskonto till swish, till lån, sparkonto och allt man kan behöva.
På konsumentsidan så har vi också jättemånga bra produkter, men där är vi inte helt fullservice än.
Det är någonting som vi siktar på till slutet 2026.
Ett viktigt steg på vägen är att vi har vad jag tycker Sveriges bästa betalkort. Det är exempelvis helt avgiftsfritt, inga valutapåslag och en helt kostnadsfri reseförsäkring.
Så undviker du valutapåslag på resan
Att resa utomlands kan bli dyrare än planerat om du inte ser upp för valutapåslag – en avgift på 1–3 % som många banker lägger på varje köp i utländsk valuta. För en semesterbudget på 30 000 kronor kan det innebära upp till 900 kronor i extra kostnader.
När jag började för drygt ett år sedan hade vi 30 000 kortkunder. I skrivande stund har vi över 167 000 kortkunder. Så det är en enorm tillväxt på den delen.
Vi ser korten som en instegsprodukt där man förhoppningsvis sen väljer att ha andra produkter och tjänster hos Northmill Bank.
Mycket av infrastrukturen är på plats eftersom vi redan har företagsbanken men det gäller att göra det på rätt sätt mot konsumenten när vi även ska bli full-service på hushållssidan.
3. Du har en intressant bakgrund som civilingenjör och samtidigt har Northmill legat långt fram i flera tekniksteg, hur tror du att det formar din syn på sektorn och vad blir nästa tekniksprång i bank- och finanssektorn?
Ja jag studerade till civilingenjör med maskininriktning och specialiserade mig senare inom systemteknik.
Direkt efter skolan började jag som trainee på OKQ8 och hamnade sen på deras finansbolag som första riktiga jobb.
Där kom jag i kontakt för första gången med just finansiella tjänster och produkter och fick chans att lära mig det från grunden.
Sen lämnade jag några år för att jobba inom OKQ8:s retaildel men jag minns att jag sa i samband med det att någon gång skulle jag vilja bli vd för banken.
Bland det första jag fick göra var exempelvis att implementera Basel 2-regelverket och jag blev också ansvarig för OKQ8s bankansökan. Det var en bra skola för att lära mig allt grundläggande om bank.
Sen lämnade jag några år för att jobba inom OKQ8:s retaildel men jag minns att jag sa i samband med det att någon gång skulle jag vilja bli vd för banken.
Det blev jag också under mina sista sex år på OKQ8. Sen jobbade jag några år på Maltitude bank på Malta som vice vd och Chief Commercial Officer innan jag hamnade på Northmill Bank.
Min bakgrund som civilingenjör präglar mig nog på flera sätt.
Det ena är att jag ser tekniken som en möjliggörare. Tekniken per se gör ingenting om den inte löser ett problem för kunden eller hos oss internt.
Många pratar om AI, och det är självklart att det kommer bli jättestort inom bank och finans, men även där tycker jag det är viktigt att se det som en möjliggörare.
Sen har jag självklart också med mig någon typ av analytisk förmåga. Även om man som ingenjör kanske fokuserar på hållfasthet eller termodynamik så är det ett tankesätt som går att applicera på andra områden och på livet i stort.
Många pratar om AI, och det är självklart att det kommer bli jättestort inom bank och finans, men även där tycker jag det är viktigt att se det som en möjliggörare.
Än så länge använder vi AI främst för att effektivisera och hjälpa våra medarbetare. AI kan exempelvis stötta vår kundtjänst men du ska fortfarande som kund få kontakt med en människa.
4. De senaste månaderna har vi fått två nya banker på Stockholmsbörsen, skulle det vara ett alternativ för Northmills också framåt?
Mitt uppdrag när jag kom in till Nortmill Bank var att växa och att kommersialisera vår infrastruktur på bästa sätt.
Jag har därför fullt fokus på att förbättra våra kunders ekonomiska vardag och det gör vi genom att vara en utmanarbank som ger värde till våra kunder samt lönsam tillväxt till våra ägare.
Det är så jag ser på uppdraget.
5. Ni gav nyligen ut en handboken för finansiell krisberedskap, varför är det en viktig fråga för er?
Det utgår i grunden från vår vision att hjälpa våra kunder i sin ekonomiska vardag.
Vi såg att det finns mycket information kring vatten, el, mat och de delarna om hur vi ska planera och ha en beredskap för om det inträffar en kris.
Men det fanns inte lika mycket information kring om det inträffar en finansiell kris och hur man skaffar sig finansiell beredskap.
Nu ska svenskarna bli ekonomiskt krisredo
Nu ska svenskarna rustas för ekonomiska smällar. Mitt under Beredskapsveckan lanseras landets första handbok i finansiell krisberedskap.
Då föddes idén till en handbok.
Skulle jag ge ett råd till alla så är det att göra den egna ”ekonomiska kartan”, som finns tydligt beskriven i vår handbok.
Det är ett enkelt sätt att kartlägga din privatekonomi där du tydligt förstår hur din ekonomi är uppbyggd. När du sen stresstestar den ser du vad som skulle hända om exempelvis en inkomst försvinner och är bättre rustad att hantera både vardagskriser och större samhällsstörningar.
Läs även: Veckans börsprofil: John Skogman: ”De bästa affärerna gör du i de sämsta aktierna” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Doft av frukost? Det är bara brevbäraren
Ett brev som luktar bröd lanseras i Frankrike och det finns fler. Vad sägs om frimärket som smakar choklad – och det som luktar illa? Frankrike skakas av en politisk kris med ekonomiska förtecken. Postverket gör samtidigt sitt för att bidra till brödfödan. Den liknelsen kan man väl göra när franska posten lanserar ett frimärke …
Vita husets plan för militären: "Byter ut kompetens mot lydnad"
Ett historiskt möte i Pentagon markerar början på en omstöpning av USA:s försvar. Den nye försvarsministern Pete Hegseth talar om styrka och disciplin, men experter varnar för en reaktionär utrensning som hotar landets militära själ. När hundratals högt uppsatta officerare samlades på Marine Corps Base Quantico i slutet av september hölls andan i Washington. USA:s …
USA-Kina: "Ett ekonomiskt kärnvapenkrig"
Kinas upptrappning av dominansen kring sällsynta jordartsmetaller hotar handelssamtal och den globala ekonomin, menar USA. Under diktatorn Xi Jinping har Kina använt sin dominans när det gäller sällsynta jordartsmetaller mer aktivt. De senaste restriktionerna på området markerar en ”nästan exempellös exportkontroll som riskerar att störa den globala ekonomin”, menar Wall Street Journal i en analys.Samtidigt …
Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank”
”När jag började för ett år sedan hade vi 30?000 kortkunder. Per i dag har vi över 167?000. Det är en enorm tillväxt för oss som bank.” Det berättar Julie Chatterjee, vd på den svenska Northmill vars populära betalkort nu börjar dyka upp i var mans ficka. Men för utmanarbanken som en gång i tiden …
Apokalypsen hotar en hel generation
Unga som är på väg ut i arbetslivet riskerar att mötas av en helt ny verklighet. Enligt en ny rapport prioriterar företag världen över att investera i AI framför att anställa nya medarbetare. AI-användningen slår hela tiden nya rekord. Idag uppger 35 procent av de svenska AI-användarna att de inte längre klarar sitt jobb utan …