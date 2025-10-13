Swedbank iskall till Handelsbanken – ser liten chans till kurslyft

Trots en höjd riktkurs till 121 kronor ser banken begränsad uppsida – och bedömer att Handelsbanken riskerar att halka efter konkurrenterna när konjunkturen stärks.

Räntenettot i fokus inför rapporten

Analytikern Markus Sandgren förväntar sig ett resultat per aktie som är sex procent högre än under det andra kvartalet, drivet av högre tradingintäkter och lägre kostnader.

Samtidigt väntas högre kreditförluster bromsa uppgången.

Den stora frågan inför rapporten är hur Handelsbankens räntenetto utvecklats efter fallet på sex procent under det förra kvartalet – ett tapp som bara Swedbank själv överträffade bland storbankerna.

”Efter den betydande motvinden i räntenettot under andra kvartalet väntas utvecklingen nu stå i centrum för marknadens uppmärksamhet,” skriver Sandgren i analysen.

Swedbank ser dock fallet som tillfälligt och räknar med en betydligt mindre nedgång i det tredje kvartalet.