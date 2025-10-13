Dagens PS
Swedbank iskall till Handelsbanken – ser liten chans till kurslyft

Handelsbankens aktie får kalla handen av sektorkollegan Swedbanks börsexperter.
Handelsbankens aktie får kalla handen av sektorkollegan Swedbanks börsexperter.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Swedbank, genom analyspartnern Kepler Cheuvreux, behåller sin ”Minska”-rekommendation på Handelsbanken inför rapporten om en dryg vecka.

Trots en höjd riktkurs till 121 kronor ser banken begränsad uppsida – och bedömer att Handelsbanken riskerar att halka efter konkurrenterna när konjunkturen stärks.

Räntenettot i fokus inför rapporten

Analytikern Markus Sandgren förväntar sig ett resultat per aktie som är sex procent högre än under det andra kvartalet, drivet av högre tradingintäkter och lägre kostnader.

Samtidigt väntas högre kreditförluster bromsa uppgången.

Den stora frågan inför rapporten är hur Handelsbankens räntenetto utvecklats efter fallet på sex procent under det förra kvartalet – ett tapp som bara Swedbank själv överträffade bland storbankerna.

”Efter den betydande motvinden i räntenettot under andra kvartalet väntas utvecklingen nu stå i centrum för marknadens uppmärksamhet,” skriver Sandgren i analysen.

Swedbank ser dock fallet som tillfälligt och räknar med en betydligt mindre nedgång i det tredje kvartalet.

Spela klippet
Stabil bank – men lägre tillväxt

Trots något lägre ränteförväntningar gör Swedbank endast små justeringar i sina prognoser.

Banken räknar med att avkastningen på eget kapital ligger kvar runt 12 procent de kommande åren – klart under konkurrenternas nivåer.

”Handelsbankens utdelning och tillgångskvalitet är bäst i klassen, men avkastningen är avsevärt lägre än för andra banker,” skriver Sandgren.

Swedbank menar att när ekonomin förbättras kommer investerarnas fokus att flyttas mot tillväxtorienterade aktier, vilket också kan minska intresset för Handelsbanken.

Begränsad uppsida i Handelsbanken trots höjd riktkurs

Handelsbanken värderas i dag till 1,37 gånger det materiella bokförda värdet och 11,3 gånger 2026 års väntade vinst per aktie – nivåer som ligger något över Swedbanks motiverade värde.

Efter en generell omvärdering av banksektorn höjs riktkursen till 121 kronor, tidigare 113 kronor, men rekommendationen står fast: Minska.

Eller som Sandgren sammanfattar analysen – Handelsbanken må vara trygg, men tillväxten lyser med sin frånvaro.

Den 22 oktober om en dryg vecka kommer rapporten.

AktietipsHandelsbankenStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

