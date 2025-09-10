Oracle-aktien steg 31 procent i förhandeln på onsdagen. Uppgången förde grundaren Larry Ellisons förmögenhet nära samma nivå som Teslas vd Elon Musk, enligt Bloombergs miljardärsindex.
Oracle lyfter kraftigt – Ellison närmar sig Musk i rikedom
Mest läst i kategorin
Trumps ny krav på EU: Straffa Kina och Indien
Donald Trump vill sätta press på Putin genom att belägga Kina och Indien med 100-procentiga tullar. Men han tänker endast göra det om han får Europa med sig på tåget. Donald Trump har uppmanat EU att införa tullar på upp till 100 procent på Indien och Kina. Dett som en del av en gemensam insats …
Ryska drönare i Natos luftrum: "Kommer förvara varje centimeter"
När ryska drönare tog sig in i polskt luftrum natten till onsdag svarade Polen med krismöten och en begäran om att Nato skulle aktivera artikel 4. Ett stort antal ryska drönare tog sig in i polskt luftrum under natten mot onsdagen. “Oavsett om det var avsiktligt eller inte är det fullständigt vårdslöst, det är fullständigt …
Ryska drönare nu ännu större hot
Faran från ryska spiondrönare växer när nya säkerhetsbrister avslöjas. Samtidigt försöker Ryssland provocera väst. Ryska spiondrönare, inriktade på tysk kritisk infrastruktur, har eskalerat från övervakningsflygningar till potentiella fartygsbaserade operationer, skriver Euronews. De tyska myndigheterna har beslagtagit ett misstänkt spionfartyg som kopplas till drönarinvasioner över Tyskland. Samtidigt är det oklart var ansvarig för att hantera de …
Så enkelt laddar du hjärnan
Det finns ett trick som gör att du enkelt laddar du hjärnan och höjer ditt fokus och förbättrar ditt minne med upp till 20 procent. Det kräver inga appar, ingen kurs i mindfulness och definitivt ingen dyr prenumeration. Bättre fokus på 30 minuter År 2008 skickade forskare vid University of Michigan ut 38 studenter på …
Elchock i Tyskland – 71 nya gaskraftverk behövs
En ny rapport från den federala nätmyndigheten visar att Tyskland behöver bygga dussintals nya gaskraftverk för att klara energiförsörjningen. Tysklands energiomställning kan bli betydligt dyrare än väntat. En ny rapport visar att landet kan tvingas bygga hela 71 nya gaskraftverk på bara tio år, annars riskeras elförsörjningen. Missa inte: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? …
Lyftet kom efter att bolaget redovisat starka kvartalssiffror och en rad stora kontrakt inom molninfrastruktur kopplad till artificiell intelligens, rapporterar Financial Times.
Vd Safra Catz beskrev kvartalet som ”häpnadsväckande”. Oracle tecknade fyra fleråriga avtal värda flera miljarder dollar med tre olika kunder.
Bolagets bokade intäkter steg till 455 miljarder dollar, klart över analytikernas förväntningar och en kraftig ökning från 138 miljarder föregående period.
Ett avtal med OpenAI på 30 miljarder dollar per år offentliggjordes i juli. Oracle samarbetar även med SoftBank i det så kallade Stargate-projektet, värt omkring 500 miljarder dollar.
Intäktsprognoser överträffar marknaden
Catz uppgav att Oracle nu har avtal med flera av de största aktörerna inom AI, däribland OpenAI, Meta, Nvidia och AMD. Hon förutspådde att intäkterna från molninfrastruktur kommer att öka från 18 miljarder dollar i år till 144 miljarder om fem år.
Det är nästan 60 procent mer än Wall Streets prognos på 91 miljarder dollar. Som jämförelse omsatte Amazon Web Services drygt 107 miljarder dollar under sitt senaste räkenskapsår.
Läs även:
Musk får fantasilön – om han gör Tesla störst. Realtid
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Frågor om kapacitet
Den snabba expansionen väcker frågor kring kapacitet och investeringar. Analytiker undrar om Oracle kan bygga ut tillräckligt snabbt, särskilt då brist på avancerade chip redan hämmar flera aktörer.
Oracle höjde sin investeringsbudget med 10 miljarder dollar till totalt 35 miljarder för räkenskapsåret. Catz sade att bolaget använder sina resurser mer effektivt än konkurrenterna och därför kan växa med mindre kapital.
Läs även:
Chocken: Svensken blev miljardär över natten. News55
Larry Ellison, grundare av Oracle betonade att efterfrågan framöver handlar mer om att köra AI-modeller än att träna dem. ”Folk håller på att få slut på inferenskraft,” sade han.
Resultat överträffade förväntningarna
Intäkterna steg med 12 procent till 14,9 miljarder dollar under kvartalet. Det var något under marknadens förväntningar på 15 miljarder. Nettovinsten, justerad för engångsposter, ökade dock med 8 procent till 4,3 miljarder dollar, vilket var bättre än väntat.
Missa inte:
Alla vill beskatta de rika – de länderna vill det mest. Realtid
Oracle-aktien hade redan stigit 40 procent i år innan onsdagens rusning. Med den senaste uppgången kan bolagets börsvärde öka från 678 miljarder till närmare 890 miljarder dollar.
Eftersom Ellison äger 41 procent av aktierna innebär det att hans förmögenhet nu nästan är i nivå med Elon Musks.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Oracle lyfter kraftigt – Ellison närmar sig Musk i rikedom
Oracle-aktien steg 31 procent i förhandeln på onsdagen. Uppgången förde grundaren Larry Ellisons förmögenhet nära samma nivå som Teslas vd Elon Musk, enligt Bloombergs miljardärsindex. Lyftet kom efter att bolaget redovisat starka kvartalssiffror och en rad stora kontrakt inom molninfrastruktur kopplad till artificiell intelligens, rapporterar Financial Times. Vd Safra Catz beskrev kvartalet som ”häpnadsväckande”. Oracle …
Uran är hett – men räcker det till?
Efterfrågan på kärnkraft globalt bara ökar och med det ökar även efterfrågan på uran. Fram till 2040 kan behovet mer än fördubblas. Kärnkraftsdebatten pågår för fullt i Sverige och frågan är om det kommer bli nya reaktorer eller inte. Regeringen har lovat det och utredningar pågår men ännu har inga spadar satts i marken. Men …
Upptäckt: Det enda som blir smalare med åren
Om åren har en tendens att göra oss bredare, får de samtidigt musiksmaken att smalna. En ny studie handlar om vår musiksmak när vi blir äldre. Många har lyssnat till TSOOL, The Soundtrack of Our Lives. Nu kan vi läsa artikeln. På ACM Digital Library finns nämligen den vetenskapliga artikeln med samma namn, ?”Soundtracks of …
Professorns besked: Då kan AI inte sparka dig
Enligt en professor i AI-politik finns det flera jobb som minimerar risken att du blir arbetslös på grund av tekniken. Baobao Zhang, som professorn i artificiell intelligens heter, slår fast att vårdarbete och hantverksjobb är mest säkra när AI går fram med stormsteg. Det skriver Business Insider och berättar att experten menar att det är …
Trumps ny krav på EU: Straffa Kina och Indien
Donald Trump vill sätta press på Putin genom att belägga Kina och Indien med 100-procentiga tullar. Men han tänker endast göra det om han får Europa med sig på tåget. Donald Trump har uppmanat EU att införa tullar på upp till 100 procent på Indien och Kina. Dett som en del av en gemensam insats …