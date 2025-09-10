Oracle lyfter kraftigt – Ellison närmar sig Musk i rikedom

Lyftet kom efter att bolaget redovisat starka kvartalssiffror och en rad stora kontrakt inom molninfrastruktur kopplad till artificiell intelligens, rapporterar Financial Times.

Vd Safra Catz beskrev kvartalet som ”häpnadsväckande”. Oracle tecknade fyra fleråriga avtal värda flera miljarder dollar med tre olika kunder.

Bolagets bokade intäkter steg till 455 miljarder dollar, klart över analytikernas förväntningar och en kraftig ökning från 138 miljarder föregående period.

Ett avtal med OpenAI på 30 miljarder dollar per år offentliggjordes i juli. Oracle samarbetar även med SoftBank i det så kallade Stargate-projektet, värt omkring 500 miljarder dollar.

Intäktsprognoser överträffar marknaden

Catz uppgav att Oracle nu har avtal med flera av de största aktörerna inom AI, däribland OpenAI, Meta, Nvidia och AMD. Hon förutspådde att intäkterna från molninfrastruktur kommer att öka från 18 miljarder dollar i år till 144 miljarder om fem år.

Det är nästan 60 procent mer än Wall Streets prognos på 91 miljarder dollar. Som jämförelse omsatte Amazon Web Services drygt 107 miljarder dollar under sitt senaste räkenskapsår.

