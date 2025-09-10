Dagens PS
Oracle lyfter kraftigt – Ellison närmar sig Musk i rikedom

Larry Elisson, grundare av Oracle. (Foto: Evan Vucci/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Oracle-aktien steg 31 procent i förhandeln på onsdagen. Uppgången förde grundaren Larry Ellisons förmögenhet nära samma nivå som Teslas vd Elon Musk, enligt Bloombergs miljardärsindex.

Lyftet kom efter att bolaget redovisat starka kvartalssiffror och en rad stora kontrakt inom molninfrastruktur kopplad till artificiell intelligens, rapporterar Financial Times.

Vd Safra Catz beskrev kvartalet som ”häpnadsväckande”. Oracle tecknade fyra fleråriga avtal värda flera miljarder dollar med tre olika kunder.

Bolagets bokade intäkter steg till 455 miljarder dollar, klart över analytikernas förväntningar och en kraftig ökning från 138 miljarder föregående period.

Ett avtal med OpenAI på 30 miljarder dollar per år offentliggjordes i juli. Oracle samarbetar även med SoftBank i det så kallade Stargate-projektet, värt omkring 500 miljarder dollar.

Intäktsprognoser överträffar marknaden

Catz uppgav att Oracle nu har avtal med flera av de största aktörerna inom AI, däribland OpenAI, Meta, Nvidia och AMD. Hon förutspådde att intäkterna från molninfrastruktur kommer att öka från 18 miljarder dollar i år till 144 miljarder om fem år.

Världens rikaste man Elon Musk får se sig om så att han inte blir omsprungen. (Foto: Matt Rourke AP/TT)

Det är nästan 60 procent mer än Wall Streets prognos på 91 miljarder dollar. Som jämförelse omsatte Amazon Web Services drygt 107 miljarder dollar under sitt senaste räkenskapsår.

Frågor om kapacitet

Den snabba expansionen väcker frågor kring kapacitet och investeringar. Analytiker undrar om Oracle kan bygga ut tillräckligt snabbt, särskilt då brist på avancerade chip redan hämmar flera aktörer.

Oracle höjde sin investeringsbudget med 10 miljarder dollar till totalt 35 miljarder för räkenskapsåret. Catz sade att bolaget använder sina resurser mer effektivt än konkurrenterna och därför kan växa med mindre kapital.

Larry Ellison, grundare av Oracle betonade att efterfrågan framöver handlar mer om att köra AI-modeller än att träna dem. ”Folk håller på att få slut på inferenskraft,” sade han.

Resultat överträffade förväntningarna

Intäkterna steg med 12 procent till 14,9 miljarder dollar under kvartalet. Det var något under marknadens förväntningar på 15 miljarder. Nettovinsten, justerad för engångsposter, ökade dock med 8 procent till 4,3 miljarder dollar, vilket var bättre än väntat.

Oracle-aktien hade redan stigit 40 procent i år innan onsdagens rusning. Med den senaste uppgången kan bolagets börsvärde öka från 678 miljarder till närmare 890 miljarder dollar.

Eftersom Ellison äger 41 procent av aktierna innebär det att hans förmögenhet nu nästan är i nivå med Elon Musks.

Johan Colliander
