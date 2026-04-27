Kina varnar EU – oroar sig för nytt lagförslag

Lagen som det handlar om, Industrial Accelerator Act, ses som ett centralt steg i EU:s ambition att minska beroendet av import och bygga upp egen kapacitet inom strategiska sektorer.

Hotar med motåtgärder

Enligt Kinas handelsdepartement riskerar lagförslaget att diskriminera utländska investerare och bryta mot grundläggande principer för marknadsekonomi och rättvis konkurrens.

Samtidigt signalerar Peking att man är öppen för dialog, men understryker att motåtgärder kan bli aktuella om EU inte tar hänsyn till invändningarna, skriver Financial Times.

Bakgrunden är en växande oro inom EU för konkurrensen från kinesiska företag, särskilt inom högteknologiska områden som batterier, solpaneler och fordonsindustri.

Unionen har som mål att öka industrins andel av BNP till 20 procent till 2035, från drygt 14 procent i dag.