EU vill stärka den europeiska industrin med hjälp av ett nytt lagförslag. Det uppskattas inte av Kina som har gått ut med en skarp varning.
Kina varnar EU – oroar sig för nytt lagförslag
Kina och EU har haft sina duster, samtidigt som man också är djupt integrerade med varandra när det kommer till handel.
Nu varnar Kina för motåtgärder om ett nytt europeiskt lagförslag som syftar till att stärka industrin i regionen slår mot kinesiska bolag.
Lagen som det handlar om, Industrial Accelerator Act, ses som ett centralt steg i EU:s ambition att minska beroendet av import och bygga upp egen kapacitet inom strategiska sektorer.
Hotar med motåtgärder
Enligt Kinas handelsdepartement riskerar lagförslaget att diskriminera utländska investerare och bryta mot grundläggande principer för marknadsekonomi och rättvis konkurrens.
Samtidigt signalerar Peking att man är öppen för dialog, men understryker att motåtgärder kan bli aktuella om EU inte tar hänsyn till invändningarna, skriver Financial Times.
Bakgrunden är en växande oro inom EU för konkurrensen från kinesiska företag, särskilt inom högteknologiska områden som batterier, solpaneler och fordonsindustri.
Unionen har som mål att öka industrins andel av BNP till 20 procent till 2035, från drygt 14 procent i dag.
Mer stöd till kinesiska tillverkare
Förslaget innebär att större investeringar från utländska aktörer i vissa sektorer kan mötas av krav på lokal produktion, europeisk arbetskraft och samarbete med företag inom EU.
Det kan även inkludera överföring av teknik till europeiska partners, vilket speglar tidigare krav som utländska bolag mött i Kina.
Samtidigt har flera handelspartner anklagat Kina för att snedvrida konkurrensen genom omfattande statliga subventioner.
OECD har rapporterat att kinesiska tillverkare i vissa fall får betydligt mer stöd än företag i väst.
Avfärdar kritiken
Kina avfärdar kritiken och framhåller sin roll som en försvarare av global handel, särskilt i en tid när USA har infört tullar och andra restriktioner.
Samtidigt är Europa en avgörande exportmarknad för kinesiska varor, vilket gör relationen strategiskt viktig.
Lagförslaget ska nu förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparlamentet innan det eventuellt kan träda i kraft.