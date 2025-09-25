Den nya kejsaren i en allt mer konsoliderad medievärld

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

En ny generation Ellison

Samtidigt spelar Larrys son David huvudrollen i Hollywood. Som 20-åring grundade han Skydance Media och tog in pappa som investerare. På vägen har han producerat filmer som Top Gun: Maverick och lyckats etablera sig som en seriös aktör i drömfabriken. I augusti godkände amerikanska myndigheter fusionen mellan Skydance och Paramount. Washington Post noterade att bolaget nu värderas till omkring 200 miljarder kronor och att Ellison junior sitter tryggt i vd-stolen.

CNBC rapporterade nyligen att Paramount Skydance förbereder ett bud på Warner Bros Discovery – dubbelt så stort och med HBO Max i portföljen. Skulle det gå igenom blir Ellison-dynastin inte bara en kraft i Silicon Valley och Washington, utan även i varje amerikanskt vardagsrum.

Oracle – företaget som gått från databaser till datamakt. (Foto: AP)

Bari Weiss och CBS – ett paradigmskifte

Men maktambitionerna stannar inte där. Enligt TechSpot förhandlar David Ellison om att köpa The Free Press, nätidningen som Bari Weiss grundade efter sitt spektakulära avsked från New York Times. Weiss är en polariserande figur – hyllad på högerkanten för sin kamp mot “wokeism”, kritiserad av vänstern för att driva en dold konservativ agenda.

Newsweek har rapporterat att Weiss också är aktuell för att ta över CBS News. Att en journalist med hennes profil skulle styra en av USA:s mest etablerade nyhetsredaktioner är inget mindre än en jordbävning. CBS har länge kämpat i motvind mot NBC och ABC. Med Weiss vid rodret, och Ellisons pengar i ryggen, kan kanalen få en helt ny identitet. Wired har beskrivit Larry Ellison som en “skuggregering” i Donald Trumps USA. Om sonen placerar Weiss i CBS, blir den skuggan plötsligt väldigt synlig.

Larry Ellison, lika mycket Trump-supporter som techmogul. (Foto: AP)

Från Murdoch till Ellison

Det finns många likheter mellan Ellisons och Murdochs dynastier. Båda är familjeprojekt, båda blandar affärer och politik och båda bygger på en tydlig generationsövergång – från Rupert till Lachlan, från Larry till David. Men skillnaderna är lika viktiga. Murdoch skapade sitt imperium i tidningsvärlden och expanderade via tv. Ellison startade i tech och bygger nu ett mediekonglomerat med Hollywood, algoritmer och AI som kärna.

The Verge skrev nyligen att Ellisons strategi är “mer Silicon Valley än Fleet Street.” Hans rikedom är dessutom av en annan dignitet. Där Murdoch idag anses “fattig” med sin dryga biljon kronor, sitter Ellison på ett berg som gör att han kan köpa både Paramount och Warner – och ändå ha råd att lägga några miljarder på att skaka om den amerikanska journalistiken.

HBO Max kan snart heta “Ellison Plus”. (Foto: AP)

Ett medialt kejsardöme i vardande

Det är inte konstigt att Ellison börjar kallas för den nya kejsaren. Han förenar Silicon Valleys teknikdominans, Hollywoods drömfabrik och Washingtons politiska maktspel. En hybrid som Elon Musk försökt skapa med X och rymdresor, men där Ellison verkar ha hittat en mer klassisk väg: att styra människors sinnen via film, tv och sociala medier.

För Murdoch är hotet existentiellt. Hans Fox News har länge varit den självklara megafonen för Republikanerna. Men vad händer om Ellison lyckas koppla ihop TikTok med Paramounts tv-kanaler och Weiss på CBS? Då kan Murdoch tvingas dela megafonen med en ny familj.

När du har 3700 miljarder kronor på banken, varför inte köpa Hollywood. (Foto: AP)

USA mot EU

Detta sker samtidigt som EU försöker stärka sitt digitala självbestämmande. Bryssel har lanserat både AI-lagar och regler för att skydda journalistiken mot politisk påverkan. I Washington går utvecklingen i motsatt riktning: här applåderas miljardärernas intåg. TechSpot konstaterade torrt att “Ellison köper sig inflytande där politiker inte längre vågar reglera.”

Att Jimmy Kimmel nyligen plockades bort från ABC efter ett skämt om Trump visar hur snabbt politiken kan sätta press på underhållning. Att han sedan fick komma tillbaka ändrar inte bilden. USA:s medier är på väg att centraliseras, och i centrum står Larry och David Ellison.

Perfect Weekend Guide: Den nya kejsaren

TikTok : Oracle tar kontroll över plattformens amerikanska algoritm och data. Källa: AP, Reuters.

: Oracle tar kontroll över plattformens amerikanska algoritm och data. Källa: AP, Reuters. Paramount Skydance : Godkänt av amerikanska myndigheter i somras. Källa: Washington Post.

: Godkänt av amerikanska myndigheter i somras. Källa: Washington Post. Warner Bros Discovery : Nästa mål för Ellison junior. Källa: CNBC.

: Nästa mål för Ellison junior. Källa: CNBC. The Free Press : Bari Weiss nätidning kan bli Ellisons nästa köp. Källa: TechSpot.

: Bari Weiss nätidning kan bli Ellisons nästa köp. Källa: TechSpot. Politiken: Larry Ellison står nära Donald Trump. Källa: Newsweek, Wired.

