Dagensps.se
Weekend
Nöje & Underhållning

Den nya kejsaren i en allt mer konsoliderad medievärld

Larry Ellison – världens rikaste man och numera också mediemogul. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Larry Ellison, mannen som under decennier byggt sitt imperium kring databaser och företagslösningar, har plötsligt fått en ny titel. När Oracle-grundaren i september seglade förbi Elon Musk och blev världens rikaste man var det inte bara börskurserna som drog blickarna till honom. Det var också för att Ellison, med sina 3700 miljarder kronor i kassan, nu på allvar ser ut att utmana Rupert Murdoch som väktare av amerikanernas sinnen. Frågan är om Murdoch över huvud taget hinner se sin egen avlösning.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När Silicon Valley möter Hollywood och Washington i ett och samma familjefoto. (Foto: AP)

Oracle kliver in i TikTok

ANNONS

Enligt Associated Press ska Oracle ta ledningen i arbetet med att övervaka TikToks algoritm och datasäkerhet i USA. Affären har varit en följetong i flera år. Donald Trump, som aldrig varit en vän av kinesiska appar, ställde tidigt ett ultimatum: TikTok måste hitta en amerikansk partner eller försvinna från marknaden. Lösningen ser nu ut att bli att Oracle, tillsammans med riskkapitalbolaget Silver Lake, tar kontroll över det mest känsliga – hur appen samlar data och visar innehåll.

Rubert Murdoch har utsett sin son till arvtagare av hans medieimperium. (Foto: TT)

Reuters rapporterade att även namn som Lachlan Murdoch och Michael Dell dyker upp i förhandlingarna. Den amerikanska modellen är enkel: hellre en algoritm kontrollerad av Silicon Valley-miljardärer än av kinesiska kommunistpartiet. Kritiker, bland annat Fair.org, har påpekat att det inte nödvändigtvis är en vinst för demokratin. “Vi byter bara från en trojansk häst till en annan,” skrev sajten syrligt.

Läs även: Hollywoodstjärnan som sålde sin bokklubb för en miljard

David Ellison, Hollywoods nya kronprins med pappa Larry som bank. (Foto: AP)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

En ny generation Ellison

Samtidigt spelar Larrys son David huvudrollen i Hollywood. Som 20-åring grundade han Skydance Media och tog in pappa som investerare. På vägen har han producerat filmer som Top Gun: Maverick och lyckats etablera sig som en seriös aktör i drömfabriken. I augusti godkände amerikanska myndigheter fusionen mellan Skydance och Paramount. Washington Post noterade att bolaget nu värderas till omkring 200 miljarder kronor och att Ellison junior sitter tryggt i vd-stolen.

ANNONS

CNBC rapporterade nyligen att Paramount Skydance förbereder ett bud på Warner Bros Discovery – dubbelt så stort och med HBO Max i portföljen. Skulle det gå igenom blir Ellison-dynastin inte bara en kraft i Silicon Valley och Washington, utan även i varje amerikanskt vardagsrum.

Läs även: Son till världens rikaste siktar på medieimperium – här är nästa mål

Oracle – företaget som gått från databaser till datamakt. (Foto: AP)

Bari Weiss och CBS – ett paradigmskifte

Men maktambitionerna stannar inte där. Enligt TechSpot förhandlar David Ellison om att köpa The Free Press, nätidningen som Bari Weiss grundade efter sitt spektakulära avsked från New York Times. Weiss är en polariserande figur – hyllad på högerkanten för sin kamp mot “wokeism”, kritiserad av vänstern för att driva en dold konservativ agenda.

Newsweek har rapporterat att Weiss också är aktuell för att ta över CBS News. Att en journalist med hennes profil skulle styra en av USA:s mest etablerade nyhetsredaktioner är inget mindre än en jordbävning. CBS har länge kämpat i motvind mot NBC och ABC. Med Weiss vid rodret, och Ellisons pengar i ryggen, kan kanalen få en helt ny identitet. Wired har beskrivit Larry Ellison som en “skuggregering” i Donald Trumps USA. Om sonen placerar Weiss i CBS, blir den skuggan plötsligt väldigt synlig.

Läs även: Netflix satsar allt på Guinness – James Norton tar huvudrollen

Larry Ellison, lika mycket Trump-supporter som techmogul. (Foto: AP)

Från Murdoch till Ellison

ANNONS

Det finns många likheter mellan Ellisons och Murdochs dynastier. Båda är familjeprojekt, båda blandar affärer och politik och båda bygger på en tydlig generationsövergång – från Rupert till Lachlan, från Larry till David. Men skillnaderna är lika viktiga. Murdoch skapade sitt imperium i tidningsvärlden och expanderade via tv. Ellison startade i tech och bygger nu ett mediekonglomerat med Hollywood, algoritmer och AI som kärna.

The Verge skrev nyligen att Ellisons strategi är “mer Silicon Valley än Fleet Street.” Hans rikedom är dessutom av en annan dignitet. Där Murdoch idag anses “fattig” med sin dryga biljon kronor, sitter Ellison på ett berg som gör att han kan köpa både Paramount och Warner – och ändå ha råd att lägga några miljarder på att skaka om den amerikanska journalistiken.

HBO Max kan snart heta “Ellison Plus”. (Foto: AP)

Ett medialt kejsardöme i vardande

Det är inte konstigt att Ellison börjar kallas för den nya kejsaren. Han förenar Silicon Valleys teknikdominans, Hollywoods drömfabrik och Washingtons politiska maktspel. En hybrid som Elon Musk försökt skapa med X och rymdresor, men där Ellison verkar ha hittat en mer klassisk väg: att styra människors sinnen via film, tv och sociala medier.

För Murdoch är hotet existentiellt. Hans Fox News har länge varit den självklara megafonen för Republikanerna. Men vad händer om Ellison lyckas koppla ihop TikTok med Paramounts tv-kanaler och Weiss på CBS? Då kan Murdoch tvingas dela megafonen med en ny familj.

När du har 3700 miljarder kronor på banken, varför inte köpa Hollywood. (Foto: AP)

USA mot EU

Detta sker samtidigt som EU försöker stärka sitt digitala självbestämmande. Bryssel har lanserat både AI-lagar och regler för att skydda journalistiken mot politisk påverkan. I Washington går utvecklingen i motsatt riktning: här applåderas miljardärernas intåg. TechSpot konstaterade torrt att “Ellison köper sig inflytande där politiker inte längre vågar reglera.”

ANNONS

Att Jimmy Kimmel nyligen plockades bort från ABC efter ett skämt om Trump visar hur snabbt politiken kan sätta press på underhållning. Att han sedan fick komma tillbaka ändrar inte bilden. USA:s medier är på väg att centraliseras, och i centrum står Larry och David Ellison.

HBO Max kan snart heta “Ellison Plus”. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Den nya kejsaren

  • TikTok: Oracle tar kontroll över plattformens amerikanska algoritm och data. Källa: AP, Reuters.
  • Paramount Skydance: Godkänt av amerikanska myndigheter i somras. Källa: Washington Post.
  • Warner Bros Discovery: Nästa mål för Ellison junior. Källa: CNBC.
  • The Free Press: Bari Weiss nätidning kan bli Ellisons nästa köp. Källa: TechSpot.
  • Politiken: Larry Ellison står nära Donald Trump. Källa: Newsweek, Wired.

Källor: Fokus, AP News, Reuters, CNBC, Washington Post, TechSpot, Newsweek, Wired, Fair.org, The Verge.

Läs även: Stockholm centrum för Taylor Swifts största projekt hittills

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HollHollywoodLarry EllisonMedierTikTok
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS