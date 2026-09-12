Tyskland får stöd i krisen. Förenade arabemiraten investerar motsvarande 450 miljarder kronor i landet, främst inom AI och energi.
Nytt partnerskap: De investerar 450 miljarder i Tyskland
Tyskland och Förenade arabemiraten ska fördjupa sina relationer. Förenade arabemiratens statschef Mohamed bin Zayed al-Nahyan har inlett landets första statsbesök i Tyskland, med en bankett och militära hedersbetygelser under värdskap av förbundspresident Frank-Walter Steinmeier.
Förbundskansler Friedrich Merz träffade Zeyed al-Nahyan vid en kort resa i Gulfregionen i februari i år.
”Förenade Arabemiraten är en viktig och mycket värdefull partner för Förbundsrepubliken Tyskland”, betonade Merz då.
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Investerar stort och brett
Nu visar landet varför. Förenade arabemiraten ska investera 40 miljarder euro, motsvarande 450 miljarder kronor, i Tyskland, bland annat inom AI och energi, skriver Tagesschau.
Vid statsbesöket har länderna skrivit avtal om investeringar i datacenter, samarbete kring informationssystem och inrättandet av en struktur för strategisk dialog.
Detta forum ska styra samarbete inom sektorer som säkerhet, försvar, energi och klimat, samt kultur och transport.
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Får flyga även till Berlin
Dessutom får flygbolaget Emirates tillstånd att flyga till ytterligare en stad i Tyskland, landets femte tyske destination, och det har en viss ceremoniell betydelse.
Den femte staden Emirates får flyga till är nämligen Berlin och avtalet tillåter sju flighter i veckan mellan Dubai och Berlin.
Emirates flyger sedan tidigare till Frankfurt, München, Düsseldorf och Hamburg.
Tillståndet att flyga även till Berlin löser nu upp en långvarig begränsning, som grundar sig i ett avtal mellan länderna från 1994.
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Samarbete inom vapensektorn
Näringsminister Katharina Reiche förde samman företrädare för de båda ländernas försvars- och vapenindustrier.
Hon lyfter potentialen för samarbete och pekar på att tysk industri är tekniskt ledande inom områden som luftförsvar, flygsäkerhet och sjöminröjning.
Därmed finns förutsättningarna för att ge ett ”betydande bidrag till Förenade arabemiratens säkerhet”, menar ministern.
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