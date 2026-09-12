Nytt partnerskap: De investerar 450 miljarder i Tyskland

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Förbundskansler Friedrich Merz träffade Zeyed al-Nahyan vid en kort resa i Gulfregionen i februari i år.

”Förenade Arabemiraten är en viktig och mycket värdefull partner för Förbundsrepubliken Tyskland”, betonade Merz då.

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Investerar stort och brett

Nu visar landet varför. Förenade arabemiraten ska investera 40 miljarder euro, motsvarande 450 miljarder kronor, i Tyskland, bland annat inom AI och energi, skriver Tagesschau.

Vid statsbesöket har länderna skrivit avtal om investeringar i datacenter, samarbete kring informationssystem och inrättandet av en struktur för strategisk dialog.

Detta forum ska styra samarbete inom sektorer som säkerhet, försvar, energi och klimat, samt kultur och transport.

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