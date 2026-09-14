Revolut lämnade ut kunders pass och adresser till bedragare

”Revolut identifierade nyligen ett sofistikerat externt bedrägeri där en obehörig tredje part använde en legitim myndighetsdomän för att skicka falska förfrågningar om information”, säger en talesperson för banken till TechCrunch.

Det som lämnades ut är födelsedatum, postadress, mejladress, telefonnummer och kopior av pass och körkort. Dessutom kan verifieringsselfies, kontoutdrag och transaktionshistorik ha lämnats ut, enligt TechCrunch.

Kryptoutredaren ZachXBT, som spred bankens kundbrev på Telegram, räknar även upp yrke, Iban, uttagshistorik och fullständig transaktionshistorik inklusive bitcoin.

Hur många kunder som drabbats har banken inte uppgett. ”Ett begränsat antal”, lyder beskedet. Systemen och kundernas pengar är opåverkade, enligt Revolut.

Bitcoinhistoriken kopplad till hemadressen

Pengarna på kontona är alltså orörda. Värdet ligger i uppgifterna. ZachXBT bedömer att läckan sannolikt är begränsad i omfattning men verkar ha riktats mot förmögna kunder.

Den som sitter på en komplett transaktionshistorik ser exakt hur mycket bitcoin offret köpt, sålt och tagit ut via Revolut. Den som dessutom har passkopia och postadress vet vem personen är och var den bor.

Revolut varnar de drabbade för riktad phishing, identitetsstöld och SIM-swapping, där bedragare kapar mobilnumret för att komma åt engångskoder. Kunderna uppmanas att på egen hand verifiera oväntade kontakter och bevaka sina konton.