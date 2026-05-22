Revoluts grundare räknar med ett börsvärde på 2 000 miljarder kronor

Banklicens efter tre års kamp

I mars 2026 fick Revolut äntligen full banklicens i Storbritannien efter en treårig dragkamp med regulatorer. Handläggningstiden var ovanligt lång.

PRA krävde att Revolut åtgärdade brister i riskhantering, interna kontroller och styrning innan godkännande kunde ges.

Samma månad ansökte bolaget om banklicens i USA hos OCC och FDIC. I väntan på godkännande saknar amerikanska kunders insättningar fortfarande FDIC-försäkring.

Siffror som imponerar

Siffror 2024 2025 Mål 2026 Omsättning 43 mdr kr 65 mdr kr 97 mdr kr Vinst före skatt 16 mdr kr 25 mdr kr 38 mdr kr Kunder ~50 miljoner 68,3 miljoner 100 miljoner (mål 2027) Värdering — 810 mdr kr 1 080+ mdr kr

Siffrorna som oroar

Tillväxten har ett pris. Which? har upprepade gånger utnämnt Revolut till Storbritanniens sämsta företag för bedrägeriklagomål. Under 2024 fick bolaget 3 242 klagomål om så kallat APP-bedrägeri, dubbelt så många som närmaste konkurrenten Monzo.

Regelverksböter har kommit från tre håll det senaste året. Litauens centralbank utfärdade böter på 3,5 miljoner euro (39 miljoner kronor) för systematiska brister i penningtvättsövervakningen i april 2025.

Italiens konkurrensmyndighet la på 11,5 miljoner euro (128 miljoner kronor) i april 2026 för vilseledande marknadsföring och aggressiv hantering av frysta kundkonton och Australiens AUSTRAC bötfällde bolaget för försenad rapportering.

Frysta konton under compliance-kontroller förblir det vanligaste kundklagomålet. Kunder kan förlora tillgång till sina pengar i veckor utan tydlig förklaring.

Tuff kultur och krävande ledarskap

Spear’s Magazine kallar Storonsky bankvärldens Steve Jobs. Nuvarande och tidigare anställda bekräftar bilden av en ledare med extremt höga krav.

”Han sätter en väldigt hög ribba. Allt som inte håller bästa kvalitet accepteras inte”, säger en källa till tidningen.

Storonsky själv har sagt att 99,5 procent av hans liv är arbete. Kitesurfing är hans enda ventil.

Men Steve Jobs-jämförelsen har en baksida. I början av 2026 anklagades Revolut för att ha tvingat över 50 anställda i Polen och Portugal att säga upp sig. Jurister beskrev agerandet som potentiellt brottsligt.

På Glassdoor beskriver tidigare anställda orealistiska KPI:er, utbrändhet inom fem månader och en genomsnittlig anställningstid på sex månader.

Bolagets egen webbplats skriver att ”the bar is very high, and we evaluate people accurately, not kindly.”

Ryska rötter, brittisk ambition

Storonsky föddes i Dolgoprudnyj utanför Moskva 1984. Hans far är direktör för Gazprom Promgaz, forskningsavdelningen inom Rysslands statliga gasbolag, och är sanktionerad av Ukrainas regering.

Storonsky avsade sig sitt ryska medborgarskap i oktober 2022 i protest mot invasionen av Ukraina. Motivet var också pragmatiskt: ”Med ett ryskt pass är det omöjligt att driva en global bankverksamhet.”

I oktober 2024 bytte han skatteadress till Dubai, ett drag som enligt skatteexperten Dan Neidle kunde spara honom över 32 miljarder kronor i brittisk kapitalvinstskatt.

Timingen var känslig. Bolaget väntade fortfarande på banklicens och flytten oroade FCA och Bank of England. Storonsky ändrade tillbaka till brittisk adress och kallade det ett ”administrativt misstag”.

2 000 miljarder till 2028

I en intervju med Bloomberg-profilen David Rubenstein i april 2026 sa Storonsky att en börsnotering ligger minst två år bort.

”Som bank är förtroende viktigt. Publika bolag är mer betrodda”, sa han.

Målvärderingen: 200 miljarder dollar (2 160 miljarder kronor). Det skulle göra Revolut nästan lika stort som HSBC, som omsätter 52 miljarder dollar (560 miljarder kronor).

Storonsky har personligen allt att vinna. Hans ägarandel har ökat till 29 procent genom ett incitamentsprogram liknande Elon Musks Tesla-upplägg.

Om bolaget når 200 miljarder dollar i värdering får han ytterligare 10 procentenheter. Det skulle ge honom en personlig andel värd uppskattningsvis 840 miljarder kronor.

Forbes värderar honom redan till 18,8 miljarder dollar (203 miljarder kronor) 2026, som nummer 149 på den globala listan.

I april 2026 lanserade Revolut ”AIR”, en AI-assistent till 13 miljoner brittiska kunder. Den hanterar utgiftsanalys, investeringsövervakning och resebudgetar direkt i appen.

Det är ytterligare ett steg i ambitionen att göra Revolut till ett finansiellt ekosystem.

Förtroendefrågan avgör

En undersökning från 2026 visar att 60 procent av Generation Z föredrar digitala bankers gränssnitt, men 70 procent vill fortfarande ha sina livsbesparingar hos en institution med fysiska kontor.

Rädslan för IT-störningar och cyberattacker väger tungt. Storonsky bygger i Canary Wharf, exakt där de gamla bankerna lämnar.

Tillväxten och lönsamheten talar för honom. Bedrägeriklagomålen, böterna och den hårda kulturen talar emot.

Nästa milstolpe är under andra halvåret 2026 då bolaget siktar på en värdering över 1 000 miljarder kronor.