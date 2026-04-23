Neobanken Revolut räknar med en värdering på mellan 150 och 200 miljarder dollar när börsnoteringen blir aktuell.
Revolut: Då gör vi börsentré – svenskar vinnare
Neobanken har skjutit fram planen för börsintroduktionen till 2028 och tar sikte på en värdering på mellan 150 och 200 miljarder dollar, motsvarande mellan 1 375 miljarder kronor och drygt 1 830 miljarder kronor.
Om målet med värderingen infrias i samband med den tilltänkta IPO:n, som ser ut att bli en dubbelnotering i London och New York, kan grundaren och vd:n Nikolay Storonskys ägarandel öka till omkring 40 procent till cirka 80 miljarder dollar, enligt bland andra Financial Times (FT) som rapporter om nyheten.
Revoluts vd: Handlar om förtroende
”Vi är en bank, och för en bank är det oerhört viktigt att ha förtroende. Börsnoterade företag skapar större förtroende än onoterade företag”, har han sagt till Bloomberg.
Revolut, som nu har fått full banklicens i Storbritannien förra månaden, har för asvikt att göra en aktieemission under andra halvåret. Den finansieringsrundan kan värdera banken till 100 miljarder dollar.
Bolagets resultat före skatt ökade, enligt uppgift, med 57 procent det senaste året till 1,7 miljarder pund.
Under 2025 ökade intäkterna med 46 procent till cirka 61 miljarder kronor, enligt neobanken.
Öppnar bank i Sverige redan i år
”2025 var ännu en milstolpe. Vi har byggt en diversifierad och motståndskraftig verksamhet som är lönsam i stor skala, vilket lägger grunden för vår nästa tillväxtfas”, säger grundaren och vd:n Nikolay Storonsky, enligt Euronews.
I höstas värderades Revolut, enligt FT, till motsvarande 715 miljarder kronor.
Revolut ska öppna bank i Sverige i år och säger sig ha runt en miljoner app-användare här. Målet är att ha tre miljoner användare i Norden i slutet av 2026, som använder bankens app och bankkort.
I Europa är Frankrike, Spanien och Polen de starkaste marknaderna. Där har över 30 procent av den vuxna befolkningen öppnat ett konto hos Revolut under de senaste tre åren.
Svenskar drar in flera miljarder
De svenska riskkapitalisterna Bakom bolaget Sprints, grundat av bland andra tidigare Kinnevik-profilen Henrik Persson och före detta Betsson-chefen Pierre Siris, har verkligen fått se sin investering bära frukt.
Sprints investeradei Revolut redan 2018 och enligt uppgifter kan deras aktieinnehav i dag vara värt mer än tio miljarder kronor.
Även andra svenska aktörer har dragit nytta av Revoluts enorma tillväxt och värdeökning. Den svenskgrundade investmentbanken GP Bullhound rapporteras ha haft en aktiepost värd omkring 1,6 miljarder kronor i neobanken i somras.
