Revolut: Då gör vi börsentré – svenskar vinnare

Om målet med värderingen infrias i samband med den tilltänkta IPO:n, som ser ut att bli en dubbelnotering i London och New York, kan grundaren och vd:n Nikolay Storonskys ägarandel öka till omkring 40 procent till cirka 80 miljarder dollar, enligt bland andra Financial Times (FT) som rapporter om nyheten.

Revoluts vd: Handlar om förtroende

”Vi är en bank, och för en bank är det oerhört viktigt att ha förtroende. Börsnoterade företag skapar större förtroende än onoterade företag”, har han sagt till Bloomberg.

Revolut, som nu har fått full banklicens i Storbritannien förra månaden, har för asvikt att göra en aktieemission under andra halvåret. Den finansieringsrundan kan värdera banken till 100 miljarder dollar.

Bolagets resultat före skatt ökade, enligt uppgift, med 57 procent det senaste året till 1,7 miljarder pund.

Under 2025 ökade intäkterna med 46 procent till cirka 61 miljarder kronor, enligt neobanken.

