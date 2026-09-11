Det blir inga fler räntesänkningar i Ryssland, åtminstone inte på ett tag. Det är beskedet från centralbanken.
Ryssland slutar att sänka räntan – för hög inflation
Rysslands centralbank lämnar styrräntan oförändrad på 14 procent efter en serie räntesänkningar.
Centralbanken har sänkt räntan tio gånger sedan toppen på 21 procent i mitten av 2025.
I juli sänktes räntan till dagens nivå på 14 procent. Beskedet på fredagen innebär nu ett avbrott i den långa serien av sänkningar.
Högre än inflationsmålet
Den ryska centralbanken signalerar att räntan kan ligga kvar på nuvarande nivå under en längre period, men ger inga tydliga indikationer på att en höjning är nära förestående, skriver Wall Street Journal.
Den officiella konsumentinflationen uppgick till 6 procent i juli, vilket är högre än centralbankens mål på 4 procent.
Banken räknar med en inflation på omkring 6–7 procent under 2026, innan den väntas falla tillbaka till 4 procent under 2027.
Samtidigt har den underliggande inflationen ökat till motsvarande 5–6 procent i årstakt. Centralbanken varnar för att tillfälliga produktionsstörningar inom vissa sektorer kan leda till ytterligare prisökningar.
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Kriget sätter press
Rysslands krigsekonomi har redan skapat betydande inflationstryck. Den omfattande produktionen av militär utrustning och mobiliseringen av soldater har bidragit till arbetskraftsbrist i delar av ekonomin.
Under de senaste månaderna har Ukrainas attacker mot ryska oljeanläggningar blivit ytterligare en faktor. Angreppen mot raffinaderier har minskat tillgången på bensin och bidragit till kraftigt stigande priser.
Ukraina har även genomfört fler än 30 attacker sedan juli mot logistikcenter som används av e-handelsjättarna Wildberries och Ozon.
Centralbanken bedömer att störningarna i produktionen kan påverka prisutvecklingen, men räknar samtidigt med att inflationstrycket på längre sikt ska minska när effekterna av störningarna avtar och efterfrågan utvecklas mer måttligt.
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