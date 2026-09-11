Ryssland slutar att sänka räntan – för hög inflation

I juli sänktes räntan till dagens nivå på 14 procent. Beskedet på fredagen innebär nu ett avbrott i den långa serien av sänkningar.

Högre än inflationsmålet

Den ryska centralbanken signalerar att räntan kan ligga kvar på nuvarande nivå under en längre period, men ger inga tydliga indikationer på att en höjning är nära förestående, skriver Wall Street Journal.

Den officiella konsumentinflationen uppgick till 6 procent i juli, vilket är högre än centralbankens mål på 4 procent.

Banken räknar med en inflation på omkring 6–7 procent under 2026, innan den väntas falla tillbaka till 4 procent under 2027.

Samtidigt har den underliggande inflationen ökat till motsvarande 5–6 procent i årstakt. Centralbanken varnar för att tillfälliga produktionsstörningar inom vissa sektorer kan leda till ytterligare prisökningar.

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