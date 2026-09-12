Svenska Autoliv står som garant när en ny stor park för solenergi i Finland kopplas till elnätet, med en kapacitet på 101 megawatt.
Svenska krockkuddar ger solenergi i Finland
Autoliv (börskurs Autoliv) är en storhet inom krockkuddar och säkerhetsbälten. Få förknippar antagligen företaget med solenergi, men det är det dags att göra nu.
Autoliv garanterar nämligen intäkterna när en av Finlands största solparker kopplas till elnätet.
Det handlar om solpanelsparken i Euraåminne i Finland som spänner över 123 hektar fördelat på två stora fält.
Parken har en kapacitet på 101 megawatt och när den nu kopplas till elnätet växer elproduktionen i Finland med 100 gigawattimmar per år.
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”Inte möjligt utan Autoliv”
”Det är den största storleksklassen som man utan större ansträngning kan koppla till Fingrids nät”, säger Warren Campbell hos HBL.
Campbell är vd för svenska solenergibolaget Alight som byggt parken och konstaterar att solparken inte skulle ha blivit av utan likaledes svenska Autoliv.
Grunden för att kunna realisera solpanelsparken är ett elköpsavtal med Autoliv, den sorts avtal som kallas PPA, Power Purchase Agreement, och blir allt vanligare när det handlar om att finansiera investeringar i förnybar energi.
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Avtalar elköp över tio år
Utan att avslöja detaljer kring avtalet säger Warren Campbell att det bygger på att köparen förbinder sig att köpa el till ett fast pris över en tioårs-period.
”Det garanterar vår intäkt över tio år, vilket ger våra investerare trygghet och gör det möjligt för oss att ta in lånefinansiering.”
Solparken i Euraåminne är en av två stora investeringar som Autoliv gör för att uppnå målet att vara koldioxidneutralt 2030.
Den andra investeringen handlar om vindkraft och gäller en vindkraftspark i Rumänien.
”Vi kom fram till att det här är det bästa alternativet. Då kan vi täcka våra behov med två stora projekt”, säger Autolivs vice hållbarhetsdirektör Kaisa Tarna-Mani hos HBL.
PPA-avtal är det centrala i Alights affärsmodell, vilken inte bygger på statliga stöd. Utan denna typ av avtal skulle investeringar i förnybar energi inte vara lönsamma i Finland, säger Warren Campbell.
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Tredje största i Finland
Alights satsning i Euraåminne är den senaste i en rad av solparker i industriell skala som har kopplats till elnätet i Finland det senaste året.
Med sin kapacitet är det den tredje största i landet, efter Taaleris solpark i Jorois som invigdes i somras och Helens massiva solpark i Nystad, som togs i bruk för bara några veckor sedan. De har en kapacitet på 129 respektive 204 megawatt.
Flera jätteparker för solenergi är under planering och många av dem är förlagda till Finlands västkust.
Warren Campbell berömmer de finska myndigheterna för smidighet i alla processer.
”Det är lättare att genomföra ett sådant här projekt här än i andra länder”, säger han hos HBL.
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