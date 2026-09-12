Svenska krockkuddar ger solenergi i Finland

Avtalar elköp över tio år

Utan att avslöja detaljer kring avtalet säger Warren Campbell att det bygger på att köparen förbinder sig att köpa el till ett fast pris över en tioårs-period.

”Det garanterar vår intäkt över tio år, vilket ger våra investerare trygghet och gör det möjligt för oss att ta in lånefinansiering.”

Solparken i Euraåminne är en av två stora investeringar som Autoliv gör för att uppnå målet att vara koldioxidneutralt 2030.

Den andra investeringen handlar om vindkraft och gäller en vindkraftspark i Rumänien.

”Vi kom fram till att det här är det bästa alternativet. Då kan vi täcka våra behov med två stora projekt”, säger Autolivs vice hållbarhetsdirektör Kaisa Tarna-Mani hos HBL.

PPA-avtal är det centrala i Alights affärsmodell, vilken inte bygger på statliga stöd. Utan denna typ av avtal skulle investeringar i förnybar energi inte vara lönsamma i Finland, säger Warren Campbell.

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Mikael Bratt, vd för Autoliv, kan se bolagets hållbarhetsmål förverkligas när man i Finland satsar stort på solenergi och i Rumänien på vindkraft. (Foto: Claudio Bresciani /TT)

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Tredje största i Finland

Alights satsning i Euraåminne är den senaste i en rad av solparker i industriell skala som har kopplats till elnätet i Finland det senaste året.

Med sin kapacitet är det den tredje största i landet, efter Taaleris solpark i Jorois som invigdes i somras och Helens massiva solpark i Nystad, som togs i bruk för bara några veckor sedan. De har en kapacitet på 129 respektive 204 megawatt.

Flera jätteparker för solenergi är under planering och många av dem är förlagda till Finlands västkust.

Warren Campbell berömmer de finska myndigheterna för smidighet i alla processer.

”Det är lättare att genomföra ett sådant här projekt här än i andra länder”, säger han hos HBL.

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