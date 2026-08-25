Guld rusar när Bessents obligationsköp får magisterns kritik  

Då var Druckenmiller Bessents mentor

Det var i samband med Scott Bessents tidiga karriär som hedgefondshandlare som miljardärsinvesteraren Stanley Druckenmiller var hans läromästare.

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Den amerikanska finansministern har aviserat att finansdepartementets köp av långfristiga obligationer ska utökas, vilket han hoppas ska trycka ner avkastningen på världens viktigaste skuldmarknad.

”Det skulle bidra till att hålla nere finansieringskostnaderna för företag och kan stärka den ekonomiska tillväxten – om det fungerar”, skriver Bloomberg som rapporterar om saken.

Men Druckenmiller sågar strategin i ett debattinlägg i The Wall Street Journal.

Läromästaren: Regeringar alltid förlorare

”Regeringar som försvarar priser mot fundamentala faktorer förlorar alltid”, hävdar han.

Stanley Druckenmillers utspel ses som högst ovanligt. Han anses fortfarande vara en av de största makthavarna på Wall Street, och han har tidigare även arbetat med George Soros.

Under den tiden var Druckenmiller, Soros men även Bessent kända för att, enligt Bloomberg, ”ta stora svängningar på valutor och utländska obligationsmarknader, där några av deras största vinster kom från när de satsade mot regeringars och centralbankers förmåga att bekämpa den våg av marknadssentiment”.

I USA har avkastningen på 30-åriga statsobligationer, där debatten nu rasar om regeringens taktik, stigit till nivåer som inte setts på nästan två årtionden.

Den amerikanska statsskulden uppgår i dag till hisnade över 40 biljoner dollar, en abstrakt och obegriplig summa.

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”Bessent borde lyssna på sin mentor”

”Bessent borde kanske lyssna på sin mentor”, säger Prashant Newnaha, makrostrateg på TD Securities, apropå flera bedömares och Druckenmillers kritik mot finansministerns strategi.

”Jag har tillbringat fem decennier med att handla utifrån en enkel premiss: Marknader aggregerar information som ingen kommitté besitter, och priserna är hur den informationen når beslutsfattarna. Den långsiktiga statsobligationsräntan är det viktigaste priset i världen. Det är också den enda finanspolitiska disciplinären som USA har kvar”, skriver Stanley Druckenmiller.

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