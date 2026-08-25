USA springer ifrån Europa om gruvor – Sverige har guldläge

Kommer inte bidra till 2030

Ett 75-tal projekt har dessutom fått eller är på väg att få strategisk status, vilket ska ge snabbare tillståndsprocesser och lättare tillgång till finansiering.

Men det går för långsamt.

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Europeiska revisionsrätten slog tidigare i år fast att många av projekten sannolikt inte kommer att bidra till EU försörjning i tid till 2030. Flera befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede, trots att de redan har pekats ut som strategiskt viktiga.

Det är en svag punkt i Europas industripolitik. Kontinenten behöver enorma mängder metaller för elektrifiering, försvar och digitalisering, men är fortfarande beroende av andra länder för både råvarorna och förädlingen.

Ebba Busch: Säkerhetspolitik

För Sverige kan det här däremot bli ett guldläge.

Landet har några av Europas mest intressanta mineraltillgångar och flera svenska projekt har redan fått strategisk status av EU. Det gäller bland annat LKAB:s satsning på sällsynta jordartsmetaller i Kiruna och den planerade förädlingen i Luleå.

Just sällsynta jordartsmetaller är en av Europas största svagheter. De behövs bland annat till elmotorer, magneter och försvarsteknik – men Kina dominerar både produktion och framför allt förädling.

”Tillgång till metaller är inte näringspolitik längre. Det är säkerhetspolitik”, sade energi- och näringsminister Ebba Busch när regeringens strategi för kritiska metaller presenterades.

Men det räcker inte att metallerna hittas – det ska bli gruvor också. Och där är Sverige ett typexempel för Europa då många av de nya gruvprojekten sitter fast i tillståndsprocesser.

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