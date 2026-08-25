Sverre Linton, Aktiespararnas chefsjurist, ser ingen fördel för småsparare med en svensk börs som är öppen dygnet runt. Och finanstoppen Christer Gardell håller med.
Varning för dygnet runt-börs – blir ”bergochdalbana i kursen”
Flera av de större aktiemarknaderna, däribland New York Stock Exchange och Chicagobörsen Cboe är i färd med att hålla börshandeln rullande i stort sett dygnet runt. Om än endast med börshandlade produkter till en början.
Bara under en timme ska börsen vara stängd för databehandling, underhåll och förberedelse inför nästa handelsdag. I övrigt ska det gå att handla med aktier under 23 av dygnets 24 timmar, vilket även Wallenbergägda Nasdaq nu planerar att införa redan i december.
Avfärdar planerna på dygnet runt-börs i Stockholm
Handelsbankens ekonomikanal EFN konstaterar att även Stockholmsbörsen, som ägs av just Nasdaq, tagit stora kliv för att göra aktiehandeln tillgänglig nästan hela dygnet.
Men enligt Hampus Stenberg, Nasdaqs europeiska kommunikationschef och som uttalar sig i artikeln, finns inga sådana planer.
Tunga börsprofiler som EFN talat med vänder sig mot en utveckling där börsen är öppen näst intill 24/7.
Experterna totalsågar idén: Drabbar småsparare
”Vid en första anblick kan man ju tycka att det låter väldigt bra med i princip ständig tillgång, men jag är rädd att de som kommer att gynnas av detta är professionella handlare och robothandel, men att vi vanliga dödliga som av förklarliga skäl inte kan hålla koll i princip dygnet runt riskerar att drabbas”, säger Sverre Linton, Aktiespararnas chefsjurist, i ett skriftlig mejl till Handelsbankens ekonomikanal och varnar för att det dels kan försämra spridningen av viktig börsinformation, dels att aktiekurserna åker ”bergochdalbana”.
Aktivistfonden Cevians grundare Christer Gardell ser ingen nytta alls med att hålla börsen öppen nästan dygnet runt.
Han menar att det ökar risken för ”sämre likviditet och mer volatilitet” och det skapar fler problem, skriver Gardell i ett uttalande till sajten.
Här är fler åsikter om en dygnet runt-öppen marknad
Gardell har tidigare sagt att längre öppettider på börsen gör aktiehandlarna dummare, det skulle leda till ”spekulation och kasino” på bekostnad av sunda investeringar, anser finansmannen.
Även pensionsbjässen Alecta är motståndare till draget, liksom investmentbanken ABG medan Avanza bedömer att den svenska marknaden inte är mogen för längre öppettider, även om fenomenet i sig är i linje med tidens anda.
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