Varning för dygnet runt-börs – blir ”bergochdalbana i kursen”

Bara under en timme ska börsen vara stängd för databehandling, underhåll och förberedelse inför nästa handelsdag. I övrigt ska det gå att handla med aktier under 23 av dygnets 24 timmar, vilket även Wallenbergägda Nasdaq nu planerar att införa redan i december.

Avfärdar planerna på dygnet runt-börs i Stockholm

Handelsbankens ekonomikanal EFN konstaterar att även Stockholmsbörsen, som ägs av just Nasdaq, tagit stora kliv för att göra aktiehandeln tillgänglig nästan hela dygnet.

Men enligt Hampus Stenberg, Nasdaqs europeiska kommunikationschef och som uttalar sig i artikeln, finns inga sådana planer.

Tunga börsprofiler som EFN talat med vänder sig mot en utveckling där börsen är öppen näst intill 24/7.