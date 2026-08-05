Bessents spel med valuta: "Spänn fast säkerhetsbältet"

Bessent: ”Kraftigt undervärderad”

Bessent har beskrivit yenen som ”kraftigt undervärderad” och argumenterat för att en svag japansk valuta riskerar att skapa instabilitet även i andra asiatiska valutor. Efter interventionen stärktes yenen tydligt mot dollarn.

Reuters rapporterar att Bessent lovat att USA ska göra ”vad som krävs” för att stötta Japan om valutaturbulensen fortsätter. Han vill lugna marknaden.

Men alla är långt ifrån övertygade.

I en analys i Fortune skriver ekonomerna Steve H. Hanke och Peter J. Boettke att Bessent håller på att förvandla valutamarknaden till ett spel.

”Spänn fast säkerhetsbältet. Glöm de växelkurser som marknaden sätter. Bessent kommer att försöka flytta yenen till de nivåer han själv anser vara lämpliga”, skriver de.