USA:s finansminister Scott Bessent skakar om valutamarknaden. Ekonomer varnar för ökad osäkerhet efter stödköpen av Japans valuta yen.
Bessents spel med valuta: "Spänn fast säkerhetsbältet"
Scott Bessent har tagit ett ovanligt stort kliv in på valutamarknaden. Efter den samordnade interventionen tillsammans med Japans finansdepartement för att stärka den pressade yenen, som Dagens PS tidigare rapporterat om, varnar nu ekonomer för att marknaden kan gå in i en ny era av ökad osäkerhet.
Bessent: ”Kraftigt undervärderad”
Bessent har beskrivit yenen som ”kraftigt undervärderad” och argumenterat för att en svag japansk valuta riskerar att skapa instabilitet även i andra asiatiska valutor. Efter interventionen stärktes yenen tydligt mot dollarn.
Reuters rapporterar att Bessent lovat att USA ska göra ”vad som krävs” för att stötta Japan om valutaturbulensen fortsätter. Han vill lugna marknaden.
Men alla är långt ifrån övertygade.
I en analys i Fortune skriver ekonomerna Steve H. Hanke och Peter J. Boettke att Bessent håller på att förvandla valutamarknaden till ett spel.
”Spänn fast säkerhetsbältet. Glöm de växelkurser som marknaden sätter. Bessent kommer att försöka flytta yenen till de nivåer han själv anser vara lämpliga”, skriver de.
Humörsvängningar styr valuta
Ekonomerna beskriver Bessent som en så kallad ”Big Player”:
”’Big Players’ är stora eftersom deras ord och handlingar får marknaderna att röra på sig. De påverkas inte av vinster eller förluster. De agerar också utifrån eget tycke, då de inte är bundna av några enkla eller lättbegripliga regler. Deras agerande styrs av bedömningar som skiftar i takt med deras humörsvängningar. Så spänn fast säkerhetsbältet”, skriver de.
De skriver att teorierna bakom är både gamla och sedan länge misskrediterade. Den ryske finansministern Ivan Vyshnegradsky var 1887 själva arketypen av en ”Big player”.
”Han manipulerade ivrigt rubelns växelkurs gentemot den guldbackade tyska marken. Det berättas till och med att han en gång gnuggade händerna av förtjusning när han trodde sig ha överlistat spekulanterna i Berlin”, skriver de.
”I motsats till Bessents påståenden skapar stora aktörers ingripanden på valutamarknaderna ökad, inte minskad, volatilitet.”
Flockbeteende om gissningar
Skribenterna menar att det historiska exemplet visar vad som nu kommer att ske på valutamarknaden i fallet med USA och Japan:
’Det som väger tyngst kommer inte längre att vara ”underliggande fundamenta”. Det avgörande blir den stora aktörens drag – samt gissningar om dessa drag och gissningar om just dessa gissningar. Allt detta gissande kommer att ge upphov till flockbeteende där massan jagar massan likt en hund som jagar sin egen svans”.
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