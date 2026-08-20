USA:s statsskuld passerar ny milstolpe – fördubblats på ett decennium

År 2016 låg den amerikanska statsskulden strax under 20 biljoner dollar.

Högsta räntan på nästan två decennier

Ökningen har skett under både republikanska och demokratiska presidenter, men tog särskilt fart under coronapandemin när staten genomförde omfattande stödåtgärder, skriver BBC.

Samtidigt har högre räntor gjort det dyrare för USA att finansiera sin skuld. Räntan på amerikanska 30-åriga statsobligationer steg på tisdagen till 5,34 procent, den högsta nivån på nästan 20 år.

Räntan föll senare till 5,18 procent efter besked om utökade återköp av statsobligationer.

Finansdepartementet kommer från den 9 september till den 4 november att minst fördubbla sina återköp, från 2 till 4 miljarder dollar.

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