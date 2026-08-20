Den skenande amerikanska statsskulden fortsätter att vara ett samtalsämne. Nu har en ny gräns passerats.
USA:s statsskuld passerar ny milstolpe – fördubblats på ett decennium
USA:s statsskuld är nu högre än 40 biljoner dollar, enligt siffror från det amerikanska finansdepartementet.
Skulden uppgick till 40,05 biljoner dollar den 18 augusti och har därmed mer än fördubblats på tio år.
År 2016 låg den amerikanska statsskulden strax under 20 biljoner dollar.
Högsta räntan på nästan två decennier
Ökningen har skett under både republikanska och demokratiska presidenter, men tog särskilt fart under coronapandemin när staten genomförde omfattande stödåtgärder, skriver BBC.
Samtidigt har högre räntor gjort det dyrare för USA att finansiera sin skuld. Räntan på amerikanska 30-åriga statsobligationer steg på tisdagen till 5,34 procent, den högsta nivån på nästan 20 år.
Räntan föll senare till 5,18 procent efter besked om utökade återköp av statsobligationer.
Finansdepartementet kommer från den 9 september till den 4 november att minst fördubbla sina återköp, från 2 till 4 miljarder dollar.
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Kan stiga betydligt mer
Syftet är att öka likviditeten på marknaden för långfristiga statsobligationer och dämpa pressen på räntorna.
Åtgärden väntas dock ha begränsad effekt på längre sikt.
Den amerikanska staten har samtidigt stora finansieringsbehov, medan oljepriser, inflation och omfattande upplåning från både stater och företag bidrar till pressen på obligationsmarknaden.
Enligt USA kongressbudgetkontor, CBO, närmar sig statsskulden den nuvarande skuldtaket på 41,1 biljoner dollar. CBO räknar med att skulden kan stiga till omkring 64 biljoner dollar 2036.
USA:S skuldsättning motsvarar omkring 125,8 procent av landets BNP, enligt Internationella valutafonden.
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Japan är ännu värre
Det är högre än motsvarande nivåer i Storbritannien och Kina, men lägre än Japans, där skulden överstiger 200 procent av BNP.
Utvecklingen påverkar även hushållen. Högre statsräntor bidrar till ökade finansieringskostnader för företag och konsumenter. Den genomsnittliga räntan på ett amerikanskt 30-årigt bolån ligger nu på 6,67 procent.
Federal Reserve har samtidigt signalerat fortsatt vaksamhet kring inflationen.
Centralbanken har hållit styrräntan inom intervallet 3,50–3,75 procent och flera ledamöter har bedömt att ytterligare höjningar kan krävas om inflationen inte fortsätter ned mot målet på 2 procent.
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