Godisfest på börsen – nu höjer banken varningens flagg för aktien

Lönsamheten tillbaka

Det är knappast Cloettas nuvarande prestation på börsen som oroar banken.

Den justerade ebit-marginalen har återhämtats från 8,7 procent under pandemiåret 2020 till 12,9 procent under de senaste tolv månaderna.

Cloetta har dessutom lyckats försvara volymerna genom den kraftigaste kostnadsinflationen i konfektyrsektorn på många år. Ledningen får också beröm för sin kapitalallokering.

Problemet är snarare vad som händer härnäst.

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Prishöjningarnas medvind försvinner

Sedan 2022 har förbättringen mellan priser och kostnader svarat för i stort sett hela ökningen av Cloettas justerade rörelseresultat.

Den medvinden håller nu på att mojna.

”Prisstödet har klingat av”, konstaterar SB1 Markets i rubriken till analysen.

När prishöjningar inte längre driver resultatet måste tillväxten i högre grad komma från ökade volymer och nya marknader. Banken räknar med en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 2,3 procent mellan 2025 och 2028 och en årlig tillväxt i justerad ebit på 6 procent.

Svenskt godis ska erövra USA

Här kan USA bli avgörande.

Cloetta håller på att slutföra en rikstäckande amerikansk lansering av ett av sina tio så kallade Superbrands. Bolaget testar dessutom lösgodis hos DeCicco & Sons och försöker dra nytta av den snabbt växande amerikanska trenden kring svenskt godis.

Dagens PS har tidigare uppmärksammat den internationella hajpen kring svenskt godis, en trend som nu kan bli en tillväxtmöjlighet även för Cloetta.

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SB1 Markets ser satsningen som trovärdig och pekar särskilt på bolagets 90-åriga erfarenhet av skumgodis som en produktionsfördel.

Stark kassa öppnar dörrar

En annan styrka är balansräkningen. Nettoskulden motsvarade bara 0,8 gånger ebitda under andra kvartalet och banken räknar med att Cloetta når nettokassa under 2027.

Det öppnar för högre utdelningar, investeringar och förvärv.

Ett förvärv skulle enligt SB1 Markets beräkningar kunna öka ebit-resultatet 2027 med upp till 20 procent utan att Cloetta överskrider sitt skuldsättningsmål.

Historiskt hög marginal inprisad

Det som får banken att avstå från köpstämpeln är framför allt värderingen.

Efter kursrusningen handlas Cloetta på börsen ungefär i nivå med jämförbara bolag efter att under ett decennium ha värderats med rabatt.

Marknadens prognoser förutsätter dessutom en marginal på omkring 14 procent 2028. Det är en nivå som Cloetta aldrig har uppnått sedan samgåendet med LEAF 2012.

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Dagens PS har tidigare beskrivit hur Cloetta lockat analytiker och investerare med sin defensiva profil, men efter årets kursrusning har mycket av rabatten försvunnit.

Vill se bevis innan köp

SB1 Markets ser nu större risk för negativa än positiva resultatöverraskningar.

För att bli mer positiv vill banken bland annat se marginaler över 12 procent även när utvecklingen mellan priser och kostnader går åt fel håll – eller en snabbare expansion i USA än väntat.

Riktkursen på 62 kronor ger fortfarande omkring 11 procents potential från analyskursen.

Efter 70 procents kursfest på börsen är bankens budskap ändå tydligt: Cloetta har blivit ett bättre bolag – men börsen har också hunnit upptäcka det.

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