JPMorgan: USA:s drag "som att betala bolån med kreditkortet"

Flyttar skulden i stället

Tanken är att staten ska köpa tillbaka långfristiga obligationer, där räntorna har stigit kraftigt, och i större utsträckning finansiera sig med kortare statsskuldväxlar.

Det kan ge tillfällig lättnad på obligationsmarknaden. Men själva skuldberget försvinner inte.

ANNONS

Och det är just där JPMorgans Sullivan ser problemet.

USA statsskuld har nu vuxit till omkring 40 000 miljarder dollar. Samtidigt fortsätter både staten och företagen att låna enorma summor.

”Det enda sättet att balansera utbud och efterfrågan är genom priset”, säger Sullivan.

AI-jättarna jagar samma pengar

Problemet är dessutom större än den amerikanska staten.

Enligt Sullivan har de ledande AI-bolagen hittills i år tagit upp omkring 200 miljarder dollar i skuld, en ökning med 80 procent jämfört med samma period året före.

Pengarna går till datacenter, chip och annan AI-infrastruktur.

Effekten kan bli att staten och AI-bolagen tävlar om samma pengar från investerarna.

ANNONS

Var pengarna ska komma ifrån är också oklart. Kinas innehav av amerikanska statsobligationer ligger enligt JPMorgan på den lägsta nivån på 18 år. Utländska regeringars innehav hos amerikanska centralbanken Federal Reserve är på den lägsta nivån på 14 år.

Risken är att det går ut över börsen.

Enligt JPMorgan är obligationsräntorna nu högre än vinsten i förhållande till börsvärdet, den så kallade earnings yield, för S&P 500.

När räntemarknaden erbjuder högre avkastning blir det svårare att motivera höga aktievärderingar.

”Beslutet om hur kapitalet ska fördelas blir betydligt mer komplicerat framöver”, säger James Sullivan till CNBC.

Läs mer: USA:s skulddrivna tillväxt drabbar Stockholmsbörsen och sparare

Läs mer: AI-jättarnas skuldberg: Varning för blodbad

Läs mer: USA:s 30-årsränta på 5 procent: ”Obligationer har omvärderats”