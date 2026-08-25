Jakten intensifieras på läckan som kostade 27 miljarder

Jakten omfattar nu fyra plattformar

Take-Two lämnade den 20 augusti in två begäranden om utlämning av användaruppgifter i federal domstol i södra distriktet i New York, riktade mot Microsoft och Discord. Dagen efter följde två till, mot X och mot Google-ägda Youtube.

Begäran mot Discord är den bredaste. Bolaget vill ha all identifierande information om samtliga konton som är eller har varit medlemmar i tre namngivna servrar sedan den 1 juni, enligt de handlingar TorrentFreak gått igenom.

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Från Microsoft begärs enhetsidentifierare, IP-adresser och telefonnummer samt kopplade Google- och Xbox-konton och innehåll i Onedrive, enligt finska Muropaketti. Sista svarsdag är den 4 september.

En av servrarna tillhör innehållsskaparen Matthew Judge, känd som DarkViperAU. Han namnges i handlingarna och skriver på X att han inte känner till ärendet.

Ingen prövning i sak

Begärandena vilar på paragraf 512(h) i den amerikanska upphovsrättslagen DMCA. Den låter en rättighetshavare få fram identiteten på en misstänkt intrångsgörare utan att först stämma någon och utan att domstolen prövar saken i sak. En signatur från domstolens kansli räcker.

Två domare har undertecknat beslut om att kallelserna ska utfärdas, men kansliet hade ännu inte utfärdat dem och inga användaruppgifter har lämnats ut. Discord uppger att bolaget inte har delgivits och ska pröva giltighet och omfattning innan man svarar.

Den som varit medlem i en av servrarna utan att göra något olagligt har ändå kvar sina uppgifter hos plattformen, och de kan begäras ut i en process man inte är part i. Det följer samma logik som styr hur din data utnyttjas i andra sammanhang.

Falska filer sprider lösenordsstöld

Materialet beskrivs som minutslånga klipp från en utvecklingsversion, inte som spelbara filer, enligt Der Standard. Take-Two och Rockstar har inte bekräftat att det är äkta.

Parallellt utnyttjas intresset av bedragare. Falska sajter som kopierar Rockstars kommande presentation sprider infostealern Vidar, som stjäl lösenord och inloggade webbläsarsessioner, enligt säkerhetsbolaget Malwarebytes.

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En påstådd 113 gigabyte stor spelfil ska enligt uppgifter från nätanvändare bestå nästan uteslutande av utfyllnad med ett litet skadligt program inbäddat.

Släppet ligger kvar i november

Släppdatumet ligger kvar den 19 november. Rockstar visar en längre presentation, Grand Theft Auto VI: An Extended Look, på Netflix den 27 augusti.