Take-Twos aktie stängde på måndagen i 233,50 dollar, den lägsta noteringen sedan den 6 augusti. Sedan materialet från GTA 6 läckte har drygt 14 miljarder kronor försvunnit ur bolagets börsvärde, samtidigt som jakten på läckan trappas upp mot fyra plattformar.
Jakten intensifieras på läckan som kostade 27 miljarder
Aktien i Take-Two, bolaget bakom Grand Theft Auto, föll 2,55 procent på måndagen och stängde i 233,50 dollar. Det är den lägsta stängningskursen sedan den 6 augusti.
Nedgången motsvarar 6,12 dollar per aktie och nära 11 miljarder kronor i marknadsvärde på en enda handelsdag. Samma bolag fick aktien att rusa när spelet först tillkännagavs.
Tappade 27 miljarder som mest
Materialet började spridas den 18 augusti. Aktien handlades då som högst i 248 dollar och bottnade kring 232 dollar två dagar senare.
Skillnaden motsvarade 15,29 dollar per aktie och 2,83 miljarder dollar i marknadsvärde, knappt 27 miljarder kronor, enligt Yahoo Finance.
Mätt på stängningskurser är fallet mindre men bestående. Från 241,61 dollar den 17 augusti, sista stängningen före läckan, till måndagens 233,50 dollar har drygt 14 miljarder kronor försvunnit.
Bolaget är fortfarande värt cirka 43,7 miljarder dollar.
Jakten omfattar nu fyra plattformar
Take-Two lämnade den 20 augusti in två begäranden om utlämning av användaruppgifter i federal domstol i södra distriktet i New York, riktade mot Microsoft och Discord. Dagen efter följde två till, mot X och mot Google-ägda Youtube.
Begäran mot Discord är den bredaste. Bolaget vill ha all identifierande information om samtliga konton som är eller har varit medlemmar i tre namngivna servrar sedan den 1 juni, enligt de handlingar TorrentFreak gått igenom.
Från Microsoft begärs enhetsidentifierare, IP-adresser och telefonnummer samt kopplade Google- och Xbox-konton och innehåll i Onedrive, enligt finska Muropaketti. Sista svarsdag är den 4 september.
En av servrarna tillhör innehållsskaparen Matthew Judge, känd som DarkViperAU. Han namnges i handlingarna och skriver på X att han inte känner till ärendet.
Ingen prövning i sak
Begärandena vilar på paragraf 512(h) i den amerikanska upphovsrättslagen DMCA. Den låter en rättighetshavare få fram identiteten på en misstänkt intrångsgörare utan att först stämma någon och utan att domstolen prövar saken i sak. En signatur från domstolens kansli räcker.
Två domare har undertecknat beslut om att kallelserna ska utfärdas, men kansliet hade ännu inte utfärdat dem och inga användaruppgifter har lämnats ut. Discord uppger att bolaget inte har delgivits och ska pröva giltighet och omfattning innan man svarar.
Den som varit medlem i en av servrarna utan att göra något olagligt har ändå kvar sina uppgifter hos plattformen, och de kan begäras ut i en process man inte är part i. Det följer samma logik som styr hur din data utnyttjas i andra sammanhang.
Falska filer sprider lösenordsstöld
Materialet beskrivs som minutslånga klipp från en utvecklingsversion, inte som spelbara filer, enligt Der Standard. Take-Two och Rockstar har inte bekräftat att det är äkta.
Parallellt utnyttjas intresset av bedragare. Falska sajter som kopierar Rockstars kommande presentation sprider infostealern Vidar, som stjäl lösenord och inloggade webbläsarsessioner, enligt säkerhetsbolaget Malwarebytes.
En påstådd 113 gigabyte stor spelfil ska enligt uppgifter från nätanvändare bestå nästan uteslutande av utfyllnad med ett litet skadligt program inbäddat.
Släppet ligger kvar i november
Släppdatumet ligger kvar den 19 november. Rockstar visar en längre presentation, Grand Theft Auto VI: An Extended Look, på Netflix den 27 augusti.