Insiders tankar aktier – här är fem köp som sticker ut

Fem köp som sticker ut

Mer intressanta signaler hittar Privata Affärer – som listar fem aktier som extra intressanta med grön flagg – lite längre ned i listan.

Electrolux Professional (börskurs Electrolux Professional) får en grön flagg sedan nytillträdde vd:n Paolo Schira köpt aktier för över 1,6 miljoner kronor ur egen ficka.

Invisio (börskurs Invisio) sticker också ut. Roger Kristiansson Skaaby, operativt ansvarig och ny i koncernledningen, har köpt aktier för 2 miljoner kronor. Det sker samtidigt som bolaget växer snabbt: under andra kvartalet ökade omsättningen med 20 procent och rörelseresultatet med 30 procent.

Wingefors storköper

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Den kanske mest spektakulära affären finns i Storytel (börskurs Storytel).

Lars Wingefors, som nyligen gått in i styrelsen, har köpt aktier för över 45 miljoner kronor. Samtidigt har finanschefen Stefan Wård gjort återkommande köp enligt Privata Affärers sammanställning.

Det sker efter att Storytel rapporterat stark vinsttillväxt och höjt sin guidning för helåret. Bolaget fanns dessutom med när Dagens PS tidigare presenterade Swedbanks tio svenska småbolagsfavoriter. Då såg banken drygt 24 procents uppsida i aktien.

Nio insiders köper samma aktie

Även pressade K-Fast Holding (börskurs K-Fast Holding) får en grön flagg.

Nio olika insynspersoner har tillsammans köpt aktier för mer än 7,5 miljoner kronor. Privata Affärer bedömer klungan av köp som en stark signal om att personer nära verksamheten anser att marknaden varit för hård mot aktien.

Storägaren Erik Selin har länge haft stora investeringar i fastighetssektorn. Dagens PS har tidigare beskrivit hans börsinnehav i en genomgång av hur sparare kan ”skugga” några av Sveriges mest kända börsmiljardärer.

Här blinkar det rött

På andra sidan finns fem bolag där insiderförsäljningarna väcker frågor och som tilldelats röda flaggor.

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Asker Healthcare (börskurs Asker Healthcare) sticker särskilt ut. Fem insynspersoner sålde aktier för sammanlagt 176 miljoner kronor enligt Privata Affärer. Därefter föll aktien drygt 5 procent i samband med Q2-rapporten, trots en justerad ebita-tillväxt på 24 procent.

Synsam (börskurs Synsam) får också en röd flagg. Inköpschefen och Danmarkschefen sålde samtidigt i juni efter en stark kursutveckling. Bolagets verksamhet fortsatte dock att gå bra och andra kvartalet visade både högre omsättning och resultat.

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Sålde före kallduschen

Än mer anmärkningsvärd är tajmingen i finska Remedy Entertainment. Creative Director Sami Järvi och andra insiders sålde stora poster inför Q2-rapporten.

När rapporten sedan kom hade intäkterna rasat med 40 procent till 10,2 miljoner euro och rörelseresultatet landade på minus 3,9 miljoner euro.

Veteranpoolen (börskurs Veteranpoolen) finns också bland varningsflaggorna sedan fem insiders, inklusive vd, sålt under en kort period.

Köper efter kurskraschen

På den positiva sidan finns slutligen Tempest Security (börskurs Tempest Security). Styrelseordföranden har köpt aktier för 1,15 miljoner kronor efter ett kraftigt kursras, samtidigt som bolagets senaste rapport visade förbättrad lönsamhet.

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Insideraffärer är förstås inget facit för vart en aktie ska ta vägen.

Men när flera personer med djup insyn i samma verksamhet samtidigt satsar egna pengar – eller väljer att ta hem vinsten – finns det anledning för övriga aktieägare att titta lite extra noga.

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