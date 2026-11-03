Trumps söner börsnoterar gruvbolag – med federalt stöd

Nu gäller det ett projekt med en volframgruva, kopplad till Donald Trumps två söner.

Enligt Wall Street Journal planerar bolaget, just nu under namnet Cove Kaz Capital Group – att genomföra en börsnotering i USA under 2027.

Bolaget är just nu engagerat i att utveckla ett stort volframprojekt i Kazakstan, som har nära band till regimen i Ryssland.

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Fick kritik – fusion i stället

Noteringen skulle ersätta en tidigare planerad fusion med byggbolaget Skyline Builders, vilken meddelades i april.

Den fusionen väckte frågor kring potentiella intressekonflikter för Trump-familjen.

Financial Times har tidigare rapporterar att Donald Trumps söner, Donald Trump Jr och Eric Trump, använt ett skalbolag för att köpa aktier i Skyline Builders innan fusionen offentliggjordes.

Efter noteringen av Cove Kaz Capital Group väntas bröderna Trump behålla ett indirekt ägande på under en procent av det noterade bolaget, skriver Mining.

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Bolaget planerar ett namnbyte till Kaz Resources och att registrera sig i Delaware.

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