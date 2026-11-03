Trumps söner ska börsnotera ett gruvbolag som bryter volfram och värderas till motsvarande cirka 20 miljarder kronor.
Trumps söner börsnoterar gruvbolag – med federalt stöd
Lagom till amerikanska mellanårsvalet kommer nya uppgifter om den Trump-dynasti, som mer än någon tidigare presidentfamilj berikat sig på sin tid i Vita huset.
Nu gäller det ett projekt med en volframgruva, kopplad till Donald Trumps två söner.
Enligt Wall Street Journal planerar bolaget, just nu under namnet Cove Kaz Capital Group – att genomföra en börsnotering i USA under 2027.
Bolaget är just nu engagerat i att utveckla ett stort volframprojekt i Kazakstan, som har nära band till regimen i Ryssland.
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Fick kritik – fusion i stället
Noteringen skulle ersätta en tidigare planerad fusion med byggbolaget Skyline Builders, vilken meddelades i april.
Den fusionen väckte frågor kring potentiella intressekonflikter för Trump-familjen.
Financial Times har tidigare rapporterar att Donald Trumps söner, Donald Trump Jr och Eric Trump, använt ett skalbolag för att köpa aktier i Skyline Builders innan fusionen offentliggjordes.
Efter noteringen av Cove Kaz Capital Group väntas bröderna Trump behålla ett indirekt ägande på under en procent av det noterade bolaget, skriver Mining.
Bolaget planerar ett namnbyte till Kaz Resources och att registrera sig i Delaware.
Ägs ihop med kazakstanska staten
Volframprojektet, delägt av Kazakstans statliga gruvbolag, ska enligt bolagets egna uppskattningar på sikt kunna stå för 15 procent av den globala volfram-produktionen.
Cove Kaz siktar på att inleda produktion i gruvan 2030 och för nu diskussioner med potentiella amerikanska volframköpare.
Den planerade börsnoteringen sker samtidigt som Trump-administrationen intensifierar arbetet med att minska USA:s beroende av kinesiska volframleveranser.
Kina dominerar den globala produktionen av metallen, som används i stor utsträckning inom försvarsmateriel, halvledare och industriella skärverktyg.
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Förbjuder kinesiskt volfram
När Kina skärpt exportkontrollerna har det väckt oro kring försörjningstryggheten och bidragit till att priserna på volfram stigit kraftigt under 2026.
Samtidigt förbereder det amerikanska försvarsdepartementet ett förbud mot kinesiskt volfram i sina leveranskedjor.
Dessutom har man avsatt motsvarande 4,5 miljarder kronor för att stödja amerikanska producenter av volfram, enligt WSJ.
Det Cove Kaz där Trump-sönerna har intressen, har redan fått möjliga löften om finansiering på upp till 1,6 miljarder dollar från US Export-Import Bank och US International Development Finance Corporation, båda statliga organ.
Trump-administration bidrog även till att möjliggöra avtal med Kazakstan under 2025, vilka omfattade utvecklingen av volframprojektet. Det amerikanska stödet inleddes dock redan under Biden-administrationen.
Det Trump-kopplade finansbolaget Dominari Holdings har accepterat att investera 32 miljoner dollar i Cove Kaz via sitt investeringsbolag American Ventures.