Dags att namnskydda Sparkontot – stoppa dåliga kopior

Sparkonto får kritik från Finansinspektionen

Att kalla ett konto som har noll procent i ränta för ett “sparkonto” blir därför vilseledande mot både bankkunder och småsparare.

För som Finansinspektionen framhåller i sin kritik mot tilltaget så är det inte bara så att pengarna inte växer. De minskar till och med i värde.

”Det blir en förlustaffär för dig som har pengar där” säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen till Ekot.

Anledningen stavas inflationen som äter upp lite av värdet på dina “sparpengar” varje år om det inte förräntas.

Ett sparkonto utan ränta är inget sparkonto

Jag har inga synpunkter på att bankerna tjänar pengar på mellanskillnaden på den ränta de lånar ut till och den ränta de erbjuder själva.

Det är ju själva grundidén med en bank och starka banker behövs för en fungerande ekonomi.

Jag har faktiskt heller egentligen inga invändningar på vilka räntesatser bankerna har på sina olika konto. Vill de ha noll på ett eller flera insättningskonton så är det deras val.

Men det bör i så fall inte få stämplas med namnet sparkonto – det blir missledande.

Gör som med Falukorven

Redan 1973 namnskyddades den svenska Falukorven.

“Falukorv är Sveriges enda namnskyddade charkuteri­produkt. Den är klassad som en garanterad traditionell specialitet. Det betyder att det finns regler kring hur en falukorv ska vara för att få kallas falukorv. Korven ska till exempel innehålla minst 45 procent kött och max 23 procent fett”, berättar organisationen Svenskt kött.

Nu är det dags att det svenska sparkontot får samma namnskydd.

En bankkund ska veta att ett sparkonto alltid ger en viss ränta, tillräckligt bra för att pengarna växer över tid.

Kalla det “kassakonto”

Bankerna kan gärna fortsätta erbjuda andra konton med nollränta. De finns absolut tillfällen i livet då man för en kortare period kan behöva ett sådant konto.

Många lönekonton är ju exempelvis redan upplagda så. Men om bankerna vill ha fler konton av den typen så finns det många namn som blir mer rättvisande för kunden än “sparkonto”.

Tänk “förvaringskonto”, “kassakonto” eller varför inte “korttids-konto”.

Låt sparkontot få ha kvar sin kvalitetsstämpel av ett säkert och tryggt sparande. Det är att göra alla bankkunder och småsparare en tjänst i en komplex ekonomisk vardag.

Detta är en opinionstext av Dagens PS ekonomireporter David Ingnäs. Åsikterna som framkommer återspeglar inte nödvändigtvis redaktionens uppfattning.

