Priset på guld rasade: "Småspararna är oskyldiga"

guld
Priset på guld rasade i veckan. Det var väntat menar Michel Rufli (till vänster). Foto: Nordic Gold Trade
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

I slutet av veckan låg priset på guld på den högsta nivån någonsin i både dollar och svenska kronor räknat, 4 356 dollar per uns.

Det motsvarar över 40 000 kronor per uns, eller ett kilopris på över 1 324 000 kronor. Men när Londonbörsen öppnade på måndagen inträffade det största fallet för guldpriset sedan mars 2025, då guldpriset föll med över 50 000 kronor per kilo.

Men raset på guldmarknaden i början på veckan har ändå fått stora konsekvenser.

Nu kostar ett kilo guld runt 1,25 miljoner kronor, vilket innebär att priset rasat med nästan 75 000 kronor under veckan som gått.

Priset på guld kan inte bara stiga oavbrutet

“Jag har länge sagt att det skulle komma en rekyl. Guldpriset har stigit väldigt snabbt på kort tid, runt 20 procent på 2 månader. Att det skulle falla tillbaka något var väntat. Men det är en begränsad rekyl, priset är fortfarande 5 procent högre än den 1 oktober exempelvis, i kronor räknat”, säger Michel Rufli, VD på Nordic Gold Trade.

Att prisrörelserna inträffade vid Londonbörsens morgonöppning och nära stängning, för att sedan falla ytterligare vid Hongkong-börsens öppning,visar att det inte hade att göra med småspararnas köp- eller säljbeteende.

“Det här var institutionella aktörer som låg bakom rörelserna, som storbanker eller stater. Småspararna är oskyldiga”, säger Michel Rufli.

23 okt. 2025

Köpläge på guld

Orsakerna kan vara att enskilda banker behöver likviditet för vissa köp, snarare än en plötsligt misstro mot guld, menar han.

“Det här är ett köpläge. Priset har fallit med några procent men guld är en långsiktig investering och på några års sikt kommer det alltid ha varit värt det att köpa guld”, säger Rufli.

“Jag skulle aldrig tradea guld”

Som en del av en långsiktig investeringsstrategi är det värt att se på guld som en trygg andel, exempelvis som en del av pensionssparandet.

“På kort sikt skulle jag aldrig försöka pricka in marknaden och tradea guld. Priserna kan röra sig mycket från månad till månad så om du behöver pengarna innan årsskiftet skulle jag inte råda dig att köpa guld nödvändigtvis. Men värdet på guld har gått upp i stort sett varje år sedan 80-talet”, säger Rufli.

Sedan 1 januari 2000 har kilopriset på guld stigit från 77 699 kronor till över 1,25 miljoner kronor i snitt i oktober 2025, en uppgång på nästan 1 300 procent på 25 år.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

