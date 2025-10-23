Priset på guld rasade: "Småspararna är oskyldiga"

Det motsvarar över 40 000 kronor per uns, eller ett kilopris på över 1 324 000 kronor. Men när Londonbörsen öppnade på måndagen inträffade det största fallet för guldpriset sedan mars 2025, då guldpriset föll med över 50 000 kronor per kilo.

Men raset på guldmarknaden i början på veckan har ändå fått stora konsekvenser.

Nu kostar ett kilo guld runt 1,25 miljoner kronor, vilket innebär att priset rasat med nästan 75 000 kronor under veckan som gått.

Priset på guld kan inte bara stiga oavbrutet

“Jag har länge sagt att det skulle komma en rekyl. Guldpriset har stigit väldigt snabbt på kort tid, runt 20 procent på 2 månader. Att det skulle falla tillbaka något var väntat. Men det är en begränsad rekyl, priset är fortfarande 5 procent högre än den 1 oktober exempelvis, i kronor räknat”, säger Michel Rufli, VD på Nordic Gold Trade.

Att prisrörelserna inträffade vid Londonbörsens morgonöppning och nära stängning, för att sedan falla ytterligare vid Hongkong-börsens öppning,visar att det inte hade att göra med småspararnas köp- eller säljbeteende.

“Det här var institutionella aktörer som låg bakom rörelserna, som storbanker eller stater. Småspararna är oskyldiga”, säger Michel Rufli.