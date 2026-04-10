Fem affärer som får Putin att purkna

2. Turkiets Bayraktar TB2 till Ukraina

Redan tidigt i kriget fördömde Vladimir Putin Turkiets försäljning av drönaren Bayraktar TB2 till Ukraina. Baykar-tillverkaren är ett privat bolag som Ankara använde som sköld mot Kremls krav.

Drönaren visade sig avgörande i krigets tidiga skede och gav Ukraina ett defensivt övertag. Trots ihärdiga ryska påtryckningar fortsatte leveranserna.

3. USA:s godkännande av ATACMS mot ryska mål

I november 2024 gav Joe Biden Ukraina klartecken att använda de amerikanska långdistansmissilerna ATACMS mot mål på ryskt territorium i Ryssland. Putin svarade med kärnvapenhot och lanserade den experimentella missilen Oreshnik mot ukrainskt territorium.

Ryska tjänstemän varnade för ”tredje världskriget”. Ur ett marknadsperspektiv drev beslutet upp aktier i amerikanska försvarsentreprenörer såsom Lockheed Martin, tillverkare av ATACMS-systemet.

4. Storbritanniens Storm Shadow och Frankrikes SCALP

Parallellt med ATACMS-beslutet eskalerade Ryssland sin retorik mot brittiska Storm Shadow-missiler och franska SCALP. Den ryske ambassadören i London varnade att brittiska vapenleveranser innebar att NATO stod i direkt krig med Ryssland.

Trots det rullade leveranserna på. Ur ett investerarperspektiv är detta ett mönster: Ryska protester bromsar inte men fördröjer ofta beslutsprocesser i väst, vilket ger Ryssland tid att omprioritera trupperna.

5. Sveriges stridsvagnar och luftvärn

Sverige levererade Leopard 2-stridsvagnar, Stridsfordon 90 och luftvärnssystemet IRIS-T till Ukraina. Ryssland reagerade med skarpa protester och pekade ut Sverige som en direkt motståndare.



De ryska påtryckningarna i dessa fall har haft begränsad effekt, medan försvarssektorn noterar stadigt ökade orderböcker.

