Brittiska marinen motade ryska ubåtar

Ubåten bedömdes vara en avledningsmanöver som syftade till att distrahera Storbritannien från andra ryska marinenheter som ägnade sig åt ”illvillig verksamhet kring kritisk undervattensinfrastruktur.”

Storbritanniens försvarsminister John Healey sade på torsdagen att tre ryska ubåtar har följts i över en månad. De ryska ubåtarna bestod av en kärnkraftsdriven Akulaklass samt två djuphavsfarkoster från Moskvas huvuddirektorat för djuphavsforskning, även känt som GUGI.

500 personer inblandade

Den brittiska flottan mobiliserade fregatten HMS St Albans, tankfartyget RFA Tidespring samt flertalet helikoptrar. Enligt regeringen ska även det brittiska flygvapnet övervakat ryssarna med marinspaningsflyg.

Totalt sett ska ungefär 500 personer varit involverade i bevakningsuppdraget, däribland också personal från andra närliggande länder.

”Ett krigsfartyg från Royal Navy och ett P-8-flygplan från Royal Air Force, i samarbete med allierade, säkerställde att de ryska ubåtarna övervakades dygnet runt,” sade Healey.

Atomubåten var först med att vända och Gugi-ubåtarna följde sedan.

”Våra väpnade styrkor gjorde det tydligt för dem att de stod under ständig bevakning, att deras rörelser inte var så hemliga som president Putin hade tänkt sig och att deras försök till en dold operation hade avslöjats. Gugi-ubåtarna har nu lämnat brittiska vatten och återvänt norrut.”

”Till Putin: Vi ser dig”

Healey passade även på att skicka ett meddelande direkt till Rysslands president Vladimir Putin:

”Till Putin vill jag säga följande: Vi ser dig, vi ser din aktivitet kring vår undervattensinfrastruktur. Du ska veta att vi inte tolererar att du skadar den och varje försök kommer få allvarliga konsekvenser.”