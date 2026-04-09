Trots höga oljepriser tappar Ryssland stora intäkter på grund av Ukrainas drönare som attackerar nyckelterminaler i Östersjön.
Ukrainas drönare kostar Ryssland miljarder
Som Dagens PS tidigare rapporterat har Ryssland svårt att värja sig mot Ukrainas drönare.
Nu börjar det kosta ordentligt. Ukrainska drönarattacker mot ryska energianläggningar vid Östersjön ger kännbara konsekvenser för Rysslands oljeexport och inkomster.
9 miljarder borta på en vecka
Attackerna har riktats mot de viktiga exportterminalerna i Primorsk och Ust-Luga, som tillsammans står för över 40 procent av Rysslands sjöburna oljeexport.
Enligt Borys Dodonov, chef för energi- och klimatstudier vid Kyiv School of Economics, rör det sig om 970 miljoner dollar i uteblivna intäkter under veckan som slutade den 29 mars, motsvarande 9 miljarder svenska kronor, rapporterar Financial Times.
De ryska oljeintäkterna är dock fortfarande höga, då oljepriset rusat över 100 dollar under kriget i Iran. Men störningarna minskar Rysslands vinster.
Slog till mot största oljeterminalen
Särskilt kännbart är avbrotten i exporten av nafta, en viktig råvara för plastindustrin, där leveranserna från Ust-Luga har minskat kraftigt. Nafta-priserna i Asien har fördubblats sedan början på kriget i Iran.
Ukraina har också slagit till på andra ställen. Rysslands största oljeterminal i Svarta havet i Novorossijsk attackerades under natten, vilket orsakade en stor brand som skickade upp svarta rökplymer i luften på måndagen, enligt videor som publicerats på sociala medier.
Även den ryska fregatten Amiral Makarov attackerades enligt befälhavaren för Ukrainas obemannade systemstyrkor, en gren av militären som är dedikerad till drönarkrigföring. Det var inte omedelbart klart hur illa fartyget skadades, enligt Financial Times.
Läs mer: Ryssland kan inte värja sig mot Ukrainas drönare
Läs mer: Ryssland kapar drönare – styr dem mot andra länder