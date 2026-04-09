Ukrainas drönare kostar Ryssland miljarder

9 miljarder borta på en vecka

Attackerna har riktats mot de viktiga exportterminalerna i Primorsk och Ust-Luga, som tillsammans står för över 40 procent av Rysslands sjöburna oljeexport.

Enligt Borys Dodonov, chef för energi- och klimatstudier vid Kyiv School of Economics, rör det sig om 970 miljoner dollar i uteblivna intäkter under veckan som slutade den 29 mars, motsvarande 9 miljarder svenska kronor, rapporterar Financial Times.

De ryska oljeintäkterna är dock fortfarande höga, då oljepriset rusat över 100 dollar under kriget i Iran. Men störningarna minskar Rysslands vinster.

Slog till mot största oljeterminalen

Särskilt kännbart är avbrotten i exporten av nafta, en viktig råvara för plastindustrin, där leveranserna från Ust-Luga har minskat kraftigt. Nafta-priserna i Asien har fördubblats sedan början på kriget i Iran.

Ukraina har också slagit till på andra ställen. Rysslands största oljeterminal i Svarta havet i Novorossijsk attackerades under natten, vilket orsakade en stor brand som skickade upp svarta rökplymer i luften på måndagen, enligt videor som publicerats på sociala medier.

Även den ryska fregatten Amiral Makarov attackerades enligt befälhavaren för Ukrainas obemannade systemstyrkor, en gren av militären som är dedikerad till drönarkrigföring. Det var inte omedelbart klart hur illa fartyget skadades, enligt Financial Times.

