Europeiska ledarna sågar Trump och jämför med Putin

Starmer har hånats

Men de är arga tillbaka.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har blivit attackerad, och till och med hånad av Trump, för att han inte satt in brittiska militära styrkor för att hjälpa amerikanerna i Mellanöstern.

Han har vägrat, och fokuserar på de problem som kriget ställer till med.

”Jag är less på att familjer över hela landet ser sina energiräkningar gå upp och ner, och att företagens kostnader påverkas på samma sätt, på grund av Putins eller Trumps agerande i världen”, sa Kier Starmer under torsdagen.

Han kommenterade också Israels attacker på Libanon:

”Det borde upphöra – det är min starka åsikt – och därför är frågan inte teknisk om huruvida det är ett brott mot avtalet eller inte”, säger Starmer.