Medan Donald Trump rasar över bristande stöd från Europa, så rasar flera ledare tillbaka. Storbritanniens premiärminister jämför med Putin.
Europeiska ledarna sågar Trump och jämför med Putin
USA:s president Donald Trump är förbannad på sina Nato-allierade i Europa, för att de inte hjälpt honom tillräckligt med kriget i Iran.
Starmer har hånats
Men de är arga tillbaka.
Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har blivit attackerad, och till och med hånad av Trump, för att han inte satt in brittiska militära styrkor för att hjälpa amerikanerna i Mellanöstern.
Han har vägrat, och fokuserar på de problem som kriget ställer till med.
”Jag är less på att familjer över hela landet ser sina energiräkningar gå upp och ner, och att företagens kostnader påverkas på samma sätt, på grund av Putins eller Trumps agerande i världen”, sa Kier Starmer under torsdagen.
Han kommenterade också Israels attacker på Libanon:
”Det borde upphöra – det är min starka åsikt – och därför är frågan inte teknisk om huruvida det är ett brott mot avtalet eller inte”, säger Starmer.
Macron: ”Det pratas för mycket”
Trump har också fått mothugg av andra europeiska ledare.
”Det pratas för mycket, och det är åt alla håll och kanter. Om man vill vara seriös kan man inte gå runt och varje dag säga motsatsen till det man sa i går”, sa Frankrikes president Emmanuel Macron i förra veckan.
Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har varit så kritisk att Trump hotat med handelsåtgärder mot landet. Spanien tänker inte ”applådera de som sätter världen i brand bara för att de sedan dyker upp med en hink”, har Sánchez bland annat sagt.
Kristersson har mjukare linje
Sveriges statsminister Ulf Kristersson har tagit en annan linje, och kommenterade vapenvilan mellan USA och Iran på onsdagen.
”Jag känner försiktig hoppfullhet. Men det är en ganska lång väg till en permanent fredsuppgörelse”, säger Kristersson till TT.
