Fällan: Dina pensionspengar är låsta i "zombieaktier"

Andra regler för ISK-sparare

För den enskilde spararen handlar det om mer än bara förlorat aktievärde. Det handlar om förlorad frihet och faktiska merkostnader i form av förvaltningsavgifter.

Skillnaden mot ett investeringssparkonto (ISK) är markant. Där flyttas en avnoterad aktie ut från kontot eftersom den blir ”kontofrämmande”. I en pensionsförsäkring finns inte den ventilen. Där blir aktien kvar i försäkringen och blockerar varje försök att flytta kapitalet till en billigare förvaltare.

Det finns över 20 zombieaktier

En genomgång visar att det just nu finns ett drygt tjugotal svenska bolag som kan kategoriseras som zombieaktier bara från de senaste åren. Det rör sig om bolag som formellt lämnat börsen, men där konkursförfarandet drar ut på tiden – i värsta fall under flera år.

Ett av de mest uppmärksammade fallen är textilåtervinnaren Renewcell som vid konkursen 2024 hade över 20 000 aktieägare. Ett annat exempel är Cortus Energy, som med över 12 000 ägare via nätmäklarna gick i konkurs så sent som 2025, enligt Privata Affärers granskning.

Då är det för sent att ångra sig

När man talar om risker i förhoppningsbolag nämns oftast risken att förlora insatsen. Men för den som sparar inom ramen för en pensionsförsäkring tillkommer alltså en administrativ risk som kan få långtgående konsekvenser för hela pensionskapitalet.

Att köpa in sig i små, onoterade eller riskfyllda tillväxtbolag via pensionsförsäkringen kan tyckas lockande ur ett skatteperspektiv. Men när kraschen kommer förvandlas den smidiga lösningen till en mardröm som gör det omöjligt att optimera resten av sitt sparande.

