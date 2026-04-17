Det kan bli dyrt att stoppa in pensionspengar i förhoppningsbolag. Tiotusentals svenska pensionssparare sitter nu fast med ”zombieaktier”.
Fällan: Dina pensionspengar är låsta i "zombieaktier"
Rävsaxen är ett faktum när du inte kan flytta pensionen utan tvingas sitta kvar med höga avgifter. Den som äger aktier i ett bolag som gått i konkurs, men där det juridiska efterspelet fortfarande pågår, är i praktiken fastlåst.
Fenomenet med så kallade zombieaktier har blivit en smärtsam läxa för många. När ett bolag som Oscar Properties eller Renewcell kraschar och avnoteras från börsen försvinner företagen inte per automatik från spararens depåförsäkring. Bolagen ligger kvar som juridiska lik i systemet fram till den dag konkursen är avslutad. Och det kan ta flera år.
Gick på minan – är nu fastlåst
”Bara för att jag satsade på några förhoppningsbolag som senare gick i konkurs kan jag inte längre flytta min pensionsportfölj. Nu sitter jag fast i någon gammal struktur där avgiften är väldigt hög”, berättar en drabbad pensionssparare som vill vara anonym för Privata Affärer, som berättar om pensionsfällan.
Problemet är att lagstiftningen kräver att en flytt av en pensionsförsäkring måste omfatta hela innehavet. Så länge en enda aktie i portföljen inte går att flytta eller sälja stoppas hela processen.
Andra regler för ISK-sparare
För den enskilde spararen handlar det om mer än bara förlorat aktievärde. Det handlar om förlorad frihet och faktiska merkostnader i form av förvaltningsavgifter.
Skillnaden mot ett investeringssparkonto (ISK) är markant. Där flyttas en avnoterad aktie ut från kontot eftersom den blir ”kontofrämmande”. I en pensionsförsäkring finns inte den ventilen. Där blir aktien kvar i försäkringen och blockerar varje försök att flytta kapitalet till en billigare förvaltare.
Det finns över 20 zombieaktier
En genomgång visar att det just nu finns ett drygt tjugotal svenska bolag som kan kategoriseras som zombieaktier bara från de senaste åren. Det rör sig om bolag som formellt lämnat börsen, men där konkursförfarandet drar ut på tiden – i värsta fall under flera år.
Ett av de mest uppmärksammade fallen är textilåtervinnaren Renewcell som vid konkursen 2024 hade över 20 000 aktieägare. Ett annat exempel är Cortus Energy, som med över 12 000 ägare via nätmäklarna gick i konkurs så sent som 2025, enligt Privata Affärers granskning.
Då är det för sent att ångra sig
När man talar om risker i förhoppningsbolag nämns oftast risken att förlora insatsen. Men för den som sparar inom ramen för en pensionsförsäkring tillkommer alltså en administrativ risk som kan få långtgående konsekvenser för hela pensionskapitalet.
Att köpa in sig i små, onoterade eller riskfyllda tillväxtbolag via pensionsförsäkringen kan tyckas lockande ur ett skatteperspektiv. Men när kraschen kommer förvandlas den smidiga lösningen till en mardröm som gör det omöjligt att optimera resten av sitt sparande.
