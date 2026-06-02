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Exporten av schweiziska klockor rasar – men det har sin förklaring

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Patek Philippe är en av de kändaste tillverkarna av schweiziska klockor. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT).

17 procent. Så mycket sjönk försäljningen av schweiziska klockor till USA i april jämfört med samma månad i år. Men bilden är mer nyanserad.

Exporten av schweiziska klockor föll kraftigt i april efter ett ras på den viktiga USA-marknaden.

Totalt exporterades klockor till ett värde av 2,13 miljarder schweizerfranc, eller omkring 25 miljarder kronor.

Det innebär en nedgång på 17 procent jämfört med samma månad i fjol.

Många byggde upp lager förra året

Bakom tappet ligger framför allt en kraftig minskning av leveranserna till USA.

Exporten till den amerikanska marknaden sjönk med 56 procent i april, enligt branschorganisationen Federation of the Swiss Watch Industry.

Nedgången förklaras dock till stor del av en ovanligt stark jämförelsemånad, skriver Wall Street Journal.

I april förra året ökade exporten till USA med omkring 149 procent när tillverkare och återförsäljare skyndade sig att bygga upp lager inför aviserade amerikanska tullhöjningar.

Läs mer: ”Swiss Made” – tillverkad i Asien. Dagens PS

Stora svängningar

Den utvecklingen gör att årets siffror framstår som svagare än den underliggande efterfrågan egentligen är.

Analytiker pekar på att osäkerheten kring USA:s handelspolitik fortsätter att skapa stora svängningar i marknaden.

Lageruppbyggnad och förändrade tullvillkor har lett till ojämna exportflöden, något som väntas påverka utvecklingen även under resten av året.

Trots aprilraset är den amerikanska marknaden fortfarande större än för två år sedan. Jämfört med april 2024 har exporten av schweiziska klockor till USA ökat med närmare 9 procent.

Försöker sig på en återhämtning

Utanför USA ser utvecklingen betydligt starkare ut. Exklusive den amerikanska marknaden steg den schweiziska klockexporten med 3 procent i april och med 1,7 procent under årets första fyra månader.

Det ses som ett tecken på att den globala lyxmarknaden gradvis återhämtar sig efter flera år av svagare efterfrågan.

Branschen står samtidigt inför fortsatta utmaningar.

Läs mer: Swiss Made hittar nya marknader – USA får nobben. Dagens PS

Känsliga för förändringar

Många tillverkare hade hoppats på ett tydligare uppsving under 2026, men ekonomisk osäkerhet, geopolitiska spänningar och det pågående kriget i Mellanöstern har skapat nya frågetecken kring konsumtionen av lyxvaror.

Schweiziska klocktillverkare är särskilt känsliga för förändringar i global efterfrågan eftersom USA är en av deras viktigaste exportmarknader.

Den fortsatta osäkerheten kring tullar och handelspolitik gör därför att utsikterna för resten av året förblir svårbedömda, menar experter.

Läs mer: Efter tio år som president – Macrons ekonomiska arv får kritik. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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