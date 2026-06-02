Exporten av schweiziska klockor rasar – men det har sin förklaring

Stora svängningar

Den utvecklingen gör att årets siffror framstår som svagare än den underliggande efterfrågan egentligen är.

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Analytiker pekar på att osäkerheten kring USA:s handelspolitik fortsätter att skapa stora svängningar i marknaden.

Lageruppbyggnad och förändrade tullvillkor har lett till ojämna exportflöden, något som väntas påverka utvecklingen även under resten av året.

Trots aprilraset är den amerikanska marknaden fortfarande större än för två år sedan. Jämfört med april 2024 har exporten av schweiziska klockor till USA ökat med närmare 9 procent.

Försöker sig på en återhämtning

Utanför USA ser utvecklingen betydligt starkare ut. Exklusive den amerikanska marknaden steg den schweiziska klockexporten med 3 procent i april och med 1,7 procent under årets första fyra månader.

Det ses som ett tecken på att den globala lyxmarknaden gradvis återhämtar sig efter flera år av svagare efterfrågan.

Branschen står samtidigt inför fortsatta utmaningar.

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Känsliga för förändringar

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Många tillverkare hade hoppats på ett tydligare uppsving under 2026, men ekonomisk osäkerhet, geopolitiska spänningar och det pågående kriget i Mellanöstern har skapat nya frågetecken kring konsumtionen av lyxvaror.

Schweiziska klocktillverkare är särskilt känsliga för förändringar i global efterfrågan eftersom USA är en av deras viktigaste exportmarknader.

Den fortsatta osäkerheten kring tullar och handelspolitik gör därför att utsikterna för resten av året förblir svårbedömda, menar experter.

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