"Inte över än": Spelet bakom Saabs Kanada-affär

Flygande kommandocentraler

Carney och hans regering har förklarat att de gör försvarsupphandlingar i snabb takt, ibland utan normal upphandling, för att snabbt nå Natos utgiftsmål och bygga upp Kanadas försvar.

Där kommer Saab-köpet in i bilden med de sex flygplan som, laddade med sensorer och kommunikationsutrustning, fungerar som flygande kommandocentraler.

Fördelarna för Kanada med Saabs erbjudande var en viktig del i regeringens beslut, säger industriminister Mélanie Joly, för övrigt på besök i Sverige så sent som i augusti, i en intervju.

Diskussionerna med Saab inleddes av Joly redan vid den stora flygmässan i Paris i juni 2025.

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Löftet: 3 000 jobb i Kanada

Saabs erbjudande består av flygplanskroppar som byggs av Bombardier i Toronto genom de två företagens Globaleye-program, och sedan utrustas i Sverige.

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Saab säger att de kommer att börja tillverka färdiga flygplan i Kanada, inklusive för andra länder, 40 eller fler jetplan, skapa 3 000 jobb kanadensiska jobb inom flyg- och rymdfart.

”Detta är kärnan i vad vi försöker göra när vi funderar på vad som ska bli strategiska partnerskap”, säger Joly.

M3Harris 1 100 jobb räckte inte

Jason Lamberts L3Harris har kontrat med att erbjuda Kanada 1 100 jobb och hävdar dessutom att L3Harris plan är överlägsna Saabs.

En annan radardesign gör att planet, Aeris, kan flyga 3 000 meter högre.

”Man vill vara över hotet och kunna få ett bredare perspektiv och räckvidd”, säger han hos The Logic, ”och överblicka 360 grader samtidigt.”

Vad premiärminister Carney formellt sade på Cansec var bara att Kanada ska förhandla exklusivt med Saab.

Det finns alltså fortfarande en chans att regeringen ändrar sig, resonerar konkurrenterna och LM3Harris tänker fortsätta trycka på.

”Vi för fortfarande diskussioner med det kanadensiska flygvapnet, så sent som i eftermiddags, kring flygplanen”, sade Lambert dagens efter Carneys besked.

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Kanadas industriminister Mélanie Joly på besök hos Pål Jonson i augusti. Då hade diskussionerna med Saab pågått sedan juni. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

”Inte över förrän det är över”

Är det så är det ingen dålig medtävlare Saab skaffat sig. LM3Harris är ett mångmiljard-företag med mycket affärer i Kanada.

Man har, bland annat, nyligen vunnit stora kontrakt kring Kanadas transportplan CC-330 Husky, har underhållsavtal för många plan hos Royal Canadian Air Force och är med i förberedelserna för Lockheed Martins F-35-jetplan.

Just det, det F-35-plan som Saab samtidigt försöker övertyga Kanada om att inte köpa.

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