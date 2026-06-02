Kanadas premiärminister Mark Carney överraskade alla med beskedet om Saab-affären – men konkurrenterna har inte gett upp.
"Inte över än": Spelet bakom Saabs Kanada-affär
”Jag sov inte gott i natt”, är beskedet från Richard Foster, pensionerad generalmajor, tidigare biträdande befälhavare för Royal Canadian Air Force och i dag chef för L3Harris kanadensiska dotterbolag.
Orsaken till den dåliga sömnen? I månader har L3Harris, som tillverkar liknande flygplan som Saab (börskurs Saab) på Bombardier-karosser, pratat med Kanada innan dörren stängdes.
Bara några minuter innan premiärminister Mark Carney onsdag morgon klev upp på scenen på Cansec, den stora årliga militärmässan i Ottawa, fick de beskedet.
Kanada planerar att köpa sex nya kommandoplan från Saab till Royal Canadian Air Force.
Det ger det svenska bolaget en affär på cirka 5 miljarder dollar – utan konkurrens, enligt övriga inblandade företag, som fortfarande förberedde sig för fortsatta diskussioner.
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Erbjuder samma typ av plan
L3Harris erbjuder också flygplan för AEW&C i militär jargong, ungefär ”luftburen tidig varning och kontroll”.
De väntade sig att få argumentera med för sina egna plan i väntan på en formell upphandling av Kanada.
”Vi väntade oss full konkurrens”, säger Jason Lambert, Texas-baserad bas för L3Harris, hos The Logic.
”Eftersom det blev så här tror jag faktiskt inte att det bara överraskade L3Harris.”
Flygande kommandocentraler
Carney och hans regering har förklarat att de gör försvarsupphandlingar i snabb takt, ibland utan normal upphandling, för att snabbt nå Natos utgiftsmål och bygga upp Kanadas försvar.
Där kommer Saab-köpet in i bilden med de sex flygplan som, laddade med sensorer och kommunikationsutrustning, fungerar som flygande kommandocentraler.
Fördelarna för Kanada med Saabs erbjudande var en viktig del i regeringens beslut, säger industriminister Mélanie Joly, för övrigt på besök i Sverige så sent som i augusti, i en intervju.
Diskussionerna med Saab inleddes av Joly redan vid den stora flygmässan i Paris i juni 2025.
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Löftet: 3 000 jobb i Kanada
Saabs erbjudande består av flygplanskroppar som byggs av Bombardier i Toronto genom de två företagens Globaleye-program, och sedan utrustas i Sverige.
Saab säger att de kommer att börja tillverka färdiga flygplan i Kanada, inklusive för andra länder, 40 eller fler jetplan, skapa 3 000 jobb kanadensiska jobb inom flyg- och rymdfart.
”Detta är kärnan i vad vi försöker göra när vi funderar på vad som ska bli strategiska partnerskap”, säger Joly.
M3Harris 1 100 jobb räckte inte
Jason Lamberts L3Harris har kontrat med att erbjuda Kanada 1 100 jobb och hävdar dessutom att L3Harris plan är överlägsna Saabs.
En annan radardesign gör att planet, Aeris, kan flyga 3 000 meter högre.
”Man vill vara över hotet och kunna få ett bredare perspektiv och räckvidd”, säger han hos The Logic, ”och överblicka 360 grader samtidigt.”
Vad premiärminister Carney formellt sade på Cansec var bara att Kanada ska förhandla exklusivt med Saab.
Det finns alltså fortfarande en chans att regeringen ändrar sig, resonerar konkurrenterna och LM3Harris tänker fortsätta trycka på.
”Vi för fortfarande diskussioner med det kanadensiska flygvapnet, så sent som i eftermiddags, kring flygplanen”, sade Lambert dagens efter Carneys besked.
”Inte över förrän det är över”
Är det så är det ingen dålig medtävlare Saab skaffat sig. LM3Harris är ett mångmiljard-företag med mycket affärer i Kanada.
Man har, bland annat, nyligen vunnit stora kontrakt kring Kanadas transportplan CC-330 Husky, har underhållsavtal för många plan hos Royal Canadian Air Force och är med i förberedelserna för Lockheed Martins F-35-jetplan.
Just det, det F-35-plan som Saab samtidigt försöker övertyga Kanada om att inte köpa.