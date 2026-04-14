Pensionskritiken mot bankerna: Skrämmer unga

Arbeta så många år som möjligt och se till att du omfattas av tjänstepensionen. Det är det allra viktigaste man kan göra för att påverka sin framtida pension.

Att börja tänka på ett eget privat pensionssparande när man är i 20-årsåldern är inte nödvändigt, enligt Pensionsmyndigheten.

För de allra flesta är den allmänna pensionen och tjänstepensionen de största delarna av pensionen, det egna sparandet utgör endast en liten del, säger Monica Zettervall på myndigheten.

Onödig stress

Pensionsmyndigheten vänder sig mot budskap från bland annat banker om vikten av att tidigt börja tänka på pensionen. Det ger en skev bild av verkligheten.

Det är onödigt att skrämma upp unga och påstå att de måste spara själva när pensionssystemet faktiskt har förstärkts, framför allt när det gäller tjänstepensionerna. Effekterna av det har vi inte sett ännu, säger Zettervall.

I den allmänna pensionen, som Pensionsmyndigheten ansvarar för, ingår exempelvis inkomstpension och premiepension. De allra flesta får också tjänstepension via sin arbetsgivare.

Att spara privat kan vara viktigt, kanske särskilt om du är egenföretagare. Men behovet av eget sparande styrs i slutändan av vilka utgifter man förväntar sig som pensionär, vilket inte alltid är lätt att veta i förväg.