Pensionskritiken mot bankerna: Skrämmer unga
Bankers budskap om att tidigt börja spara till pensionen bidrar till onödig oro hos unga, menar Pensionsmyndigheten.
Jag skulle säga att det är skrämsel, säger pensionsexperten Monica Zettervall.
Arbeta så många år som möjligt och se till att du omfattas av tjänstepensionen. Det är det allra viktigaste man kan göra för att påverka sin framtida pension.
Att börja tänka på ett eget privat pensionssparande när man är i 20-årsåldern är inte nödvändigt, enligt Pensionsmyndigheten.
För de allra flesta är den allmänna pensionen och tjänstepensionen de största delarna av pensionen, det egna sparandet utgör endast en liten del, säger Monica Zettervall på myndigheten.
Onödig stress
Pensionsmyndigheten vänder sig mot budskap från bland annat banker om vikten av att tidigt börja tänka på pensionen. Det ger en skev bild av verkligheten.
Det är onödigt att skrämma upp unga och påstå att de måste spara själva när pensionssystemet faktiskt har förstärkts, framför allt när det gäller tjänstepensionerna. Effekterna av det har vi inte sett ännu, säger Zettervall.
I den allmänna pensionen, som Pensionsmyndigheten ansvarar för, ingår exempelvis inkomstpension och premiepension. De allra flesta får också tjänstepension via sin arbetsgivare.
Att spara privat kan vara viktigt, kanske särskilt om du är egenföretagare. Men behovet av eget sparande styrs i slutändan av vilka utgifter man förväntar sig som pensionär, vilket inte alltid är lätt att veta i förväg.
Spara till annat
Pensionsmyndigheten pekar på att Sverige har ett robust och starkt pensionssystem och att man behöver se till helheten, inte bara den allmänna pensionen.
Detta riskerar att ge en missvisande bild av pensionssystemet och kan leda till en upplevelse av att man tidigt behöver komplettera med eget sparande till pensionen, säger Monica Zettervall.
Enligt Pensionsmyndigheten bör unga prioritera andra former av sparande först.
Det är viktigare att spara till ett boende eller en buffert i den åldern, säger Monica Zettervall.