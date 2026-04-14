En ny undersökning visar att en stor grupp pensionärer känner sig besvikna på hur pensionen faktiskt blev. Nu ger de sina bästa tips till Sveriges yngre.
Pensionärernas tips till yngre: Så undviker du våra misstag
Det lönar sig inte längre att arbeta, konstaterade PS tidigare i år.
Till den saken hör att drygt 70 procent av Sveriges pensionärer inte klarar sig på allmän pension, trots årtionden av slit.
Därför är det kanske inte helt märkligt att en av fyra pensionärer idag uppger att pensionen blev sämre än de hade föreställt sig.
Har lägre levnadsstandard
Undersökningen, som kommer från SBAB, visar att andelen som anser att pensionen blev sämre än väntat är högre bland kvinnor. Där vittnar 30 procent om en sämre pension.
Samtidigt säger 29 procent av pensionärerna att de i dag har en lägre, eller till och med mycket lägre, levnadsstandard än när de arbetade. Det pekar på ett glapp mellan förväntningar och verklighet när lönen väl byts ut mot pension.
SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik säger:
”Att så många blivit negativt överraskade av pensionens storlek är otroligt ledsamt eftersom den är svår att påverka när man väl gått i pension. Idag finns också bra verktyg, till exempel minpension.se, där det är möjligt att se sin egen pensionsprognos. Mitt råd är att hålla sig uppdaterad och agera i god tid om pensionen inte ser ut att bli så som man hoppats på”.
Råden till yngre
Vill du slippa ansluta dig till skaran med dålig pension kan du ta till dig pensionärernas dyrköpta erfarenheter redan nu.
I samma undersökning har pensionärerna nämligen delat med sig av sina bästa tips till yngre.
Det absolut vanligaste rådet är att börja pensionsspara tidigt. Det svarar 42 procent.
Därefter följer rådet att försöka få ett jobb som erbjuder tjänstepension. För vissa, inte minst höginkomsttagare, står tjänstepensionen för nästan hälften av den totala pensionen. Det konstaterade Dagens PS tidigare i år.
Därtill svarar 10 procent att man bör försöka jobba heltid i så stor utsträckning som möjligt.
Enligt ett tidigare räkneexempel från Pensionsmyndigheten minskar den totala pensionen med 9 procent vid halvtidsarbete under tio år.
Linda Hasselvik säger:
”Pensionärerna har helt rätt. Ränta-på-ränta-effekten gör det fördelaktigt att komma i gång med sparandet tidigt. Att ha en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension har också flera fördelar. Utöver att det ger en högre pension är det också pengar som du har ett direkt inflytande över. Villkoren för den allmänna pensionen däremot kan förändras längre fram genom politiska beslut”.
