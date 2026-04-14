Pensionärernas tips till yngre: Så undviker du våra misstag

Därför är det kanske inte helt märkligt att en av fyra pensionärer idag uppger att pensionen blev sämre än de hade föreställt sig.

Har lägre levnadsstandard

Undersökningen, som kommer från SBAB, visar att andelen som anser att pensionen blev sämre än väntat är högre bland kvinnor. Där vittnar 30 procent om en sämre pension.

Samtidigt säger 29 procent av pensionärerna att de i dag har en lägre, eller till och med mycket lägre, levnadsstandard än när de arbetade. Det pekar på ett glapp mellan förväntningar och verklighet när lönen väl byts ut mot pension.

SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik säger:

”Att så många blivit negativt överraskade av pensionens storlek är otroligt ledsamt eftersom den är svår att påverka när man väl gått i pension. Idag finns också bra verktyg, till exempel minpension.se, där det är möjligt att se sin egen pensionsprognos. Mitt råd är att hålla sig uppdaterad och agera i god tid om pensionen inte ser ut att bli så som man hoppats på”.

