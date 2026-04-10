Tusentals svenskar såg pensionen utraderas – spararna sitter fast

”Kan inte flytta”

Problemet går tillbaka till 2022, när Ryssland invaderade Ukraina. Sanktionerna som följde gjorde att ryska tillgångar i praktiken frystes.

Det innebär att fonderna inte längre går att handla.

”Varken vi eller andra försäkringsbolag kan flytta försäkringar som har exponering mot stängda fonder”, säger Johanna Wilkens på Länsförsäkringar.

Eftersom en flytt kräver att innehaven säljs först, blir det stopp direkt.

Går inte att flytta delar

Det går inte heller att plocka bort problemet. En pensionsförsäkring måste nämligen flyttas i sin helhet. Att bara flytta delar av kapitalet är inte möjligt, eftersom det kan påverka beskattningen.

Resultatet blir att hela försäkringen blockeras, även om det rör sig om en liten del som är låst.

”En kund som har innehav helt eller delvis i en handelsstoppad fond kan inte göra ett återköp, vilket krävs vid en flytt. Reglerna i inkomstskattelagen kräver att hela försäkringen måste återköpas. Det skulle alltså krävas en lagändring för att kunder ska tillåtas göra en delflytt”, förklarade Johanna Martin på SEB:s pressavdelning i fjol.

Tiotusentals drabbade

Hos flera stora pensionsbolag rör det sig om stora grupper sparare som har innehav i Rysslandsfonder och därför omfattas av handelsstoppet.

Hos Skandia gäller det omkring 25 000 kunder, hos Länsförsäkringar 16 000 och hos SPP flera tusen. Totalt handlar det om över 40 000 sparare.

En kund beskriver situationen så här:

”Efter fyra års krig och ingen ljusning på den fronten känns det konstigt att man ska bli inlåst på det sättet. Som det ser ut nu kommer jag sitta fast med SPP under överskådlig framtid”.

Branschen menar i sin tur att lösningen inte finns hos dem, utan hos politikerna:

”En justering i lagstiftningen är nödvändig för att lösa den olyckliga situationen”, konstaterar Skandias Jonatan Ohlin.

Tills dess står spararna kvar, fast i sina pensionslösningar. Inte för att de vill – utan för att de inte kommer därifrån.

