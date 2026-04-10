Invasionen av Ukraina innebar att över 100 000 svenska pensionssparare såg sina pensionspengar i ryska fonder i princip försvinna över en natt. För andra har krisen fått en ny följd. Nu sitter pengarna fast.
Tusentals svenskar såg pensionen utraderas – spararna sitter fast
Över 100 000 PPM-sparare har fått nästan hela sitt pensionskapital i ryska fonder utraderat.
Svenska Rysslandsfonder, som tidigare lockat med stark avkastning, förlorade nästan hela sitt värde när Moskvabörsen stängdes för utländska investerare.
Pensionsmyndigheten satte ner värdet till så lite som 0,5 procent för rena Rysslandsfonder och 25 procent för Östeuropafonder. Kort därefter avregistrerades fonderna från Fondtorget.
Men det är inte bara PPM-spararna som drabbas. Även svenska tjänstepensionssparare har hamnat i kläm.
Tiotusentals sparare sitter fast
Redan i fjol rapporterade E55 om situationen. Då hade tusentals svenskar sina pengar fastlåsta i Rysslandsfonder, som sedan krigsutbrottet 2022 är omöjliga att sälja.
Idag vittnar flera sparare om samma problem. De vill flytta sina pensionspengar, till exempel för att samla kapital eller sänka avgifter – men får nej.
”En kraschad Rysslandsfond utgjorde en bråkdel av kapitalet. Detta stoppade hela flytten. Jag försökte vid två tillfällen, men det gick inte att komma vidare”, säger pensionsspararen Christofer Hemsedahl till Privata Affärer.
”Kan inte flytta”
Problemet går tillbaka till 2022, när Ryssland invaderade Ukraina. Sanktionerna som följde gjorde att ryska tillgångar i praktiken frystes.
Det innebär att fonderna inte längre går att handla.
”Varken vi eller andra försäkringsbolag kan flytta försäkringar som har exponering mot stängda fonder”, säger Johanna Wilkens på Länsförsäkringar.
Eftersom en flytt kräver att innehaven säljs först, blir det stopp direkt.
Går inte att flytta delar
Det går inte heller att plocka bort problemet. En pensionsförsäkring måste nämligen flyttas i sin helhet. Att bara flytta delar av kapitalet är inte möjligt, eftersom det kan påverka beskattningen.
Resultatet blir att hela försäkringen blockeras, även om det rör sig om en liten del som är låst.
”En kund som har innehav helt eller delvis i en handelsstoppad fond kan inte göra ett återköp, vilket krävs vid en flytt. Reglerna i inkomstskattelagen kräver att hela försäkringen måste återköpas. Det skulle alltså krävas en lagändring för att kunder ska tillåtas göra en delflytt”, förklarade Johanna Martin på SEB:s pressavdelning i fjol.
Tiotusentals drabbade
Hos flera stora pensionsbolag rör det sig om stora grupper sparare som har innehav i Rysslandsfonder och därför omfattas av handelsstoppet.
Hos Skandia gäller det omkring 25 000 kunder, hos Länsförsäkringar 16 000 och hos SPP flera tusen. Totalt handlar det om över 40 000 sparare.
En kund beskriver situationen så här:
”Efter fyra års krig och ingen ljusning på den fronten känns det konstigt att man ska bli inlåst på det sättet. Som det ser ut nu kommer jag sitta fast med SPP under överskådlig framtid”.
Branschen menar i sin tur att lösningen inte finns hos dem, utan hos politikerna:
”En justering i lagstiftningen är nödvändig för att lösa den olyckliga situationen”, konstaterar Skandias Jonatan Ohlin.
Tills dess står spararna kvar, fast i sina pensionslösningar. Inte för att de vill – utan för att de inte kommer därifrån.
