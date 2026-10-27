EU samlar koalition för att stoppa tullar för sjöfart

”Internationell sjöfart måste vara öppen för alla, inte bara för de som har råd att betala”, säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas.

61 länder har anslutit sig

I samband med försvarsministermötet i Paris på måndagen lyfte Kallas åter fram initiativet.

”Fler än 60 länder har nu anslutit sig till EU åtagande mot avgifter och tullar på internationella sjöfartsleder. Sjöfarten måste kunna passera obehindrat”, säger hon.

Av de 61 länderna är 27 EU-medlemmar. Ytterligare 34 länder från bland annat Asien, Afrika, Mellanöstern och Stillahavsområdet har anslutit sig.

”Det här är en tydlig diplomatisk signal till alla som försöker kapa åt sig vattenvägar för egen vinning”, skrev Kaja Kallas tidigare i ett uttalande när initiativet presenterades.

Kaja Kallas varnar vid ministermötet i Paris för en ny upptrappning mellan Iran och USA, som båda hotat om just sådana tullar som EU vänder sig emot i Hormuzsundet. Enligt henne skulle en eskalering bara skapa förlorare, skriver Business AM.