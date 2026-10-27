Över 60 länder sluter upp bakom EU:s initiativ mot avgifter på internationella sjöfartsleder. Kaja Kallas vill sätta stopp för begränsningar som hotar den fria sjöfarten.
EU samlar koalition för att stoppa tullar för sjöfart
EU samlar ett brett internationellt stöd mot avgifter och tullar som begränsar den fria sjöfarten. Totalt har 61 länder ställt sig bakom initiativet ”No Fees, No Tolls”, enligt EU utrikestjänst.
”Internationell sjöfart måste vara öppen för alla, inte bara för de som har råd att betala”, säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas.
61 länder har anslutit sig
I samband med försvarsministermötet i Paris på måndagen lyfte Kallas åter fram initiativet.
”Fler än 60 länder har nu anslutit sig till EU åtagande mot avgifter och tullar på internationella sjöfartsleder. Sjöfarten måste kunna passera obehindrat”, säger hon.
Av de 61 länderna är 27 EU-medlemmar. Ytterligare 34 länder från bland annat Asien, Afrika, Mellanöstern och Stillahavsområdet har anslutit sig.
”Det här är en tydlig diplomatisk signal till alla som försöker kapa åt sig vattenvägar för egen vinning”, skrev Kaja Kallas tidigare i ett uttalande när initiativet presenterades.
Kaja Kallas varnar vid ministermötet i Paris för en ny upptrappning mellan Iran och USA, som båda hotat om just sådana tullar som EU vänder sig emot i Hormuzsundet. Enligt henne skulle en eskalering bara skapa förlorare, skriver Business AM.
Ukraina och skuggflottan
Kallas uttalade sig också om Ukraina och lyfte fram kontrasten mellan de diplomatiska ansträngningarna och Rysslands fortsatta aggression i Ukraina. Enligt henne tyder president Vladimir Putins agerande på att fred på kort sikt är osannolik och att Ukraina förbereder sig för ännu en hård krigsvinter.
EU:s prioritet är enligt Kallas att hjälpa Ukraina att stå emot attackerna och samtidigt göra Rysslands aggression dyrare. Därför ska fler sanktioner komma.
Hon efterlyste dessutom ett kraftfullare agerande mot den ryska skuggflottan, bland annat vid viktiga maritima knutpunkter.
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