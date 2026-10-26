Meta planerar nyemission på närmare 1 biljon
Meta behöver ett jättetillskott av pengar och ber ägarna om 95 miljarder dollar för att investera i AI.
Meta, bolaget bakom Facebook och Instagram, lanserade på måndagen en plan för att dra in motsvarande 940 miljarder kronor. Tillskottet ska ske via en nyemission av aktier där pengarna ska gå till AI-investeringar de kommande åren, skriver Financial Times.
Nvidia, AMD och Broadcom har lovat att ställa upp som ankarinvesterare.
I förra veckan släppte Meta sin kvartalsrapport, som visade att omsättningen ökat 26 procent jämfört med samma kvartal i fjol.
Men under de senaste fem dagarnas handel har aktien ändå sjunkit drygt nio procent när investerarna snarare fokuserat på bolagets negativa kassaflöde och den uppjusterade prognosen för investeringsutgifterna för helåret 2026.