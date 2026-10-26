Meta planerar nyemission på närmare 1 biljon

Meta, bolaget bakom Facebook och Instagram, lanserade på måndagen en plan för att dra in motsvarande 940 miljarder kronor. Tillskottet ska ske via en nyemission av aktier där pengarna ska gå till AI-investeringar de kommande åren, skriver Financial Times.

Meta behöver ett jättetillskott av pengar och ber ägarna om 95 miljarder dollar för att investera i AI.

Meta, bolaget bakom Facebook och Instagram, lanserade på måndagen en plan för att dra in motsvarande 940 miljarder kronor. Tillskottet ska ske via en nyemission av aktier där pengarna ska gå till AI-investeringar de kommande åren, skriver Financial Times.