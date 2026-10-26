Startup gör el av undervattensvulkaner – tar in 600 miljoner kronor

I ett test utanför Oregon lyckades bolaget producera mer el än anläggningen själv förbrukade. Överskottet varade i 8,7 sekunder med en toppeffekt på 16,5 kilowatt.

Det är en liten början, men ett viktigt test för tekniken.

Grundaren och vd Andrew Redd beskriver resultatet som ett bevis på att systemet fungerar, skriver sajten Ars Technica.

Investerare satsar på nästa energikälla

Endurance Energy har tagit in 63 miljoner dollar, motsvarande drygt 600 miljoner kronor. Riskkapitalbolaget Founders Fund ledde en finansieringsrunda på 54 miljoner dollar.

Intresset ökar samtidigt som efterfrågan på el växer, inte minst från datacenter och industrin. Geotermisk energi, som hämtar värme från jordens inre, kan erbjuda elproduktion oberoende av väder och vind.

Bolagets idé är att använda värmen från vulkaniskt aktiva områden på havsbotten. Men det är betydligt mer komplicerat än att borra efter värme på land. Utrustningen måste klara extrema förhållanden och installationerna kan bli dyra, skriver Oilprice.com.