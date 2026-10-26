Kan undervattensvulkaner bli nästa stora energikälla? En startup från Seattle har tagit ett första steg mot att göra el av värmen på havsbotten. Nu har bolaget fått in hundratals miljoner kronor från investerare.
Startup gör el av undervattensvulkaner – tar in 600 miljoner kronor
Dagens PS har tidigare skrivit om vulkaner på havsbotten som ska ge billigare el.
Amerikanska Endurance Energy vill utvinna energi från heta källor vid undervattensvulkaner.
I ett test utanför Oregon lyckades bolaget producera mer el än anläggningen själv förbrukade. Överskottet varade i 8,7 sekunder med en toppeffekt på 16,5 kilowatt.
Det är en liten början, men ett viktigt test för tekniken.
Grundaren och vd Andrew Redd beskriver resultatet som ett bevis på att systemet fungerar, skriver sajten Ars Technica.
Investerare satsar på nästa energikälla
Endurance Energy har tagit in 63 miljoner dollar, motsvarande drygt 600 miljoner kronor. Riskkapitalbolaget Founders Fund ledde en finansieringsrunda på 54 miljoner dollar.
Intresset ökar samtidigt som efterfrågan på el växer, inte minst från datacenter och industrin. Geotermisk energi, som hämtar värme från jordens inre, kan erbjuda elproduktion oberoende av väder och vind.
Bolagets idé är att använda värmen från vulkaniskt aktiva områden på havsbotten. Men det är betydligt mer komplicerat än att borra efter värme på land. Utrustningen måste klara extrema förhållanden och installationerna kan bli dyra, skriver Oilprice.com.
Lönsamheten återstår att bevisa
Nästa steg är ett pilotprojekt i Tonga i Stilla havet. Endurance vill utveckla generatorer på två megawatt och har beskrivit planer på upp till sex enheter.
För Tonga, som är beroende av importerad diesel för sin elproduktion, skulle tekniken kunna bli ett alternativ till fossila bränslen.
Men vägen dit är lång.
Ett elöverskott under några sekunder räcker inte för att visa att tekniken kan leverera stabil el till ett konkurrenskraftigt pris.
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