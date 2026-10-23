Veckans vinnare: Patrik Hofbauer lyfter Telia när börsen faller

Omsättningen landade på 21,3 miljarder kronor – mot analytikernas förväntningar på 20,7 miljarder. Det justerade ebitda-resultatet, som mäter rörelseresultatet före räntor, skatt och avskrivningar, steg 2,9 procent till 8,9 miljarder kronor.

Även kassaflödet överraskade positivt. Det fria kassaflödet ökade till 3,7 miljarder kronor från 2,9 miljarder ett år tidigare, enligt bolagets kvartalsrapport.

Sedan Patrik Hofbauer tillträdde som vd för Telia i februari 2024 har han arbetat med att stärka lönsamheten och effektivisera verksamheten. Kvartalsrapporten ger honom ett nytt kvitto på att arbetet börjar ge resultat.

Höjer ribban för helåret

Det som fick marknaden att jubla var att Telia passade på att skruva upp sina prognoser.

Bolaget räknar nu med en justerad ebitda-tillväxt på 3–4 procent under helåret – jämfört med tidigare omkring 3 procent. Målet för det fria kassaflödet höjdes från omkring 9 miljarder till minst 9 miljarder kronor.

”Vår goda utveckling i verksamheten fortsätter”, konstaterade Hofbauer i rapporten.

Tjänsteintäkterna ökade med 3,3 procent, med Sverige, Norge och Baltikum som viktiga draglok. Lägre rörelsekostnader bidrog också till att stärka resultatet.