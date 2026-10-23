VECKANS VINNARE. Telias vd Patrik Hofbauer går mot strömmen när börsen surar. En stark rapport och höjda prognoser fick telekomaktien att stiga omkring 5 procent på torsdagen.
Veckans vinnare: Patrik Hofbauer lyfter Telia när börsen faller
Folkaktien Telia bjöd på en av torsdagens ljusglimtar på Stockholmsbörsen.
När storbolagsindexet OMXS30 föll 1,6 procent i den inledande handeln gick telekomjätten åt motsatt håll. Aktien steg omkring 5 procent efter bolagets rapport för tredje kvartalet.
Omsättningen landade på 21,3 miljarder kronor – mot analytikernas förväntningar på 20,7 miljarder. Det justerade ebitda-resultatet, som mäter rörelseresultatet före räntor, skatt och avskrivningar, steg 2,9 procent till 8,9 miljarder kronor.
Även kassaflödet överraskade positivt. Det fria kassaflödet ökade till 3,7 miljarder kronor från 2,9 miljarder ett år tidigare, enligt bolagets kvartalsrapport.
Sedan Patrik Hofbauer tillträdde som vd för Telia i februari 2024 har han arbetat med att stärka lönsamheten och effektivisera verksamheten. Kvartalsrapporten ger honom ett nytt kvitto på att arbetet börjar ge resultat.
Höjer ribban för helåret
Det som fick marknaden att jubla var att Telia passade på att skruva upp sina prognoser.
Bolaget räknar nu med en justerad ebitda-tillväxt på 3–4 procent under helåret – jämfört med tidigare omkring 3 procent. Målet för det fria kassaflödet höjdes från omkring 9 miljarder till minst 9 miljarder kronor.
”Vår goda utveckling i verksamheten fortsätter”, konstaterade Hofbauer i rapporten.
Tjänsteintäkterna ökade med 3,3 procent, med Sverige, Norge och Baltikum som viktiga draglok. Lägre rörelsekostnader bidrog också till att stärka resultatet.
Analytikern ser en hake
Det finns dock en brasklapp. Handelsbanken bedömer att vissa engångsintäkter bidrog till att lyfta rapporten. En del affärer som väntades under fjärde kvartalet hamnade i stället i det tredje.
”En del av kvartalets förhöjda intäkter härrörde från verksamhet utanför den traditionella uppkopplingsaffären, i form av licensintäkter och andra ICT-leveranser. Dessa bör sannolikt betraktas som engångsintäkter”, skriver banken enligt EFN.
Handelsbanken lyfter däremot fram det starka kassaflödet som kom in 46 procent över bankens prognos. Banken räknar också med att höja sina estimat för omsättning och justerat ebitda-resultat något.
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