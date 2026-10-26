Anthropic till börsen – troligen redan i november

Det framgår inte heller hur mycket pengar bolaget vill dra in på aktier, som ska säljas i samband med börsnoteringen.

I prospektet skriver bolaget bland annat att det blev en förlust under första halvåret i år på 81 miljarder dollar. Intäkterna var 16,3 miljarder dollar.

Det flaggas i prospektet även för investeringsåtaganden på nästan 800 miljarder dollar på tio år.

I medier har det så sent som i augusti spekulerats i ett börsvärde på Anthropic på cirka 2 000 miljarder dollar. Men i nuläget räknar befintliga Anthropic-ägare snarare med 1 500–1 750 miljarder, rapporter tidningen Financial Times.

Tajmningen på prospektet pekar enligt tidningen mot att själva börsnoteringen görs någon gång i november, i perioden efter mellanårsvalet den 3 november, men före den amerikanska helgdagen Thanksgiving Day den 26 november.