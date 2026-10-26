Microsoft vill bli av med tusentals anställda
Teknikjätten Microsoft har erbjudit 60 000 anställda frivilliga uppsägningsavtal. Det motsvarar en dryg fjärdedel av hela personalstyrkan.
Mjukvarubolaget meddelar att man presenterat frivilliga uppsägningsavtal till vissa anställda i USA, Kanada, Indien och Storbritannien.
En anonym talesperson säger till nyhetsbyrån Bloomberg att omkring 60 000 anställda fått erbjudandet.
Tidigare i år gav Microsoft riktade erbjudanden till ungefär 8 750 anställda i pensionsåldern.
Den gången nappade omkring 30 procent. Den här gången räknar bolaget med att en mindre andel tar erbjudandet.
Microsoft har i likhet med andra AI-satsande bolag gjort stora investeringar i serverhallar den senaste tiden. Bolagets personalstyrka har minskat med tiotusentals anställda de senaste åren, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.