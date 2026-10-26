Microsoft vill bli av med tusentals anställda

En anonym talesperson säger till nyhetsbyrån Bloomberg att omkring 60 000 anställda fått erbjudandet.

Tidigare i år gav Microsoft riktade erbjudanden till ungefär 8 750 anställda i pensionsåldern.

Den gången nappade omkring 30 procent. Den här gången räknar bolaget med att en mindre andel tar erbjudandet.

Microsoft har i likhet med andra AI-satsande bolag gjort stora investeringar i serverhallar den senaste tiden. Bolagets personalstyrka har minskat med tiotusentals anställda de senaste åren, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.