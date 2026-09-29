Tre och ett halvt år efter att Dagens PS berättade om jakten på Innencos tidigare vd är han gripen i Dubai, förd till Sverige och åtalad för 15 ekobrott.
Efter 3,5 år: Innencos tidigare vd åtalas för 15 ekobrott
Dagens PS berättade då att vd:n var internationellt efterlyst och befann sig i Dubai. Han kom in i Innencos ledning 2017, och sommaren 2019 lämnade grundaren bolaget tillsammans med resten av ledningen, styrelsen och personalen.
Enligt en granskning från Sydsvenskans granskning fördes patentet till bolagets teknik för uppvärmning, ventilation och kyla över till ett annat bolag som han kontrollerade, och vidare till ett bolag i Hongkong, medan ett bolag i London sålde aktier i Innenco.
De 25 till 30 miljoner kronor som aktieförsäljningarna gav var försvunna, och han blev då misstänkt för grova bokföringsbrott, urkundsförfalskning och flera skattebrott.
Gripandet skedde tidigare i år och den misstänkte mannen fördes då till Sverige, rapporterar Sydsvenskan.
Vad åtalet består i
Dagens PS rapportering från 2023 beskrev falska fakturor, olagliga lån ur bolagets kassa och fejkade anställningar där personer avlönades utan att ha utfört arbete. Framtida intäkter bokfördes i förväg och tillgångarna skrevs upp högt, enligt samma granskning. Det behöver inte vara detsamma som åtalet nu omfattar.
Bokföringsbrott innebär att bokföringen sköts felaktigt eller uteblir, exempelvis att affärshändelser inte bokförs eller att bokföringen försvinner. Brottet är grovt bland annat när stora belopp eller falska handlingar är inblandade, och straffet är då fängelse i lägst sex månader och högst sex år, enligt Ekobrottsmyndigheten.
Bolaget som investerarna lade in pengar i
Innenco Sweden AB (publ) registrerades i juni 2018 med säte i Malmö. För 2021 redovisas ingen omsättning och en anställd, och konkursen inleddes den 27 december 2022, enligt företagsregistret hos Ratsit.
Konkursförvaltaren, advokat Linda Nordin vid MAQS, bjöd ut bolagets patentportfölj och energisystemet Active Elements till försäljning, med patent i Sverige och Kina samt ansökningar i EU och Indien. Tekniken uppgavs kunna sänka en byggnads energiförbrukning med över 50 procent. Anbud skulle lämnas senast den 15 februari 2023, enligt anbudsunderlaget.
Ett annat och fristående Malmöärende gäller också privatpersoners pengar i grön teknik. Där rullade Ekobrottsmyndigheten i juni upp en härva med obligationer i påstådda gröna energiprojekt. Omkring 120 miljoner kronor hade investerats, skriver Realtid.
Brottmålet prövar straffansvaret, inte det som rör investerarnas pengar.
Avtalet om utlämning från 2024 hjälpte till
Sverige och Förenade Arabemiraten undertecknade i november 2024 ett avtal om utlämning och ett om rättslig hjälp i brottmål.
Justitieminister Gunnar Strömmer (M), sa då enligt regeringen:
Med de här avtalen får våra länders brottsbekämpande myndigheter skarpare verktyg för att tillsammans bekämpa organiserad brottslighet.
Avtalet ratificerades sommaren 2025, och i september samma år lämnades de två första svenskarna ut, enligt Åklagarmyndigheten.
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