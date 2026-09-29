Efter 3,5 år: Innencos tidigare vd åtalas för 15 ekobrott

Enligt en granskning från Sydsvenskans granskning fördes patentet till bolagets teknik för uppvärmning, ventilation och kyla över till ett annat bolag som han kontrollerade, och vidare till ett bolag i Hongkong, medan ett bolag i London sålde aktier i Innenco.

De 25 till 30 miljoner kronor som aktieförsäljningarna gav var försvunna, och han blev då misstänkt för grova bokföringsbrott, urkundsförfalskning och flera skattebrott.

Gripandet skedde tidigare i år och den misstänkte mannen fördes då till Sverige, rapporterar Sydsvenskan.

Vad åtalet består i

Dagens PS rapportering från 2023 beskrev falska fakturor, olagliga lån ur bolagets kassa och fejkade anställningar där personer avlönades utan att ha utfört arbete. Framtida intäkter bokfördes i förväg och tillgångarna skrevs upp högt, enligt samma granskning. Det behöver inte vara detsamma som åtalet nu omfattar.

Bokföringsbrott innebär att bokföringen sköts felaktigt eller uteblir, exempelvis att affärshändelser inte bokförs eller att bokföringen försvinner. Brottet är grovt bland annat när stora belopp eller falska handlingar är inblandade, och straffet är då fängelse i lägst sex månader och högst sex år, enligt Ekobrottsmyndigheten.