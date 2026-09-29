Dansk byggdoldis pekas ut som köpvärd – 20 procents uppsida

Den senaste utvecklingen sticker ut. Vid utgången av det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2025/2026 uppgick orderboken till rekordhöga 28,1 miljarder danska kronor. Bara under kvartalet tog bolaget in nya order för mer än 8 miljarder danska kronor, enligt Investing.

Växer tvåsiffrigt

Per Aarsleff ökade omsättningen med 14,4 procent under årets första nio månader till 18,9 miljarder danska kronor.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 842 miljoner danska kronor, motsvarande en marginal på 4,5 procent. Orderingången summerade till 20,6 miljarder danska kronor, enligt bolagets delårsrapport.

Bolagets egen prognos är en omsättningstillväxt på 12–15 procent under helåret och en EBIT-marginal på 5,0–5,3 procent. Prognosen höjdes tidigare under året, bland annat efter förvärven av CG Jensen och Adserballe & Knudsen.

Nu ser Privata Affärer ytterligare potential i utvecklingen och pekar ut aktien som köpvärd.

”Stabila marginaler, god organisk tillväxt och en attraktiv värdering” är några av faktorerna bakom analysens positiva syn på aktien, skriver affärstidningen i en aktieanalys.

En viktig detalj är att tillväxten inte bara kommer från förvärv. Under de första nio månaderna stod den organiska tillväxten för omkring 10 procentenheter.