Den danska byggkoncernen Per Aarsleff är relativt okänd bland svenska sparare. Men bakom kulisserna växer orderboken snabbt. Nu pekas aktien ut som köpvärd.
Dansk byggdoldis pekas ut som köpvärd – 20 procents uppsida
Det finns gott om stora byggbolag på de nordiska börserna. Men ett namn som betydligt färre svenska investerare känner till är danska Per Aarsleff.
Det är trots det Danmarks största byggbolag sett till omsättning och bolaget har de senaste åren byggt upp en stark position inom infrastruktur, komplexa projekt och tekniskt avancerade arbeten.
Den senaste utvecklingen sticker ut. Vid utgången av det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2025/2026 uppgick orderboken till rekordhöga 28,1 miljarder danska kronor. Bara under kvartalet tog bolaget in nya order för mer än 8 miljarder danska kronor, enligt Investing.
Växer tvåsiffrigt
Per Aarsleff ökade omsättningen med 14,4 procent under årets första nio månader till 18,9 miljarder danska kronor.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 842 miljoner danska kronor, motsvarande en marginal på 4,5 procent. Orderingången summerade till 20,6 miljarder danska kronor, enligt bolagets delårsrapport.
Bolagets egen prognos är en omsättningstillväxt på 12–15 procent under helåret och en EBIT-marginal på 5,0–5,3 procent. Prognosen höjdes tidigare under året, bland annat efter förvärven av CG Jensen och Adserballe & Knudsen.
Nu ser Privata Affärer ytterligare potential i utvecklingen och pekar ut aktien som köpvärd.
”Stabila marginaler, god organisk tillväxt och en attraktiv värdering” är några av faktorerna bakom analysens positiva syn på aktien, skriver affärstidningen i en aktieanalys.
En viktig detalj är att tillväxten inte bara kommer från förvärv. Under de första nio månaderna stod den organiska tillväxten för omkring 10 procentenheter.
Mer än ett byggbolag
Per Aarsleff är också mer diversifierat än en traditionell byggkoncern.
Omkring två tredjedelar av omsättningen kommer från byggverksamheten. Därutöver finns verksamheter inom rör och markarbeten. Rördelen är den mest lönsamma och omfattar bland annat avancerad renovering av ledningsnät utan att rören behöver grävas upp.
Bolaget är Europas största tillverkare av grundpålar, enligt Privata Affärer, och har verksamhet på flera internationella marknader.
I USA satsar koncernen på renovering av rör medan Storbritannien är en viktig marknad inom bland annat pålning och markarbeten.
Expansionen fortsätter också genom förvärv. I juni slutförde Aarsleff köpet av CG Jensen och Adserballe & Knudsen för en kontant köpeskilling på 766 miljoner danska kronor. De fem bolagen som ingick i transaktionen hade tillsammans en omsättning på 2,3 miljarder danska kronor under 2025, enligt Aarsleff.
Infrastruktur ger nya möjligheter
En annan del av investeringscaset är den växande efterfrågan på infrastruktur.
Aarsleff har bland annat fått ett kontrakt värt 3,7 miljarder danska kronor för landanläggningarna till Bornholm Energy Island – ett stort projekt inom den danska energiomställningen. I juni meddelade bolaget dessutom ett nytt kontrakt för ett större kritiskt infrastrukturprojekt värt mer än 1 miljard danska kronor.
Bolagets vd Jesper Kristian Jacobsen har pekat på investeringar i infrastruktur och en växande efterfrågan inom energi som attraktiva marknader för koncernen. Den stora offentliga kundbasen i norra Europa lyfts också fram som en stabiliserande faktor.
Privata Affärer bedömer att Aarsleff kan motivera en premievärdering jämfört med byggbolag som Peab och NCC, och ser en uppsida på omkring 20 procent på ett års sikt.
Även ytterligare förvärv och en starkare organisk tillväxt lyfts fram som möjliga kurstriggers.