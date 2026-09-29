Sverige står inför ett vägval där traditionell protektionism måste vika hädan, slår riksbankschefen Erik Thedéen fast under ett välbesökt företagsmöte i Göteborg.
Riksbankschefen varnar: Det håller tillbaka Sverige och Europa
För att europeiska företag och banker på allvar ska kunna utmana de globala giganterna krävs kraftsamlingar över gränserna, sade Thedéen i direkt anslutning till det senaste räntebeskedet som han gästade Västsvenska handelskammaren.
Framför omkring 150 företagare från regionen målade han upp en bild av en europeisk marknad som hålls tillbaka av småskaligt nationellt tänkande.
Enligt Erik Thedéen har den svenska kapitalmarknaden visserligen varit framgångsrik och nått starka resultat. Men han understryker att detta inte räcker för framtiden eftersom konkurrensen på den globala arenan hårdnar. New York drar i stället ifrån Stockholmsbörsen när det handlar om att attrahera de tunga börsintroduktionerna.
Protektionismen som bromsar kontinenten
Riksbankschefen exemplifierar problematiken med banksektorn och hur en tänkbar strukturaffär skulle bemötas i Sverige. Om en tysk aktör skulle lägga ett bud på en svensk storbank reagerar systemet omedelbart med motstånd. Istället för att glädjas åt att banken växer sig stark i Frankfurt mobiliseras krafter för att försvara det nationella ägandet.
”Det är precis det som sker varje gång en sådan sammanslagning ska till, och då får vi inga banker som konkurrerar med Goldman Sachs och Merrill Lynch. Det här kanske framstår som rationellt, men kan i långa loppet bli något som håller tillbaka Europa”, sade Thedéen, enligt Dagens Industri som rapporterar om arrangemanget.
Varnar för att det kan tynga Europa framåt
Samma mönster går igen långt utanför bankvärlden. Riksbankschefen konstaterar att skyddsvallarna mot utländska uppköp och samarbeten präglar bilindustrin liksom flyget och andra branscher med starka nationella särintressen. På sikt riskerar denna inställning att bli ett sänke för hela Europa.
När diskussionen under mötet rörde sig mot den politiskt laddade frågan om ett svenskt eurointräde valde Thedéen att svara med en lättsam ton. Han konstaterade att valutafrågan ligger över hans ansvarsområde. I stället lyfter han fram god ordning på statsfinanserna och stabila institutioner som de verkliga grundpelarna för nationell framgång.
Kritiken mot svenskarnas krisberedskap
Mötet kom också att handla om krishantering och centralbankens betalningsansvar i utsatta lägen. Riksbankschefen ställde då en direkt kontrollfråga till den församlade publiken om hur många som bar på fysiska kontanter. Ingen hand lyftes i luften trots att rekommendationen från Riksbanken anger att vuxna bör ha tusen kronor till hands vid kriser, berättar Di.
Reaktionen från talarstolen var kritisk då han konstaterade att läget är för svagt. När det gäller fysiska betalkort såg läget bättre ut även om kravet på att behärska pinkoden på båda korten gallrade ut många i publiken.
Erik Thedéen om AI och sitt drömscenario
AI-teknikens intåg på marknaden berördes likaså under sammankomsten. Erik Thedéen ser en kortsiktig prisökning till följd av de massiva investeringar som driver efterfrågan. På längre sikt råder osäkerhet kring produktivitetsvinsterna och hur tekniken integreras i den reala ekonomin utan att äventyra känsliga databaser.
När handelskammarens näringspolitiska chef Maria Fuxborg avrundade mötet med att blicka fyra år framåt mot nästa valår kom beskedet om vad han hoppas att se. Svaret blev en önskan om en stabil utveckling präglad av tillväxt utan inflation. Innan riksbankschefen skyndade vidare mot flyget till Stockholm konstaterade han slutligen att Riksbankens lagstadgade oberoende fyller en avgörande funktion just för att politiken har svårt att tänka långsiktigt.