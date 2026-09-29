Riksbankschefen varnar: Det håller tillbaka Sverige och Europa

Varnar för att det kan tynga Europa framåt

Samma mönster går igen långt utanför bankvärlden. Riksbankschefen konstaterar att skyddsvallarna mot utländska uppköp och samarbeten präglar bilindustrin liksom flyget och andra branscher med starka nationella särintressen. På sikt riskerar denna inställning att bli ett sänke för hela Europa.

När diskussionen under mötet rörde sig mot den politiskt laddade frågan om ett svenskt eurointräde valde Thedéen att svara med en lättsam ton. Han konstaterade att valutafrågan ligger över hans ansvarsområde. I stället lyfter han fram god ordning på statsfinanserna och stabila institutioner som de verkliga grundpelarna för nationell framgång.

Kritiken mot svenskarnas krisberedskap

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Mötet kom också att handla om krishantering och centralbankens betalningsansvar i utsatta lägen. Riksbankschefen ställde då en direkt kontrollfråga till den församlade publiken om hur många som bar på fysiska kontanter. Ingen hand lyftes i luften trots att rekommendationen från Riksbanken anger att vuxna bör ha tusen kronor till hands vid kriser, berättar Di.

Reaktionen från talarstolen var kritisk då han konstaterade att läget är för svagt. När det gäller fysiska betalkort såg läget bättre ut även om kravet på att behärska pinkoden på båda korten gallrade ut många i publiken.

Erik Thedéen om AI och sitt drömscenario

AI-teknikens intåg på marknaden berördes likaså under sammankomsten. Erik Thedéen ser en kortsiktig prisökning till följd av de massiva investeringar som driver efterfrågan. På längre sikt råder osäkerhet kring produktivitetsvinsterna och hur tekniken integreras i den reala ekonomin utan att äventyra känsliga databaser.

När handelskammarens näringspolitiska chef Maria Fuxborg avrundade mötet med att blicka fyra år framåt mot nästa valår kom beskedet om vad han hoppas att se. Svaret blev en önskan om en stabil utveckling präglad av tillväxt utan inflation. Innan riksbankschefen skyndade vidare mot flyget till Stockholm konstaterade han slutligen att Riksbankens lagstadgade oberoende fyller en avgörande funktion just för att politiken har svårt att tänka långsiktigt.