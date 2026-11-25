34 kronor dyrare bränsle per resenär

Bränslekostnaderna steg med 244 miljoner pund till knappt 2,5 miljarder pund. Easyjet förklarar ökningen med konflikten i Mellanöstern och att den fria tilldelningen av utsläppsrätter inom EU fasas ut. Ökningen motsvarar omkring 34 kronor per resenär.

Flygverksamheten gick med en justerad förlust före skatt på 195 miljoner pund, cirka 2,6 miljarder kronor, mot en vinst på 415 miljoner pund, eller 5,5 miljarder kronor för räkenskapsåret 2025. Paketresorna gav en vinst på 266 miljoner pund, eller 3,5 miljarder kronor, enligt bokslutet.

Kenton Jarvis, vd för Easyjet, säger i bokslutet:

Året var tufft för flygbolagen på grund av konflikten i Mellanöstern och hur den påverkade efterfrågan och bränslepriserna.

ANNONS

Apollo väntas ta över i början av 2027

Apollo köper Easyjet för 715 pence, cirka 96 kronor, per aktie, och aktieägarna godkände affären den 11 november 2026. Den väntas bli klar under första kvartalet 2027, enligt bokslutet. Affären värderar Easyjet till 5,7 miljarder pund, cirka 77 miljarder kronor, rapporterar nyhetsbyrån PA. Går den igenom blir Easyjet det första stora flygbolaget i Europa med privata investerare som ägare, skrev Dagens PS den 6 augusti 2026.

För vinterhalvåret oktober 2026 till mars 2027 har Easyjet säkrat 69 procent av bränslet till 803 dollar per ton. Genom att fasa ut 54 äldre A319-plan under räkenskapsåren 2027 och 2028 räknar bolaget med årliga besparingar på omkring 250 miljoner pund, cirka 3,4 miljarder kronor.

Under vintersäsongen 2026/2027 flyger Easyjet till Sälen från London Gatwick och Manchester, enligt Transportstyrelsens trafikprogram. Det återstår att se om paket- och skidresorna fortsätter under Apollos flagg efter mars 2027, när delar av bränsleförsäkringen löper ut.

Läs även: Ukrainsk överste: ”Majoriteten föredrar Gripen”

Läs även: Polska ministern: Fredsavtal stoppar inte ryskt sabotage