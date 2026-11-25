Easyjet flög fler passagerare än någonsin under räkenskapsåret 2026. Ändå blev bara drygt tre kronor kvar i vinst per resenär, och en del av förklaringen är budstriden om bolaget.
Easyjets vinst rasade 96 procent trots fler passagerare än någonsin
Vinsten före skatt föll med 96 procent till 24 miljoner pund under räkenskapsåret som slutade i september 2026, från 658 miljoner pund under räkenskapsåret 2025, visar Dagens PS genomgång av Easyjets bokslut. Det är ett fall från omkring 8,8 miljarder kronor ner till 322 miljoner.
Antalet passagerare ökade dock med 3 procent till 96,4 miljoner, ett rekord enligt European Business Magazine. Det ger en vinst före skatt på drygt 3,30 kronor per resenär. Som jämförelse så var motsvarande siffra för räkenskapsåret 2025 istället cirka 95 kronor.
Budstriden kostade 43 miljoner pund
Den justerade vinsten före skatt blev 71 miljoner pund. Av mellanskillnaden på 47 miljoner pund gick 43 miljoner till rådgivning, juridik och andra kostnader kopplade till uppköpsbuden från Apollo och Castlelake, enligt bokslutet. Räknat på den justerade vinsten blev det knappt 10 kronor per resenär.
I juli 2026 redovisade Easyjet en vinst före skatt på 85 miljoner pund för kvartalet april till juni, mot 286 miljoner pund samma kvartal 2025, skrev Dagens PS den 23 juli 2026.
34 kronor dyrare bränsle per resenär
Bränslekostnaderna steg med 244 miljoner pund till knappt 2,5 miljarder pund. Easyjet förklarar ökningen med konflikten i Mellanöstern och att den fria tilldelningen av utsläppsrätter inom EU fasas ut. Ökningen motsvarar omkring 34 kronor per resenär.
Flygverksamheten gick med en justerad förlust före skatt på 195 miljoner pund, cirka 2,6 miljarder kronor, mot en vinst på 415 miljoner pund, eller 5,5 miljarder kronor för räkenskapsåret 2025. Paketresorna gav en vinst på 266 miljoner pund, eller 3,5 miljarder kronor, enligt bokslutet.
Kenton Jarvis, vd för Easyjet, säger i bokslutet:
Året var tufft för flygbolagen på grund av konflikten i Mellanöstern och hur den påverkade efterfrågan och bränslepriserna.
Apollo väntas ta över i början av 2027
Apollo köper Easyjet för 715 pence, cirka 96 kronor, per aktie, och aktieägarna godkände affären den 11 november 2026. Den väntas bli klar under första kvartalet 2027, enligt bokslutet. Affären värderar Easyjet till 5,7 miljarder pund, cirka 77 miljarder kronor, rapporterar nyhetsbyrån PA. Går den igenom blir Easyjet det första stora flygbolaget i Europa med privata investerare som ägare, skrev Dagens PS den 6 augusti 2026.
För vinterhalvåret oktober 2026 till mars 2027 har Easyjet säkrat 69 procent av bränslet till 803 dollar per ton. Genom att fasa ut 54 äldre A319-plan under räkenskapsåren 2027 och 2028 räknar bolaget med årliga besparingar på omkring 250 miljoner pund, cirka 3,4 miljarder kronor.
Under vintersäsongen 2026/2027 flyger Easyjet till Sälen från London Gatwick och Manchester, enligt Transportstyrelsens trafikprogram. Det återstår att se om paket- och skidresorna fortsätter under Apollos flagg efter mars 2027, när delar av bränsleförsäkringen löper ut.
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