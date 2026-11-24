Kreml vill enligt Siemoniak skrämma Europas regeringar och försvaga Nato, mål som skulle bestå även efter ett krigsslut. Leveranserna till Ukraina är måltavla för en del av dåden. Genom att sprida rädsla och misstro mot regeringarna vill Ryssland “försvaga viljan att stödja Ukraina”, säger han och fortsätter:

Både framgångar och motgångar i Ukraina skulle kunna uppmuntra Ryssland att utöka sin hybridaggression.

Han tror inte heller att fredagens ryska intrång den 20 november i polskt luftrum var oavsiktligt och uppskattar sannolikheten för det till nära noll. Ryssland har förnekat inblandning i en rad tidigare attacker, skriver Politico.

Sabotage i Polen och Estland

Mycket av västvärldens hjälp till Ukraina går genom Polen, och enligt Siemoniak har landet varit särskilt utsatt.

Paket med brandsatser som skickades med kurirfrakt fattade eld under transporten. Personer som arbetade på uppdrag av ryska underrättelsetjänster var inblandade i att sprida dem, enligt den polska säkerhetstjänsten ABW. Fem män åtalades i januari i år, skriver The Star.

I november 2025 skadades järnvägen mellan Warszawa och Lublin, som går till Ukrainagränsen, av en explosion. Två ukrainare misstänktes. Enligt premiärminister Donald Tusk hade de länge samarbetat med ryska säkerhetstjänster.

Estlands utrikesminister Margus Tsahkna kallade branden i augusti hos försvarsföretaget Milrem Robotics “en sabotagehandling beställd av Ryska federationens specialtjänster”, skrev Al Jazeera. Åtta personer greps i november, misstänkta för ett brandförsök mot drönartillverkaren Threod Systems. Estland pekar ut den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, medan Ryssland kallar anklagelserna grundlösa, enligt techsajten Silicon.