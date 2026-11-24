Rysslands sabotörer har breddat sina mål från bränder i lager och köpcentrum till järnvägar och försvarsanläggningar, varnar Polens underrättelseminister. I fjol larmade Polen om ett fartyg ur den ryska skuggflottan vid elkabeln mellan Polen och Sverige.
Polska ministern: Fredsavtal stoppar inte ryskt sabotage
“Det är svårt att föreställa sig att ett fredsavtal skulle ändra den ryska ledningens hållning eller få den att sluta med de här operationerna”, säger Tomasz Siemoniak, minister med ansvar för Polens inrikes säkerhet och underrättelsetjänster, i en intervju som Politico publicerade den 24 november 2026.
Kreml vill enligt Siemoniak skrämma Europas regeringar och försvaga Nato, mål som skulle bestå även efter ett krigsslut. Leveranserna till Ukraina är måltavla för en del av dåden. Genom att sprida rädsla och misstro mot regeringarna vill Ryssland “försvaga viljan att stödja Ukraina”, säger han och fortsätter:
Både framgångar och motgångar i Ukraina skulle kunna uppmuntra Ryssland att utöka sin hybridaggression.
Han tror inte heller att fredagens ryska intrång den 20 november i polskt luftrum var oavsiktligt och uppskattar sannolikheten för det till nära noll. Ryssland har förnekat inblandning i en rad tidigare attacker, skriver Politico.
Sabotage i Polen och Estland
Mycket av västvärldens hjälp till Ukraina går genom Polen, och enligt Siemoniak har landet varit särskilt utsatt.
Paket med brandsatser som skickades med kurirfrakt fattade eld under transporten. Personer som arbetade på uppdrag av ryska underrättelsetjänster var inblandade i att sprida dem, enligt den polska säkerhetstjänsten ABW. Fem män åtalades i januari i år, skriver The Star.
I november 2025 skadades järnvägen mellan Warszawa och Lublin, som går till Ukrainagränsen, av en explosion. Två ukrainare misstänktes. Enligt premiärminister Donald Tusk hade de länge samarbetat med ryska säkerhetstjänster.
Estlands utrikesminister Margus Tsahkna kallade branden i augusti hos försvarsföretaget Milrem Robotics “en sabotagehandling beställd av Ryska federationens specialtjänster”, skrev Al Jazeera. Åtta personer greps i november, misstänkta för ett brandförsök mot drönartillverkaren Threod Systems. Estland pekar ut den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, medan Ryssland kallar anklagelserna grundlösa, enligt techsajten Silicon.
Skuggflottan vid Sverigekabeln
Varningen från Polen klingar bekant i svenskars öron. Tankfartyget Sun ur den ryska skuggflottan sågs i maj 2025, misstänkt nära elkabeln mellan Polen och Sverige, enligt Reuters. Kabeln på 600 megawatt går från kusten vid Karlshamn till Ustka. Skuggflottan används av Ryssland för att frakta bland annat olja trots sanktionerna.
Kabeln är inte namngiven, men uppgifterna passar in på SwePol, som har sin svenska ände på Stärnö sydväst om Karlshamn enligt Polens energitillsyn URE. Polen skickade ett patrullflyg, och fartyget satte sedan kurs till en rysk hamn, enligt polska regeringskansliet.
Fler kabelbrott i Östersjön
Ägarna till elkabeln Estlink 2, som tankfartyget Eagle S misstänks ha slitit av på juldagen 2024, kräver omkring 105 miljoner euro av tre befäl. Det motsvarar omkring 1,18 miljarder kronor, räknat med Riksbankens kurs den 23 november. Befälen nekar till brott, har Dagens PS tidigare rapporterat.
Datakabeln mellan Gotland och Litauen kapades också i november 2024 när det kinesiska fartyget Yi Peng 3 passerade, enligt TV4. Källor till Wall Street Journal uppgav att rysk underrättelsetjänst hade instruerat kaptenen att kapa kablarna med ankaret.
Hans Liwång, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan, sa i oktober 2025 när det gäller de fyra fartyg som TV4 kopplar till 13 kända skador på kablar och ledningar i Östersjön:
Det finns egentligen inga tydliga bevis på att det är sabotage.
Kreml kallade uppgifterna om Yi Peng 3 absurda och ogrundade, skrev Dagens PS år. Haverikommissionen kunde inte avgöra om skadan var avsiktlig i slutändan.
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