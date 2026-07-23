Easyjet tjänar 85 miljoner pund på ett kvartal, mot 286 i fjol

Bränslenotan landade på 732 miljoner pund, mot 627 miljoner i fjol. Priset toppade kring 1 800 dollar per ton i april och låg på 1 275 dollar den 20 juli, enligt Easyjet.

Bolaget har säkrat 79 procent av fjärde kvartalets behov till 786 dollar per ton, och varje rörelse på 100 dollar per ton motsvarar cirka 17 miljoner pund. Bakgrunden är den bränslekris som slog till mot Europa i våras.

Passagerarantalet låg still på 25,8 miljoner och kabinfaktorn sjönk 1,3 procentenheter till 88,9 procent.

68 procent av sommarkvartalet är sålt

Den sålda andelen ligger två procentenheter under fjolåret, med i stort sett oförändrade biljettpriser. Varje procentenhet i intäkt per stolskilometer är värd ungefär 33 miljoner pund.

Halvåret till mars gav en förlust före skatt på 552 miljoner pund, mot 394 miljoner året innan. Nettokassan var 661 miljoner pund den 30 juni.

Ryanair och Wizz Air visar samma mönster

Ryanair rapporterade i måndags 538 miljoner euro, cirka 5 961 miljoner kronor, i vinst efter skatt. Det är 34 procent, med biljettpriser 6 procent lägre och rörelsekostnader 11 procent högre.

Irländarna har säkrat 80 procent av nästa års bränsle till runt 67 dollar per fat. Wizz Air stängde räkenskapsåret i mars på 1,3 miljoner euro, cirka 14,4 miljoner kronor, i nettovinst, mot 213,9 miljoner året innan.

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IATA har halverat sin vinstprognos för branschen, och analytiker varnar för konkurser och uppköp. Samtidigt har bränslepriset fallit utan att biljettpriserna följt med ned.

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