DNB Carnegie: ”Ta hem lite vinst i försvarssektorn”

DNB Carnegies Karl Hedberg tycker det kan vara läge att ta hem lite vinst i försvarssektorn även om han tror på börsen i stort.
DNB Carnegies Karl Hedberg tycker det kan vara läge att ta hem lite vinst i försvarssektorn även om han tror på börsen i stort. (Foto: DNB Carnegie)
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Efter flera år av kraftiga uppgångar ser DNB Carnegie nu skäl till försiktighet i försvarssektorn. Samtidigt ser analyshuset positivt på börsen i stort.

Aktiechefen Karl Hedberg på DNB Carnegie Private Banking menar att försvarsaktierna gått så starkt att det nu är läge att plocka hem en del vinster.

Fredssamtal dämpar kursutvecklingen

“Givet den kraftiga uppgång vi sett i försvarssektorn är det inte förvånande med lite vinsthemtagningar,” säger han i en intervju med Carnegie.

Enligt Hedberg följer utvecklingen ett välkänt mönster där investerarna agerar på geopolitiken.

“Rekylen följer samma mönster som tidigare, där sektorn tenderar att handlas upp vid uppblossande geopolitiska konflikter medan tecken på vapenvila och fredssamtal får investerarna att ta hem vinster.”

Han pekar på att fredssamtal i Gaza och tecken på att Donald Trumps fokus återigen hamnat på fred i Ukraina har fått flödena att vända bort från sektorn den senaste tiden.

Stark långsiktig potential – men kortsiktigt motlut

Trots rekyl och utflöden ser Hedberg inte försvarssektorn som över. Tvärtom – grunderna är fortsatt stabila.

“I ett längre perspektiv går det att motivera aktiekurserna i försvarsbolagen givet god förväntad orderingång och utsikter för stigande vinster under flera år framöver.”

Rusning till försvarsfonden – han såg boomen först av alla

“Volymmässigt har vi gått från 500 miljoner till nära 6 miljarder på bara åtta månader under 2025. Det har varit en otrolig utveckling”, berättar Joakim Agerback, förvaltare och grundare av Sveriges, och hela Europas, första aktiefond på försvars- och säkerhetstemat.

Men han varnar för att värderingarna redan är höga, vilket kan dämpa potentialen på kort sikt.

“Höga värderingar begränsar dock potentialen kortsiktigt och risken finns att utflödena håller i sig ytterligare en tid.”

Rådet: Se över portföljen

För investerare som haft stor exponering mot sektorn är budskapet tydligt: ta hem en del av vinsten men behåll kärninnehaven.

“Investerare bör se över storleken på sina positioner i försvarssektorn och säkra lite vinster om innehaven är stora,” säger Hedberg.

Tror på starkt börsårsslut

Trots rekommendationen om försiktighet i enskilda sektorer ser Karl Hedberg ljust på börsen som helhet under årets sista månader.

“Förutsättningarna för en positiv avslutning på börsåret ser alltjämt goda ut,” säger han och pekar på förväntningar om god vinsttillväxt nästa år och ytterligare räntesänkningar från amerikanskt håll som de största drivkrafterna.

Dessutom noterar han att positiva signaler från handelssamtalen mellan USA och Kina kan ge nytt bränsle åt marknaden.

“Det ger investerare stöd till att se förbi riskerna med en hög börsvärdering i USA,” säger Hedberg.

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

