DNB Carnegie: ”Ta hem lite vinst i försvarssektorn”

Aktiechefen Karl Hedberg på DNB Carnegie Private Banking menar att försvarsaktierna gått så starkt att det nu är läge att plocka hem en del vinster.

Läs även: Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre än väntat – Dagens PS

Fredssamtal dämpar kursutvecklingen

“Givet den kraftiga uppgång vi sett i försvarssektorn är det inte förvånande med lite vinsthemtagningar,” säger han i en intervju med Carnegie.

Enligt Hedberg följer utvecklingen ett välkänt mönster där investerarna agerar på geopolitiken.

“Rekylen följer samma mönster som tidigare, där sektorn tenderar att handlas upp vid uppblossande geopolitiska konflikter medan tecken på vapenvila och fredssamtal får investerarna att ta hem vinster.”

Han pekar på att fredssamtal i Gaza och tecken på att Donald Trumps fokus återigen hamnat på fred i Ukraina har fått flödena att vända bort från sektorn den senaste tiden.